Алёна Беляева Строить комфортное настоящее Алексей Дёмкин презентовал программу развития Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Алексей Дёмкин избран главой Перми. Депутаты Пермской городской думы 23 марта большинством голосов поддержали его кандидатуру на эту должность.

Всего на конкурс по отбору главы Перми, который дума объявила в январе 2021 года, было подано 13 заявок. После документальной проверки число претендентов сократилось до 10 человек. Комиссия приняла решение, что во второй тур выходят временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин и председатель совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин. 23 марта они представили депутатам Пермской городской думы своё видение развития города на ближайшие пять лет.

Эдуард Хайруллин в своей программе предложил провести мониторинг налоговых льгот, цифровизировать процесс оказания услуг администрацией, пересмотреть KPI для должностных лиц, выстроить работу с инвесторами, в том числе в рамках ГЧП, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. По его мнению, предприниматели сегодня недостаточно знают о мерах поддержки, а инвесторы не воспринимают Пермь как перспективный рынок. Поэтому нужно проводить мероприятия по брендированию города, в том числе в целях развития туризма.

Жить в комфорте

Алексей Дёмкин выделил несколько ключевых приоритетов, которые лягут в основу развития города на перспективу. Среди них — создание комфортной городской среды и взаимодействие с жителями.

Одна из главных задач, по словам Алексея Дёмкина, заключается в том, чтобы найти золотую середину между развитием центра и развитием районов города. Ожидания жителей в части благоустройства он сформулировал тезисом «чисто, комфортно и безопасно»: «В каждом районе и каждом микрорайоне должен быть свой пусть небольшой, но сквер». А для того, чтобы было чисто, по мнению Алексея Дёмкина, необходимо создать муниципальное предприятие. Улицы Перми из транзитных должны стать общественными зонами.

Ключевые направления в дорожной сфере — строительство ул. Крисанова и расширение ул. Плеханова. Это позволит связать Ленинский, Дзержинский и Индустриальный районы, сократив пробки на этом направлении. Кроме того, приоритетом для Алексея Дёмкина является достойное содержание объектов культуры, в том числе их реконструкция, а также экологические вопросы.

Резюмируя, Алексей Дёмкин подчеркнул, что темп развития региона, а также победу в борьбе регионов за инвестиции и туризм во многом определяет комфортная городская среда. «Если город будет комфортным, это даст возможность легко перемещаться и получать удовольствие от эстетики мест, зданий, даст возможность общаться, заниматься спортом. В такой город неизбежно придут инвестиции и талантливые кадры. Моя основная задача — собрать такую команду, которая, заглядывая в будущее, будет строить комфортное настоящее», — отметил Алексей Дёмкин.

Цифровизация, по его мнению, должна затронуть многие муниципальные услуги. Кроме того, будут оцифрованы показатели Стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года. Отметим, что накануне конкурса вопрос корректировки стратегии на основании мнения жителей и экспертов поднял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глубина и системность мышления

Возглавить администрацию Перми Алексею Дёмкину предложил глава региона Дмитрий Махонин. Именно это стало одним из мотивов, которые подтолкнули Дёмкина участвовать в конкурсе, отметил он на заседании гордумы. «Я мог отказаться, — рассказывал Алексей Дёмкин в интервью «Ветте» в феврале. — Но понимаю, как ему (Дмитрию Махонину. — Ред.) непросто реализовывать поставленные задачи и поддерживать принципы управления, и в то же время я их целиком разделяю. Поэтому мне хочется оказать ему поддержку». Город работает в тесной связке с краевыми властями и ключевые проекты прежде акцептует на совещаниях с губернатором.

Комментируя программы кандидатов на пост главы, депутаты отметили, что оба продемонстрировали достойный уровень владения городской проблематикой.

Но на стороне Алексея Дёмкина — опыт депутатской деятельности. «Более 10 лет он представлял интересы конкретной территории. Он точно будет помнить о том, что интересы жителей важнее всего», — заключила депутат Ирина Горбунова.

«С Алексеем Николаевичем Дёмкиным мы много работали вместе, он знает изнутри правотворчество, обладает управленческим опытом, авторитетом в пермской деловой, политической и общественной среде», — заявил временно исполняющий полномочия председателя думы Дмитрий Малютин.

В итоге за Алексея Дёмкина проголосовали 28 депутатов. Инаугурация нового главы намечена на 30 марта.

Людмила Ознобишина, политтехнолог:

— Отмечу три акцента в выступлении Алексея Дёмкина на заседании думы. Первый — участие общественности в принятии решений. Этот привычный тезис исполняющий полномочия главы Перми уже подтвердил, собрав ТОСы города в максимально широком представительном составе.

Второй месседж — это внимание окраинным частям города. Пермь — это 70 км вдоль Камы. То, что эта «правда жизни» прозвучала в докладе, заслуживает положительной оценки.

Третий акцент — экологический. Это опять же для нашего города, в прошлом одного из зелёных региональных центров России, должно быть в приоритете.

Но влияние муниципалитетов на состояние экономики весьма ограничено. Совсем другое дело, когда речь идёт о создании конкурентной с другими регионами социальной сферы и комфортной среды, сферы культуры. Это именно то, что является для работодателей и молодёжи конкурентным преимуществом при принятии решения о жизненном пути. И здесь работа в команде с краевыми властями имеет немаловажное значение.

Александр Белоусов, политтехнолог:

— Алексей Дёмкин — это человек из реального сектора, причём достаточно конкурентного. Ещё недавно он проектировал и строил дома, продавал квартиры, и последнее предполагает, что он подбирал «ключи» к людям. Стартовые позиции Дёмкина по сравнению с другими выглядят более выигрышными. Во-первых, он понимает в технической сфере и у него достаточно большой багаж знаний. Во-вторых, как эффективный менеджер он понимает в управлении и знает, на какие кнопки нажать, чтобы управление было более эффективным.

Основные запросы к главе города сегодня заключаются в том, чтобы что-то строилось и чтобы при этом был диалог с жителями. Поэтому его программу я оцениваю как рабочую, но думаю, что она будет корректироваться. Всё-таки трёх месяцев мало для выработки реальной программы. Это пока скорее заявка на программу.

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