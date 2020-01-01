Елена Лодыгина журналист Новый культурный код Состоялось открытие программы «Пермский край — территория культуры» 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

В Чайковском 20 марта открылась программа «Чайковский, дай пять!». Тем самым был дан официальный старт большому циклу краевых мероприятий в рамках проекта «Пермский край — территория культуры».

Чайковский стал центром культуры Пермского края в год своего 65-летия. Город 14 лет боролся за звание культурного центра, но каждый раз не попадал в заветный список. По словам главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова, на каком-то из этапов даже появлялось желание более не участвовать в конкурсе... Однако уже на следующий год команда заявилась вновь и выиграла.

«Конечно, это только начало, то зёрнышко, которое мы посадили в свою территорию и которое превратится в большое красивое дерево, даст плоды, и ими будут пользоваться и жители, и все гости города. Я уверен, что это станет толчком к началу добрых традиций, которые обязательно появятся после того, как проект будет завершён. Это в нашей крови. Мы — жемчужина юга Пермского края и хотим, чтобы то, что было заложено первостроителями, продолжилось и утвердилось в этом звании», — оценивает первые шаги в реализации проекта Юрий Востриков.

Алексей Гречищев

На суд зрителей авторы программы представили масштабный проект преображения городского пространства — площади Искусств, которая и станет основным местом действия программы «Чайковский, дай пять!». Программа завершится, а преображённое пространство останется на годы. Ведь статус «Центр культуры Пермского края» — это не просто годовой цикл мероприятий, а задел на долгое будущее.

По словам заместителя министра культуры Пермского края Марины Илюхиной, центры культуры Пермского края проходят настоящую перезагрузку: «Если ты — центр культуры, то это навсегда».

«Экспертная группа оценивает, что изменится в городе — центре культуры. Основная задача министерства культуры — не распределить бюджетные деньги в рамках одного года, а понять, как будет жить этот город дальше, уже побывав центром культуры. Это один из основных факторов оценки проектов. Очень важно, чтобы в территории формировался новый культурный код», — говорит Марина Илюхина.

Можно сказать, что у Чайковского этот код уже есть. Во время презентации проекта «Чайковский, дай пять!» его представили гостям. Обычный QR-код ведёт на сайт проекта артчайк.рф. Здесь можно узнать все подробности культурной жизни города, а также стать волонтёром культуры.

Алексей Гречищев

Название проекта «Чайковский, дай пять!» — это призыв, объединяющий пять видов искусства: театр, кино, живопись, литературу и музыку. На площади Искусств откроются литературные гостиные, пройдут концерты под открытым небом, многочисленные фестивали. Одной из изюминок преображённой площади станет арт-объект «Рука» — символ взаимопомощи, поддержки, общей команды. И это тоже своего рода призыв к объединению артистов, художников, музыкантов, дизайнеров, волонтёров и всех жителей города. Ещё один арт-объект площади Искусств — «Нота», напоминание о том, что Чайковский — музыкальная столица Пермского края.

Планируется, что в реализации проекта «Чайковский, дай пять!» примут участие более 280 тыс. человек — артистов и зрителей, состоится более 25 масштабных событий, будет задействовано более 10 учреждений и институций. Поддержку Чайковскому окажут Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», дом народного творчества «Губерния», Московский центр новых музыкальных инициатив, Пермская краевая филармония, Музей современного искусства PERMM.

Конечно, основные даты мероприятий программы в Чайковском известны на год вперёд. В апреле начнётся приём заявок на участие в фестивале экранного творчества «КиноОкруг». 7 мая, в день рождения Петра Ильича Чайковского, откроется культурная акция «Музыка на улицах города». В этот же день пройдёт марафон чтения «Книжный квартал» и проект «Шедевры в городе». В июне жителей и гостей города ожидает арт-фестиваль «Ночь музыки». 27 августа состоится всероссийский фестиваль уличного кино и церемония закрытия фестиваля «КиноОкруг». 28 августа — парад культурных достижений. 18 декабря — церемония закрытия, на которой подведут итоги проекта «Чайковский, дай пять!».

Алексей Гречищев

«Проект дерзкий и разноплановый. Его идея — вывести искусство из стен учреждений, чтобы наши улицы были наполнены творчеством, жизнью, чтобы культура и культурные достижения были доступны всем. Мы считаем, что Чайковский должен стать музыкальной столицей Пермского края. На выходе мы желаем получить новый бренд, чтобы он остался и закрепился на нашей территории. Надеемся, что в этом нам помогут культурная акция «Музыка на улицах города» и арт-фестиваль «Ночь музыки», — делится планами начальник управления культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа Елена Смирнова.

По словам директора Чайковского историко-художественного музея Раисы Романовой, музей стал одной из отправных точек проекта, потому что именно здесь хранятся свидетельства истории города, начиная с доисторических времён. Важной вехой чайковцы считают приземление космического корабля-спутника серии «Восток» с необычным космонавтом — собакой Звёздочкой. В музее хранится крышка люка этого корабля. По местным преданиям, она приносит удачу всем, кто к ней прикоснётся.

Очевидно, что градообразующие предприятия играют особую роль. С одного из них — Воткинской ГЭС — и начался город Чайковский. «Традиции, которые были заложены в 1950-е годы строителями, не только сохраняются, но и развиваются, появляются новые направления, традиции, обычаи. И наш проект «Чайковский, дай пять!» — символ того, что мы двигаемся, развиваемся и сохраняем всё самое лучшее», — считает Раиса Романова.

По словам главы города Юрия Вострикова, уже 12 предприятий заявили о своей поддержке проекта «Чайковский, дай пять!».

«Этот город стоит на земле с древней историей и построен с яркой энергией шестидесятников. Мне кажется, эта энергия, призыв включиться в реализацию программы, заложенный в проекте, получат отклик жителей. Надеюсь, что эффектный старт — залог большого успеха программы, которая оставит существенный след. Обращу внимание: ценность программы «Пермский край — территория культуры» не только в происходящих событиях, в ней ещё и серьёзный образовательный смысл. В том числе это станет залогом развития территории и поможет привлекать всё новых увлечённых людей», — полагает руководитель дирекции программы «Пермский край — территория культуры», директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова.

27 марта состоялась следующая официальная презентация проекта в рамках программы «Пермский край — территория культуры», Октябрьский городской округ представил проект «Октябрьский: переведи время». Ещё два центра культуры Прикамья — село Архангельское и город Чердынь — расскажут о своих программах в мае.

Алексей Гречищев

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