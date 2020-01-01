Евгения Пастухова журналист Своя правда Что происходит с пермскими эсерами после объединения Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В конце февраля «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединились в одну партию «Справедливая Россия — За Правду». Интеграция произошла на юридической платформе эсеров. Остальные две партии находятся в процессе ликвидации, а их члены постепенно переходят в новую структуру. Со временем начнётся и ревизия реготделений. С пермским «офисом» эсеров ситуация сегодня непростая: однозначного ответа на вопрос, сохранит ли пост действующий руководитель Вероника Куликова, пока нет. По данным источников, сейчас партия ищет альтернативы, но пока не может найти.

Вероника Куликова

По поводу объединившихся эсеров сегодня в воздухе висит несколько вопросов: кто возглавит реготделение, кто попадёт в списки и кто будет их формировать, а также продолжат ли они сотрудничество с бизнесменом Александром Репиным.

Сразу несколько источников «Нового компаньона» говорят, что к работе Вероники Куликовой сегодня есть вопросы. В первую очередь, они якобы связаны с аффилированностью депутату гордумы и бизнесмену Владимиру Плотникову. А также с нелояльностью общегосударственной линии. Она, в том числе, проявилась на выборах губернатора, когда партия выдвинула владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина.

Сама Вероника Куликова говорит, что «все решения по руководству реготделения приняты на федеральном и региональном уровне». А периодически появляющуюся в СМИ и мессенджерах информацию она воспринимает как «чьи-то нелепые фантазии». «Единственная борьба, в которой сегодня участвует региональное отделение партии — это борьба за голоса избирателей», — уверена депутат гордумы.

Между тем, заместитель руководителя центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков говорит, что по поводу руководства реготделения сейчас идут переговоры. «Нет задачи лихой кавалерийской атакой сломать все отделения, — рассказывает Новичков. — Есть задача их укрепить. Сейчас у партии — другие амбиции, и на каждое отделение нужно посмотреть свежим взглядом. В ближайшие пару месяцев мы определимся. Возможно, что и нынешний руководитель сохранит позиции. Возможно, будет предложен другой».

Илья Шулькин

Сам он, кстати, пермское отделение возглавлять не планирует. «Таких планов не было никогда, мне есть чем заняться, — говорит Новичков. — Как замруководителя центрального аппарата я работаю со всеми отделениями, с пермским, в том числе. И буду помогать ему вне зависимости от того, кто его возглавляет».

По поводу списков партии на выборах в сентябре сейчас идут переговоры. Они, по словам Новичкова, предварительно будут готовы к съезду, который состоится в июне. Что касается региональной части, то, отмечает Вероника Куликова, «фракции в ЗС и гордуме будут существенно обновлены». «Поскольку в Пермском крае, как и в большинстве регионов, объединение проходит на базе «Справедливой России», никакого квотирования при формировании списков нет, — отметила также Куликова. — Списки партии в Пермском крае формирует региональное отделение. Решение о выдвижении также принимается конференцией реготделения».

Николай Новичков говорит, что в рамках этого выборного цикла обновлённая партия и не ставит перед собой задачу победить в региональных кампаниях. Это задача на будущее. Акцент сейчас будет сделан на выборах в Госдуму. «Кампания будет ориентирована на продвижение федерального списка и общепартийных ценностей, а также на формирование нового современного имиджа «за правду», — отмечает Новичков. — Сейчас партия борется не за пять и не за десять мест в Госдуме, а за второе место и право участия в формировании правительства. Надо ответственно подходить к формированию списка». При этом стоит задача сохранить присутствие в легислатурах на прежнем уровне.

Александр Репин

И в этих списках вряд ли появится бизнесмен Александр Репин. На данный момент переговоры с ним не ведутся, заключила Вероника Куликова. Начиная с декабря, он ни разу не позвонил не проявил своё желание работать, добавляет Николай Новичков. «Наверное, он охладел к политике или к партии «Справедливая Россия — За Правду», —говорит он. — Пока о его творческих планах ничего не известно».

Веронике Куликовой сложно будет сохранить должность руководителя реготделения, полагает политический консультант Сергей Иванов. «За это время она так и не стала полноценной политической фигурой, чьим мнением считаются, — говорит он. — Более того, она вызывает неприятие со стороны краевых властей». В числе потенциальных претендентов, по его словам, звучали фамилии депутата Заксобрания Ильи Шулькина и владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репин.

Илья Шулькин от комментариев отказался. Александр Репин заявил, что готов возглавить партию, и это предложение он высказал руководству, однако обратной связи не получил и «вряд ли получит». «Проблема в том, что целеполагание Шулькина и Репина «не сочетается с интересами партийных функционеров, — отмечает Сергей Иванов. — Будет сложный переговорный процесс, в результате которого может появиться новая фигура, которая и поведёт партию на выборы».

В прочем, говорят источники, не исключено, что вопрос со сменой руководства может быть отложен на осень. В таком случае может быть так, что партия в Пермском крае на это время окажется без государственной поддержки, и, скорее всего, не сможет показать достойный результат.

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