Постковидный синдром Министерство здравоохранения Пермского края определилось с приоритетами на 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году завершено строительство детской поликлиники на ул. Карпинского

Константин Долгановский

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в ходе заседания краевого правительства 23 марта рассказала об укреплении материально-технической базы медицинских учреждений за 2020—2021 годы.

Несмотря на пандемийный год, все плановые задачи были выполнены, ни одна стройка не была заморожена. Развивать медицинскую инфраструктуру, делать квалифицированную медпомощь для жителей края доступнее чрезвычайно важно в любых, даже непростых условиях, в которых был прожит прошлый год. Люди ждут позитивных изменений здесь и сейчас. Благодаря личному вмешательству губернатора Прикамья ряд вопросов был сдвинут с мёртвой точки.

«Наша задача — кардинально изменить ситуацию в здравоохранении, — заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Несмотря на тяжёлый 2020 год, нам удалось сделать многое. В прошлом году была введена в эксплуатацию детская поликлиника в Индустриальном районе, достроена новая детская поликлиника в Свердловском районе, которая заработает с апреля. Порядка пяти объектов мы планируем достроить в этом году. Некоторые из них держим на особом контроле и понимаем, что они долгожданные».

По словам Дмитрия Махонина, в прошлом году удалось завершить работу по лицензированию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), построенных ещё в 2018—2019 годах. В эксплуатацию были введены 56 ФАПов, ещё 30 ФАПов и врачебных амбулаторий установлены в 2020 году. Сейчас ведётся работа по их лицензированию. В 2021 году работа по строительству ФАПов продолжится.

Привести в порядок

Немаловажной частью укрепления материально-технической базы медучреждений является и работа по проведению капитального и текущего ремонта.

В 2020 году капитальный ремонт был выполнен в 18 медучреждениях (на 61 объекте) на общую сумму 269,31 млн руб. Так, ремонтные работы проводились в здании подстанции скорой помощи в Лобаново, в детском отделении стационара и консультации при поликлинике в Карагае. Отремонтирована вентиляция в клинико-диагностической лаборатории в Елово, проведён ремонт по устройству больничного лифта в селе Частые, установлены газовые котлы в здании сельской врачебной амбулатории в селе Путино Верещагинского района.

Текущий ремонт был сделан в 17 медучреждениях (на 41 объекте) на общую сумму 54,3 млн руб. Так, была отремонтирована система кислородопровода в стационаре в Култаево, там же обновлена кровля. В Берёзовке выполнены ремонтные работы на системе газоснабжения медицинским кислородом. В Губахе проведён ремонт помещений в здании стационара для размещения рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места. В Березниках отремонтирована крыша поликлиники.

Обеспечение доступности медучреждений для маломобильных групп граждан — ещё одно направление, требующее больших вложений. Только в 2020 году была проведена замена лифтов в пяти медучреждениях, выполнен капитальный ремонт входных групп в трёх медучреждениях. На все эти работы направлено 184,8 млн руб.

Среди крупных инфраструктурных проектов прошлого года — завершение строительства детской поликлиники в Индустриальном районе на 350 посещений в смену, Майкорской сельской врачебной амбулатории и детской поликлиники в Свердловском районе на 350 посещений в смену. После оснащения медицинским оборудованием детская поликлиника в Свердловском районе будет введена в строй. Строительство ещё двух детских поликлиник (в Кудымкаре и в Орджоникидзевском районе) в этом году продолжится. Оба здания рассчитаны на 200 посещений в смену. Объекты введут в строй уже в этом году.

Кроме того, в 2021 году будут введены в эксплуатацию сельские врачебные амбулатории в деревне Савино Карагайского района, в Гамово и в посёлке Зюкайка.

По словам Анастасии Крутень, на этом ремонтные и строительные работы в регионе не завершатся. По состоянию на 2021 год для проведения капитального ремонта требуется 2,407 млрд руб., текущего — 589,8 млн руб. Выполнить все эти работы за один год, конечно же, не получится. Обновление больничных корпусов планируется проводить постепенно в рамках двух программ: «Качественное здравоохранение» и «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В этом году капитальный и текущий ремонт будет проведён в 31 медучреждении (на 64 объектах) на общую сумму 348,7 млн руб.

Начнётся капитальный ремонт в терапевтическом отделении Кунгурской больницы. В Перми на ул. Бушмакина, 19 отремонтируют инфекционный корпус и фасад стационара. Текущий ремонт запланирован в медучреждениях в Барде, Елово, в том числе в детском поликлиническом отделении. Будет проведён ремонт детского отделения стационара в Большой Соснове, выполнен текущий ремонт для размещения физиотерапевтического отделения в Чернушке, ремонт помещения для установки рентгеновского аппарата в Берёзовке.

Также в этом году в четырёх медучреждениях планируется заменить лифты, установить семь модульных ФАПов взамен существующих в Кочёвском (посёлок Буждым), Добрянском (посёлок Камский), Александровском (посёлок Ивакинский Карьер), Бардымском (село Кармановка), Кунгурском (село Неволино), Горнозаводском (посёлок Старая Вильва) и Уинском (деревня Красногорка) районах. Одна модульная врачебная амбулатория будет размещена в посёлке Калино (Чусовой).

Константин Долгановский

Оснастить современным оборудованием

Кроме того, министерство здравоохранения планирует провести ревизию имущественного комплекса больниц с целью оптимизации расходов на его содержание. У 94 медучреждений насчитывается 2290 объектов, среди них не только здания стационаров, поликлиник, но и вспомогательные сооружения. Некоторые из них уже давно не используются, поэтому их предполагается снять с баланса. Всего в 2021 году будут сняты с баланса 134 объекта, а в 2022 году — 35 объектов.

Немаловажным остаётся вопрос оснащения больниц необходимым оборудованием. «Задача региональных властей — обеспечить качественную медицинскую помощь пациентам всего региона. Для этого выделяем средства на закупку современной диагностической и лечебной медтехники. Мы нацелены на то, чтобы организовать во всех территориях края такую систему медицинского обслуживания, которая не уступала бы по качеству лучшим клиникам региона», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам Дмитрия Николаевича, улучшать качество оказания медицинской помощи, в том числе приобретать современное медицинское оборудование, удаётся в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, а также за счёт средств регионального бюджета.

На закупку 877 единиц медицинской техники в этом году будет направлено 1,958 млрд руб., что на 170 млн руб. больше, чем годом ранее. При этом медицинское оборудование закупается уже не для 26, а для 39 территорий.

В районные и городские больницы планируется поставить 12 компьютерных томографов, 20 рентген-аппаратов, 20 флюорографов, четыре маммографа. Кроме того, министерство здравоохранения планирует закупить линейный ускоритель для радиологического отделения в Березниках. Напомним, на базе Краевой больницы им. Вагнера создан межтерриториальный центр по профилю «Онкология», который сегодня обслуживает весь север Пермского края: Красновишерск, Соликамск, Чердынь, Березники, Усолье, Александровск, Яйву.

По словам Анастасии Крутень, 12 компьютерных томографов будут закуплены для медучреждений Верещагино, Октябрьского, Кунгура, Соликамска, Добрянки, Лысьвы, Осы и трёх поликлиник Перми. Только 140 единиц оборудования приобретут для больниц Чайковского городского округа, 125 — для Чусового, 111 — для Кунгурского района и 31 единицу — для Краснокамска.

«Нужно сказать, что в этом году мы впервые начинаем поставлять КТ в сельские территории и малые города. КТ будут поставлены в медучреждения Верещагино, Октябрьского, Кунгура, Соликамска, Добрянки, Лысьвы, Осы и в три поликлиники Перми. Ранее мы не устанавливали КТ в поликлиники, а укомплектовывали только стационары. Таким образом, этот вид обследования станет максимально доступным для жителей Пермского края», — пояснила Анастасия Крутень.

В продолжение обсуждения губернатор Пермского края поручил министерству здравоохранения провести ревизию дворовых территорий больниц, где часто возникают проблемы с внутрибольничными проездами. «Понятно, что приоритетом является строительство зданий и оснащение больниц, но о ремонте дворовых территорий тоже следует задуматься и запланировать приведение их в нормативное состояние», — заявил Дмитрий Махонин.

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