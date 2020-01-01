Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Служба занятости — не обуза, а помощник» Министр социального развития Пермского края Павел Фокин рассказывает, как изменилась и продолжает меняться служба занятости населения Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Фокин

Константин Долгановский

— С 2018 года службу занятости населения Пермского края курирует министерство соцразвития. Как это сказалось на работе службы? Чего удалось добиться за прошедшие два с половиной года?

— Решение о передаче этой службы в наше министерство было абсолютно верным. У соцзащиты и службы занятости близкие задачи и принципы работы, направленные на устройство жизни человека, который оказался в непростой ситуации. Долгое время служба занятости занималась в основном материальной поддержкой, а не трудоустройством.

Мы плотно погрузились в проблемы рынка труда. У нас большая отраслевая сеть учреждений, занимающихся поддержкой социально уязвимых групп людей, в которые из разных источников поступает информация о тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Поэтому для нас служба занятости стала важным инструментом в решении вопросов снижения уровня бедности, работы с людьми, испытывающими материальные трудности: 75 тыс. взрослых в малоимущих семьях не работают, и их трудоустройство — это самый очевидный шаг к тому, чтобы повысить уровень жизни.

При формировании правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил нам конкретные задачи, связанные с развитием и приоритетами в работе службы занятости, поскольку это один из ключевых показателей стабильности и развития региона.

— Численность безработных людей, состоящих на учёте в Центре занятости населения, в Пермском крае ежедневно сокращается. Какие меры этому способствовали?

— Я бы хотел уточнить термин «безработный». У нас достаточно много людей, которые официально нигде не работают, однако их сложно назвать безработными — они зарабатывают, пусть и неофициально. Корректнее будет говорить о трудоспособном населении, и тогда мы увидим цифры, которые адекватно описывают положение в сфере занятости. В Пермском крае количество трудоспособных жителей составляет 1,4 млн человек. 75% из них работают. Почти 360 тыс. человек трудоспособного населения нигде не заняты или заняты неофициально.

Хотелось бы пояснить, что значит «численность безработных сокращается каждый день». На начало 2020 года у нас было зарегистрировано 16,5 тыс. безработных, а в августе их численность достигла 68 тыс.! Причины для этого были и объективные, и субъективные: во-первых, ситуация с ковидом, когда люди реально оставались без работы, во-вторых, был упрощён порядок подачи заявлений без предоставления документов на портале «Работа в России», и люди стали больше регистрироваться — мы активно призывали к тому, чтобы безработные обращались в службу занятости, и эта работа принесла результаты. Дополнительные меры поддержки, вовремя инициированные губернатором Дмитрием Махониным, позволили оказать помощь в трудоустройстве большому количеству людей. И вот сейчас, начиная с августа 2020-го, когда численность зарегистрированных безработных достигла рекордных 68 тыс. человек, она действительно ежедневно сокращается и составляет уже 27 тыс. человек. В 2020 году трудоустроены почти 50 тыс. человек, с начала 2021 года — ещё почти 5 тыс. Это очень хорошие показатели.

— Что же всё-таки этому способствовало?

— Прежде всего изменение подходов в работе специалистов службы занятости по отношению к безработным. Если раньше специалист считал своей основной задачей зарегистрировать человека и выдать пособие, то сейчас мы спрашиваем за реальную работу по поиску подходящих вакансий. Нельзя назначить пособие, если не предложены варианты трудоустройства. При этом подходим к этой проблеме комплексно. Предлагаем разные варианты: социальные контракты вместе с соцзащитой, временную работу, обучение новой профессии; может быть, проблема в том, что не с кем оставить ребёнка дома, — тогда соцучастковые помогают устроить ребёнка в сад. Возможны разные случаи. И это главное преобразование в работе службы занятости — с каждым обратившимся работать индивидуально.

Поначалу работники службы занятости восприняли эти новшества скептически: они были уверены, что человек должен сам искать себе работу, а они лишь назначают социальное пособие; теперь же они должны заниматься трудоустройством соискателя. Однако скепсис быстро прошёл, и сейчас в Пермском крае трудится почти 600 работников службы занятости, мотивированных на то, чтобы неработающие люди как можно скорее трудоустроились.

Конечно, к нам обращаются и те, кто не планирует трудоустроиться, а хочет только получать матпомощь. Так, в прошлом году 29 тыс. человек отказались от предложенных вакансий. Но будьте уверены: если вы к нам пришли, мы вас всё равно трудоустроим. И здесь нам очень важна обратная связь от работодателей — сообщать реальные причины отказа человека от работы и не замалчивать, даже если он об этом просит.

К слову, перестроить отношение работодателей к службе занятости тоже было важной задачей. Поначалу нас воспринимали как обузу: ещё один вид отчётности, необходимость предоставлять работу неизвестно кому, с неизвестно какой квалификацией… Мы убеждали работодателей в том, что мы — не обуза, а помощники, и, смею надеяться, достигли нового уровня доверия между нами. С этого года создали внутренний рекрутинговый центр по работе с работодателями, чтобы индивидуально рассматривать заявки о подборе сотрудников не только из числа безработных. Кроме того, очень способствовало развитие цифровой платформы — портала «Работа в России».

— Что этот новый ресурс даёт работодателю? И что он даёт соискателю работы?

— Это единая государственная информационная система Роструда. Существует она с 2015 года, но весной 2020-го получила новое развитие. Как раз вовремя! Это удобный инструмент как для поиска работы, так и для поиска сотрудников. Портал устроен так, что работодатель самостоятельно может найти подходящего кандидата на рабочее место любой сложности со стопроцентным попаданием в квалификацию без обращения в кадровые агентства «Работа в России» — это и есть бесплатное кадровое агентство. К каждой вакансии, размещённой на сайте, автоматически прикрепляются все резюме, соответствующие требованиям работодателя.

При этом регистрация на портале и предоставление на нём данных о вакансиях означает для работодателя выполнение требований законодательства. Больше никакой отчётности на бумаге не требуется, только зарегистрироваться на портале!

Через портал за год прошло более 140 тыс. человек. Не все из них, конечно, безработные: здесь удобно искать работу и тем, кто уже трудоустроен, но хотел бы изменить сферу деятельности, статус, место работы. Работодатели тоже активно осваивают новые возможности: если на начало 2020 года на портале было зарегистрировано 3,5% работодателей, то сейчас их уже 15% — почти 16 тыс., и мы стараемся привлечь буквально всех.

— Как отнеслись к вашей возросшей активности в сфере занятости кадровые агентства? Почувствовали конкуренцию?

— Мы не конкуренты, а, напротив, партнёры. У нас разная целевая аудитория: мы способствуем трудоустройству всех, кто в этом нуждается, в первую очередь безработных и испытывающих сложности в трудоустройстве, в том числе людей без специальной квалификации и образования, подростков — всех. Предусмотрена даже помощь для стартапщиков — субсидии на открытие собственного дела. Поэтому с кадровыми агентствами мы дружим, чтобы предоставить людям как можно больше предложений о работе. Так, в прошлом году мы заключили соглашение с компанией HeadHunter, благодаря чему количество вакансий в региональном банке стало на 13 тыс. больше.

— Прошлый год был особенно трудным из-за ситуации с ковидом. Какие меры правительство Пермского края и ваше министерство принимали, чтобы сгладить негативные последствия локдауна для сферы занятости?

— Как я уже говорил, по поручению главы региона Дмитрия Махонина правительство утвердило пакет мер более чем на 1 млрд руб. на мероприятия по сохранению уровня занятости. Среди них: активное содействие в трудоустройстве и повышении квалификации безработных граждан, создание дополнительных рабочих мест, в том числе и поиск кадров для крупных предприятий региона, а также возможности для профессионального обучения. Например, бюджет помогал предпринимателям, у которых возникали простои из-за отсутствия заказов: выплачивалась матпомощь — 15 тыс. руб. на человека при условии гарантии сохранения рабочего места. Благодаря этим и подобным мерам в Пермском крае не было крупных сокращений рабочих мест. После 1 июня, когда бизнес начал восстанавливаться, мы предложили предпринимателям субсидии на открытие дополнительных рабочих мест. На допместа работодатели трудоустраивали людей из числа безработных, а мы выплачивали им часть затрат на заработную плату. Эта мера поддержки пользовалась популярностью в 2020 году. Она продолжится и сейчас: мы рассчитываем, что за год в Пермском крае будет трудоустроено не менее 3 тыс. человек на новые рабочие места.

На интернет-платформе «Работа в России» поиск работы стал гораздо удобнее. Поверьте: у нас немало очень интересных вакансий! Воспользоваться новым порталом может буквально каждый. Те, у кого нет смартфона и доступа к персональному компьютеру, могут воспользоваться гостевыми компьютерами в МФЦ и отделах службы занятости. Здесь же персонал поможет зарегистрироваться на сайте и начать с ним работать.

Служба занятости должна стать максимально доступной и комфортной, в первую очередь за счёт дистанционного сервиса, переформатирования работы сотрудников, гостевых компьютеров. Это новый формат работы, который, мы уверены, позволит повысить статус службы занятости.

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