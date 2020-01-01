Елена Синица Упростить и расширить Депутаты краевого парламента поддержали поправку Романа Водянова по расширению перечня отраслей льготного налогообложения Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Водянов

Михаил Пономарёв

Депутаты краевого заксобрания увеличили количество отраслей, которые смогут воспользоваться пониженной ставкой на упрощённой системе налогообложения (УСН). Теперь в него входят сферы туризма, отдыха и развлечений.

С инициативой дополнительно поддержать ещё несколько сфер деятельности выступил советник губернатора Пермского края, депутат Заксобрания и председатель регионального отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Роман Водянов.

Деятельность организаций в сфере туризма, отдыха и развлечений была «парализована» в первую очередь и на длительное время. В частности, сфера досуга и развлечений смогла возобновить работу только в феврале 2021 года, не имея возможности работать целый год.

Кроме этого, со слов Романа Водянова, в региональное отделение «Опоры России» поступало множество обращений по вопросам поддержки пострадавших от коронавируса. Среди них большая часть была от предпринимателей из сферы туризма и отдыха.

«Я выступил с предложением расширить перечень сфер деятельности, которые могли бы воспользоваться минимальной ставкой на упрощённой системе налогообложения и добавить отрасли туризма, отдыха и развлечений как одни из наиболее пострадавших в период пандемии. Мы понимаем, что это поддержка не только самих предпринимателей, но и их сотрудников, семей — десятков тысяч людей!» — говорит Роман Водянов.

Напомним, что месяц назад губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес законопроект, продлевающий льготы для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в торговле непродовольственными товарами и в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.

Согласно закону для налогоплательщиков, применяющих УСН, действуют сниженные ставки налогов. По режиму «Доходы» они составят 1% вместо 6%, «Доходы минус расходы» — 5% вместо 15%. Нормы принятого закона будут распространены на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно.

«Принятый закон облегчит ситуацию. Он позволит сократить нагрузку на бизнес примерно на 900 млн руб.», — отмечает Водянов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.