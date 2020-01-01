Артём Габдрахманов руководитель ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования» Несубъективная архитектура Почему важно регламентировать эстетику застройки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Существующее сейчас регулирование застройки идёт по двум направлениям. Первое — это нормирование безопасности. Это то базовое требование нормативов, которое должно обеспечиваться без каких-либо условий, в обязательном порядке. Второе направление — это нормирование рациональности. В Перми оно зафиксировано в Правилах землепользования и застройки и нормативах градостроительного проектирования.

Однако текущее законодательство имеет некий пробел: сейчас в нём практически полностью отсутствует нормирование эстетики застройки. Данные вопросы никак не закрываются с текущими Правилами землепользования и застройки и нормативами градопроектирования. Внешний вид зданий в Перми регламентируется лишь в части размещения на фасадах вывесок, архитектурные же решения многоквартирных жилых домов, торгово-офисных, административных зданий, производственных объектов по действующему законодательству не подлежат регуляции.

Среди последствий — отдельные некорректные объёмно-пространственные решения: ограничение инсоляции, неудачные цветовые решения фасадов, хаотичное размещение кондиционеров, пропорции площади стен и остекления и так далее. Но кроме них мы сталкиваемся с более масштабной проблемой — несоответствием новых построек сложившимся архитектурно-строительным особенностям среды. Это знакомая всем ситуация, когда, например, вблизи индивидуальной жилой застройки возникает многоэтажное жильё.

В целом задача регулирования эстетики застройки сводится к обеспечению преемственности новой застройки по отношению к существующей. Пока этого нет, застройщик вправе субъективно и самостоятельно решать такие вопросы, а это приводит к созданию объектов, формирующих облик места на сотни лет вперёд.

У нас существует объёмно-пространственный регламент застройки, который определяет высоту застройки, процент застроенности. Но никогда мы не задумывались над тем, что можно регулировать также высоту типового этажа, угол наклона и плоскости кровли, например. Кроме того, параметры регулирования могут включать такие элементы, как расположение вспомогательных зданий, расположение по отношению к красной линии с учётом минимального и максимального отступа. Но одним из главных потенциальных нововведений является регулирование архитектурных параметров фасадов. С целью создания несубъективной архитектурной среды можно добавить в регулирование процентное остекление, пропорции окон, конфигурации балконов и основные используемые цвета.

Безусловно, любой строящийся объект должен реализовываться с должной степенью авторской идеи, но ключевые аспекты, средообразующие факторы данного здания, конечно же, могут быть реализованы в виде описания неких параметров.

В определённом смысле в Перми уже существует нечто подобное, но в отношении ограниченной территории. В нашем городе разработан и утверждён проект охраны объектов культурного наследия, который распространяется на большую часть центра города и содержит в себе аналог объёмно-пространственного регламента. Им установлено соотношение ширины и высоты оконных проёмов, предельная высота по красной линии, глубина застройки и так далее.

Применение подобного инструмента на всей территории города позволит участникам градостроительной деятельности — застройщикам, властям, собственникам земельных участков и сообществу — прогнозировать появление того или иного объёма жилья, прогнозировать внешний вид жилья и его формат, а также заранее формировать некую 3D-модель города уже на этапе создания этих регламентов.

Такая практика уже достаточно широко распространена в городах Европы и США. Например, в Нью-Йорке существует карта расположения уличных кафе. На этой карте чётко приведено зонирование, где и какие уличные кафе можно располагать: где это могут быть столики вдоль фасадов, где полноценные летние террасы, а где столики с ограждениями и лёгкими навесами.

Объёмно-пространственные регламенты, включающие в себя регулирование эстетики застройки, в настоящее время разрабатываются в нескольких крупных городах России, но пока что они нигде не утверждены. В целом принятие нормативно-правовых актов по согласованию архитектурно-строительного облика — это тенденция на территории России.

На уровне Минстроя РФ уже прошли три рабочие группы, на которых обсуждался институт согласования архитектурно-строительного облика. Там были собраны мнения субъектов и муниципалитетов, проведены совместные дискуссии. Принято решение внести изменения в Градостроительный кодекс, и сейчас обсуждается, в каком объёме и в какой срок это будет сделано. Обсуждается также вопрос о необходимости внесения этих регламентов в Правила землепользования и застройки. Таким образом, изменение законодательства в связи с введением регулирования архитектурного облика затронет либо два документа, либо один основополагающий.

Когда такие решения будут приняты на уровне Федерации, на регионы и муниципалитеты ляжет обязанность принять эти регламенты и определить эти критерии.

Мы, безусловно, понимаем актуальность этого инструмента. Если мы его будем использовать одними из первых, с учётом интересов и застройщиков, и общества, и экспертного сообщества, я думаю, это будет всеобщим благом. Однако, прежде чем утвердить такой регламент, нам нужно проанализировать всю существующую технологию застройки, проанализировать остаток свободных площадей, свободных земельных участков, соответствие этого остатка целевым национальным проектам. Именно в комплексе всех этих параметров будет вырабатываться какое-то решение. Поэтому мы задаёмся целью в течение, наверное, двух лет прийти к наличию каких-то территорий, в границах которых появится такой объёмно-пространственный регламент.

Из выступления на Камском форуме 25 марта.

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