Елена Синица Открывая возможности Депутаты Заксобрания обсудили пути развития программы инициативного бюджетирования в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об инициативных проектах. Он устанавливает правовые основы для внесения проектов инициативного бюджетирования, а также порядок работы с ними местных органов власти. Таким образом, практика инициативного бюджетирования, доказавшая свою эффективность в Пермском крае, вышла на федеральный уровень.

Дальше — больше

Пермский край в 2016 году первым среди регионов страны принял закон, позволяющий реализовывать проекты по инициативе жителей. За всё это время в крае было проведено пять конкурсных отборов. По их итогам победителями стали 657 проектов. Общий объём их финансирования достиг 669 млн руб. Об этом сообщил министр территориального развития Пермского края Александр Борисов на совещании по вопросу анализа критериев оценки проектов инициативного бюджетирования, которое состоялось 16 марта в краевом парламенте.

Он отметил, что с каждым годом число проектов только растёт. Так, в 2017 году было отобрано 89 проектов. К 2020 количество победителей возросло до 185, заявок на конкурс — до 475. Растёт и средняя стоимость проектов. К 2020 году этот показатель составил порядка 1,1 млн руб., что практически на 30% больше, чем в предыдущие годы. Чаще всего поступают заявки на ремонт системы водоснабжения и благоустройство территории. При этом предпочтение отдаётся проектам по созданию комфортной среды в городах и сёлах.

С момента старта программы наиболее активным муниципалитетом стал Пермский район — там реализовано 34 проекта. Кроме него, в числе лидеров Октябрьский городской округ (33), Чусовской городской округ (27), Кишертский муниципальный округ (26), Ильинский городской округ (22), Горнозаводский городской округ (21) и Бардымский муниципальный округ (20).

По словам и.о. председателя Совета муниципальных образований Пермского края Константина Лызова, программа позволяет воплощать в жизнь общественные инициативы, развивать связь с жителями. Более того, интерес к этому инструменту со стороны жителей только растёт.

«На сегодняшний день все муниципалитеты заинтересованы в развитии этой программы. Её эффективность с 2017 года является тому доказательством», — заявил Лызов.

На практике

В рамках совещания, своим опытом участия в программе поделись представители территориального общественного самоуправления (ТОС) из Соликамска и Краснокамска.

Соликамский городской округ принимает участие в инвестиционном бюджетировании с 2017 года. Как сообщила председатель ТОС «Клестовка» Надежда Малых, в городе существовал фонд территориального общественного самоуправления, который и стал «звеном, связывающим муниципалитет и жителей». В 2017 году доля средств ТОСов в финансировании была достаточно велика 25 %. На тот момент жителям приходилось собирать до 100 тыс. руб. Как подчеркнула Малых, «те, кто хоть раз собирал эти 100 тыс.руб., потом переставали участвовать в конкурсе, потому что возникает полное опустошение». Сейчас же доля составляет 10 %. Кроме этого, увеличилась сумма проекта с 500 тыс. руб. до 4 млн руб.

«Также большим плюсом было то, что соглашения с ТОСами заключилась напрямую, как с юрлицами, а если ТОСы не являются юрлицами, то через муниципалитет. Фонд получал субсидии, за счёт чего ТОСы на местах самостоятельно реализовывали проекты», — отметила Надежда Малых.

В 2021 году в округе два проекта ТОСов стали победителями. На сумму чуть более миллиона будет строиться переход через трубопровод к медсанчасти Калиец (ТОС «Клестовка). А на сумму в 747 тыс.руб. будет обустроена пешеходная дорожка от ул.Плеханово до ул.Энгельса (ТОС «Давыдово»).

Особую роль в развитии инициативного бюджетирования для проектов ТОС сыграло обучение муниципальных служащих оформлению проектных заявок. Кроме этого, положительно отразились ежегодный мониторинг ошибок и возможность синхронизации проектов разного уровня.

Краснокамский городской округ принимает участие в конкурсе в течение пяти лет. С каждым годом число участников растёт. В целом за пять лет участия, от округа на участие в конкурсе было направлено 57 проектов, из них 31 был признан победителем. В большинстве случаев жители предлагали проекты по строительству детских площадок. Ежегодно растёт и число ТОС, принимающих участие в конкурсе: в 2018 году их число составляло 14, а в 2020 уже 29. В планах на 2021 год — 35.

«ТОСы Краснокамского городского округа выступают партнёрской площадкой для объединения власти, общества и бизнеса. ТОСы регулярно ведут диалог с жителями, формулируют актуальную социальную повестку, активно пользуются инструментом инициативного бюджетирования», — отметила председатель ТОСа «Кама-1» Светлана Иванова.

Совершенствуем

После вступления в силу федерального закона, депутаты краевого парламента уточнили региональное законодательство. Тогда было принято решение расширить перечень лиц, которые могли бы стать инициаторами проектов. Сейчас заявку может подать группа численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципалитета, органы территориального общественного самоуправления (ТОС), а также староста сельского населенного пункта.

Количество критериев для отбора проектов сократили с 19 до семи (для ТОС ещё два дополнительных). Были исключены субъективные критерии, значение которых проблематично подтвердить документально. Например, актуальность проекта, срок его жизни, комплексность проекта. Как отметил Александр Борисов, эти критерии нередко становились предметом спора участников конкурсного отбора.



Другим изменением стало распределение проектов по группам в зависимости от стоимости, а также выделение в отдельную категорию ТОС и моногородов. Ранее оценка проектов осуществлялась в зависимости от численности населения. Это позволило сделать процедуру конкурсного отбора более конкурентной.

В стадии разработки — предложение увеличить долю местного бюджета в финансировании. Согласно изменениям, доля краевого бюджета должна составить 75%, муниципального — 25%. Предполагается, что таким образом результат будет напрямую зависеть от финансовой составляющей муниципального образования. «Насколько муниципалитет заинтересован в результате оценки деятельности проекта, столько он и вложит», — отметил Александр Борисов.

Предстоит решить

В ходе реализации программы, в министерстве столкнулись с ситуацией, когда предусмотренного в бюджете финансирования не хватает на все проекты, набравшие максимальное количество баллов.

Депутат Вагаршак Сарксян предложил увеличить общий объем финансирования на данные цели из разных источников, в том числе из муниципальных бюджетов. Это позволило бы увеличить общее количество проектов-победителей.

Однако депутат Сергей Ветошкин отметил, что в условиях сокращения доходной части местных бюджетов, увеличивать долю софинансирования с их стороны было бы некорректно.

Константин Лызов отметил проблему низких результатов в некоторых территориях. По его мнению, причина разной успешности участия в программе заключается не в критериях оценки, а в разных уровнях подготовки проектов. В связи с этим он предложил создавать в муниципалитетах рабочие группы, где будут задействованы все участники процесса, повышать уровень компетентности муниципальных кураторов, а также выстраивать постоянное взаимодействие с инициативными группами и ТОСами.

Александр Борисов эту инициативу поддержал, а также предложил проводить в таких территориях дополнительные обучающие семинары.

В ходе совещания поступило большое количество предложений по улучшению программы инициативного бюджетирования, депутаты продолжат работать над её развитием, активно взаимодействуя с населением.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих:

— Пермский край самым первым в стране принял и начал реализовывать соответствующий закон. Существующие в Пермском крае практики инициативного бюджета позволили жителям разных территорий принимать непосредственное активное участие в определении приоритетных вопросов местного значения. В настоящее время в регионе реализовано более 500 инициатив граждан. Совместными усилиями краевым, муниципальным властям и жителям удаётся решать локальные задачи на местах, а значит, повышать качество жизни в территориях Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.