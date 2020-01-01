Евгения Пастуховажурналист
Своя правда
Что происходит с пермскими эсерами после объединения
В конце февраля «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединились в одну партию «Справедливая Россия — За Правду». Интеграция произошла на юридической платформе эсеров. Остальные две партии находятся в процессе ликвидации, а их члены постепенно переходят в новую структуру. Со временем начнётся и ревизия реготделений. С пермским «офисом» эсеров ситуация сегодня непростая: однозначного ответа на вопрос, сохранит ли пост действующий руководитель Вероника Куликова, пока нет. По данным источников, сейчас партия ищет альтернативы, но пока не может найти.
По поводу объединившихся эсеров сегодня в воздухе висит несколько вопросов: кто возглавит реготделение, кто попадёт в списки и кто будет их формировать, а также продолжат ли они сотрудничество с бизнесменом Александром Репиным.
Сразу несколько источников «Нового компаньона» говорят, что к работе Вероники Куликовой сегодня есть вопросы. В первую очередь, они якобы связаны с аффилированностью депутату гордумы и бизнесмену Владимиру Плотникову. А также с нелояльностью общегосударственной линии. Она, в том числе, проявилась на выборах губернатора, когда партия выдвинула владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина.
Сама Вероника Куликова говорит, что «все решения по руководству реготделения приняты на федеральном и региональном уровне». А периодически появляющуюся в СМИ и мессенджерах информацию она воспринимает как «чьи-то нелепые фантазии». «Единственная борьба, в которой сегодня участвует региональное отделение партии — это борьба за голоса избирателей», — уверена депутат гордумы.
Между тем, заместитель руководителя центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков говорит, что по поводу руководства реготделения сейчас идут переговоры. «Нет задачи лихой кавалерийской атакой сломать все отделения, — рассказывает Новичков. — Есть задача их укрепить. Сейчас у партии — другие амбиции, и на каждое отделение нужно посмотреть свежим взглядом. В ближайшие пару месяцев мы определимся. Возможно, что и нынешний руководитель сохранит позиции. Возможно, будет предложен другой».
Сам он, кстати, пермское отделение возглавлять не планирует. «Таких планов не было никогда, мне есть чем заняться, — говорит Новичков. — Как замруководителя центрального аппарата я работаю со всеми отделениями, с пермским, в том числе. И буду помогать ему вне зависимости от того, кто его возглавляет».
По поводу списков партии на выборах в сентябре сейчас идут переговоры. Они, по словам Новичкова, предварительно будут готовы к съезду, который состоится в июне. Что касается региональной части, то, отмечает Вероника Куликова, «фракции в ЗС и гордуме будут существенно обновлены». «Поскольку в Пермском крае, как и в большинстве регионов, объединение проходит на базе «Справедливой России», никакого квотирования при формировании списков нет, — отметила также Куликова. — Списки партии в Пермском крае формирует региональное отделение. Решение о выдвижении также принимается конференцией реготделения».
Николай Новичков говорит, что в рамках этого выборного цикла обновлённая партия и не ставит перед собой задачу победить в региональных кампаниях. Это задача на будущее. Акцент сейчас будет сделан на выборах в Госдуму. «Кампания будет ориентирована на продвижение федерального списка и общепартийных ценностей, а также на формирование нового современного имиджа «за правду», — отмечает Новичков. — Сейчас партия борется не за пять и не за десять мест в Госдуме, а за второе место и право участия в формировании правительства. Надо ответственно подходить к формированию списка». При этом стоит задача сохранить присутствие в легислатурах на прежнем уровне.
И в этих списках вряд ли появится бизнесмен Александр Репин. На данный момент переговоры с ним не ведутся, заключила Вероника Куликова. Начиная с декабря, он ни разу не позвонил не проявил своё желание работать, добавляет Николай Новичков. «Наверное, он охладел к политике или к партии «Справедливая Россия — За Правду», —говорит он. — Пока о его творческих планах ничего не известно».
Веронике Куликовой сложно будет сохранить должность руководителя реготделения, полагает политический консультант Сергей Иванов. «За это время она так и не стала полноценной политической фигурой, чьим мнением считаются, — говорит он. — Более того, она вызывает неприятие со стороны краевых властей». В числе потенциальных претендентов, по его словам, звучали фамилии депутата Заксобрания Ильи Шулькина и владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репин.
Илья Шулькин от комментариев отказался. Александр Репин заявил, что готов возглавить партию, и это предложение он высказал руководству, однако обратной связи не получил и «вряд ли получит». «Проблема в том, что целеполагание Шулькина и Репина «не сочетается с интересами партийных функционеров, — отмечает Сергей Иванов. — Будет сложный переговорный процесс, в результате которого может появиться новая фигура, которая и поведёт партию на выборы».
В прочем, говорят источники, не исключено, что вопрос со сменой руководства может быть отложен на осень. В таком случае может быть так, что партия в Пермском крае на это время окажется без государственной поддержки, и, скорее всего, не сможет показать достойный результат.
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