Елена Синица Бюджет, поддержка и главные стройки Главные вопросы мартовского пленарного заседания краевого Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В повестку пленарного заседания краевого парламента, которое состоится 18 марта, включено свыше 20 вопросов. Одним из ключевых станет рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправках в бюджет Пермского края на 2021-2023 годы и законопроекта о продлении срока действия пониженных налоговых ставок для некоторых налогоплательщиков. Кроме этого, в рамках правительственного часа министр транспорта Андрей Алякринский и министр строительства Андрей Колмогоров расскажут о реализации крупных инфраструктурных проектов.

Смена приоритетов

Между чтениями к законопроекту о внесении изменений в бюджете поступило 36 поправок. Так, они предполагают распределение 888 млн руб., которые сформировались за счёт возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов. Большинство предложенных поправок увеличивают социальные расходы. Например, порядка 175 млн руб. предлагается направить на повышение зарплаты педагогам до уровня средней в регионе. Запланировано увеличение расходов и на оснащение школ. В 2021 году на эти цели будет дополнительно выделено 97,2 млн руб., в 2022 — 19,5 млн руб. Средства направят в образовательные учреждения Перми, Нытвы и Косы.

Помимо этого, пяти пермским вузам (ПГГПУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ, ПГАТУ и ПГНИУ) предоставят гранты на организацию профильного обучения и профориентации для талантливых детей. В 2021 году на эти цели в бюджете будет предусмотрено 18,8 млн руб., в 2022 и 2023 — по 56,5 млн руб. Также проектом закона предлагается ежегодно выделять по 3 млн руб. на бесплатное питание для детей пермской школы-интерната. Ранее средства для этого выделял федеральный бюджет, но только для учащихся начальных классов. Сейчас питание будет организовано для всех школьников.

Также профильный комитет поддержал увеличение расходов краевой казны для детей-сирот на выплаты по приобретению жилья. Дополнительные 93,9 млн руб. позволят обеспечить более 80 молодых ребят собственными квартирами. Свыше 16 млн руб. будет направлено на реализацию проекта «Семья для пожилого и инвалида». Планируется, что с июля этого года размер ежемесячной выплаты приёмной семье увеличится до 5 тыс. руб.

На время проведения капитального ремонта политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова, авиационного техникума им А.Д. Швецова и Пермского строительного колледжа потребуется перенос учебных занятий в другие помещения. В связи с этим на их аренду в 2021 году направят 6 млн руб., в 2022 — 21 млн руб. Ещё часть поправок касается увеличения инфраструктурных расходов. В частности, на строительство и реконструкцию региональных дорог дополнительно предусмотрено более 367 млн руб.

Напомним, с инициативой корректировки бюджета выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Среди изменений — решение о том, что строительство инфекционной больницы будет произведено за счёт бюджета, увеличение доли регионального бюджета в проекте по строительству художественной галереи, сокращение расходов на новую сцену театра оперы и балета, перенос на 2025 год строительства концертно-спортивного комплекса на ДКЖ и ряд других.

Помощь налогоплательщикам

Другим важным решением станет увеличение числа отраслей, которые смогут претендовать на пониженные ставки по упрощённой налоговой системе. Предлагается включить в перечень предприятия в сфере туризма, гостиничного обслуживания и центров детского отдыха. Напомним, в первоначальном варианте законопроекта пониженные ставки были введены для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в торговле непродовольственными товарами и в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.

Кроме того, ещё на год продляется действие сниженных ставок по УСН. По режиму «Доходы» они составят 1% вместо 6%, «Доходы минус расходы» — 5% вместо 15%. Выпадающие доходы регионального бюджета в 2021 году в связи с этими мерами поддержки оценивается в 886 млн руб.

Нормы принятого закона планируется распространить на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно.

Новый формат

В повестку внесён законопроект, уточняющий механизм транспортировки и хранения задержанных транспортных средств. Предполагается, что компании, выполняющие эти услуги, будут отбираться на конкурсной основе. За каждой такой организацией будет на пять лет закреплена определённая территория. Сейчас эти организации работают без привязки к конкретной территории. По мнению авторов законопроекта, это приводит к недобросовестной конкуренции между организациями и отсутствием специализированных стоянок в ряде муниципалитетов.

Кроме того, законопроект предусматривает создание единого диспетчерского центра на каждой территории обслуживания для координации и обеспечения эффективного взаимодействия всех участников процесса.

Доклады и отчёты

В ходе пленарного заседания, Контрольно-счётная палата предоставит подробный отчёт о своей деятельности за 2020 год. Кроме этого, будет озвучена информация о принятых мерах по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Отдельное внимание будет уделено итогам работы с обращениями граждан, а также взаимодействию с государственными и правоохранительными органами.

Правительственный час будет посвящён информации о реализации крупных инфраструктурных проектов в Пермском крае. Докладчиками выступят часа министр транспорта Андрей Алякринский и министр строительства Андрей Колмогоров. Основными темами разговора станут итоги и перспективы работ по объектам автодорожного строительства, строительство и реконструкция школ, больниц, учреждений культуры, которые сегодня находятся в списке приоритетных.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Среди основных вопросов пленарного заседания — законопроект по корректировке трёхлетнего бюджета Пермского края. Отмечу, что в результате работы над бюджетом дополнительное финансирование получили все 13 государственных программ. И это важно, поскольку национальные проекты и региональные целевые программы ориентированы на конкретный результат, они должны работать на повышение качества жизни жителей региона.

Самый заметный вопрос «экономического» блока — рассмотрение во втором чтении проекта закона по расширению льгот по так называемой «упрощёнке». При доработке документа депутаты Законодательного Собрания вместе с губернатором и правительством нашли возможность расширить перечень отраслей, в отношении которых в 2021 года продолжат действовать пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения.

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