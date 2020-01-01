Елена Лодыгина журналист Дорожное будущее В Пермском крае в 2021 году в рамках дорожного нацпроекта построят, реконструируют и отремонтируют свыше 107 км дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта подвело итоги реализации регионального проекта «Дорожная сеть», который реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также были озвучены планы на 2021 год.

В Прикамье пятый год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (до 2019 года — федеральный приоритетный проект — прим. ред.) За это время удалось привести в нормативное состояние более 270 дорожных объектов, отремонтировано более 500 км дорог. Нацпроект позволяет ремонтировать региональные трассы, а также дороги в рамках Пермской городской агломерации, куда входят Пермь, Пермский район, а также Добрянский и Краснокамский городские округа. Итоги реализации проекта в прошлом году и планы на 2021 год обсудили на заседании краевого правительства 17 марта.

Только в 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» было отремонтировано более 108 км дорог, построено и реконструировано — более 5,5 км, установлено и модернизировано 17 светофорных объектов, а также запущены в работу два новых комплекса фотовидеофиксации.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, с каждым годом объёмы финансирования дорожных работ увеличиваются. «Дорога — это, прежде всего, вопрос безопасности. И очень важно, что, по итогам 2020 года, количество ДТП в регионе снизилось на 20%. Число погибших в авариях сократилось на 18%. Это хорошие показатели, и мы не должны останавливаться на достигнутом», — заявил он.

Дмитрий Махонин напомнил, что близится новый дорожный сезон, поэтому вопрос своевременной контрактации объектов сейчас является одним из основных.

«Знаю, что здесь у нас есть определённые положительные изменения, поскольку своевременный выбор подрядчика позволяет ему вовремя подготовиться к дорожному сезону. Дорожный сезон ограничен по времени. И если подрядчик окажется недобросовестным, то можно было бы без ухудшения качества и срыва сроков его поменять», — пояснил Дмитрий Махонин.

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский отметил, что целевые показатели регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году были перевыполнены. Так, доля региональных дорог в нормативном состоянии составила 55,45% (целевой показатель перевыполнен на 9,8%), доля дорожной сети городских агломераций составила 70,61% (выполнен на 100,01%), доля федеральных и региональных дорог в режиме перегрузки на конец года составила 10,55% (перевыполнение на 47,9%). Хороший результат достигнут по минимизации мест концентрации ДТП. По данным на 31 декабря 2020 года, этот показатель составил 30,08%. Таких очагов в агломерации осталось 37.

Напомним, всего на региональный проект «Дорожная сеть» в 2020 году было направлено 2,463 млрд руб. (из них 1,333 млрд руб. — из краевого бюджета, 1 млрд руб. — из федерального, 130 млн руб. — из бюджета муниципалитетов).

Среди наиболее крупных проектов — Восточный обход Перми (с 4-го по 9-й км), автодорога Пермь — Усть-Качка (с 20-го по 25-й км), ремонт ул. Николая Островского (от ул. Пушкина до ул. Революции) и автодорога Пермь — Ильинский —Сенькино — Камский (с нулевого по 4-й км).

В 2021 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» планируется отремонтировать свыше 98 км дорог, построить и реконструировать свыше 8,8 км дорог, установить 10 новых светофорных объектов и модернизировать пять существующих объектов. При этом из 52 объектов контракты на выполнение работ заключены по 41 из них. По остальным объектам итоги аукционов будут подведены в ближайшее время.

В 2021 году самыми значимыми станут работы на Восточном обходе Перми, шоссе Космонавтов (от ул. Архитектора Свиязева до ул. Аэродромной), дороге Пермь — Усть-Качка. В Пермском муниципальном районе будут отремонтированы дороги Пермь — Гамово, Новые Ляды — Троица. В Краснокамском городском округе — автодороги Хухрята — Оверята (от начала ул. Полевой в д. Хухрята до границы с п. Оверята), Мысы — Хухрята (дорога от примыкания к ул. Ленина в с. Мысы до пересечения с ул. Полевой в д. Хухрята). В Добрянке — ул. Советская от ул. Победы до ул. Герцена.

В Перми, по словам заместитель главы города Анатолия Дашкевича, на дорожные работы в рамках нацпроекта было направлено 1,219 млрд руб. (601 млн руб. — из федерального бюджета, из регионального — 488,5 млн руб., из городского — 130 млн руб.) Ремонт проводился на 21 объекте. Отремонтировано 237 тыс. кв. м дорог, установлено 17 светофоров и две камеры фотовидеофиксации. По итогам реализации проекта, аварийность на пермских дорогах в прошлом году снизилась на 33%. После установки средств фотовидеофиксации были ликвидированы 15 аварийно-опасных участков.

В 2021 году на дорожные работы выделено 843 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 605 млн руб., регионального — 171 млн руб., городского — 66,5 млн руб. По словам Анатолия Дашкевича, большая часть аукционов уже проведена, заключены муниципальные контракты. В ходе торгов образовалась экономия 164,7 млн руб., которую перераспределят на дополнительные объекты.

Среди крупных «строек» Анатолий Дашкевич назвал ремонт ул. Якутской (за счёт основных денег и экономии), ул. Братьев Игнатовых, ул. Генерала Панфилова, ул. Советской, ул. Монастырской, ул. Стахановской, ул. Веденеева, Восточного обхода Перми, ул. Николая Островского, ул. Тимирязева, ул. Павла Соловьёва, ул. Чукотской. Также в городе планируется установка и модернизация 15 светофоров.

Отвечая на вопрос губернатора о предстоящей реконструкции ул. Ленина, Дашкевич отметил, что на следующей неделе будет объявлен конкурс на ремонт участка от микрорайона Разгуляй до ул. Крисанова. «Следующий участок — от ул. Крисанова до площади им. А. П. Гайдара — будем размещать чуть позже. Финансирование заложено на 2022–2023 годы, поэтому придётся переносить деньги с 2023 года на 2021 и 2022 годы», — пояснил Анатолий Дашкевич.

Работы на ещё одном из важных объектов в центре Перми — расширении ул. Попова — стали предметом подробного обсуждения, так как в это время планируется ограничение дорожного движения. Анатолий Дашкевич пояснил, что все работы будут завершены в этом году, сейчас идёт переустройство сетей воды, канализации, линий электропередачи. Дмитрий Махонин поручил все дорожные ограничения на данном участке снять уже к 1 сентября.

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