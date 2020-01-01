За два месяца Фонд капитального ремонта принял работы в 21 доме Прикамья От Берёзовки до Губахи Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта подводит итоги за два месяца работы в 2021 году. Всего за это время принято 27 видов работ в 21 доме Пермского края, также проведено 646 комплексных обследований. Капитальный ремонт провели в восьми муниципалитетах края, а именно в Березниках, Берёзовке, Осе, Барде, Губахе, Кунгуре, Нытве и Перми.

«Важно отметить, что приёмка работ по капитальному ремонту проходит коллегиально. В комиссии принимают участие не только представители Фонда капитального ремонта и местной администрации, но и сами собственники дома. Только после того как всех устраивают результаты работ, фонд проводит оплату работ. При этом на все работы предусмотрен гарантийный срок пять лет. Напоминаю, что собственники дома имеют полное право участвовать в процессе контроля и приёмки работ. Для этого им нужно заблаговременно выбрать уполномоченное лицо среди жителей», — рассказывает исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников.

Больше всего домов принято в Перми, в краевой столице капитально отремонтировали 11 объектов по 15 видам работ. Это фундаменты, фасады, крыши, инженерные системы. В Барде было сдано три дома, на которых выполнили работы по фасадам, а в Осе провели работы по крышам двух домов.

В Берёзовке, Краснокамске, Нытве, Губахе и Кунгуре принято по одному дому. Так, в Берёзовке проведён ремонт несущих конструкций, крыши и фасада. В Краснокамске выполнены работы по фундаменту, в Губахе — водоотведение, в Кунгуре отремонтирована система электроснабжения, а в Нытве — система теплоснабжения.

Кроме строительно-монтажных работ проведено 646 комплексных обследований. Из них 379 в Перми и ещё 29 в Краснокамском городском округе. Комплексное обследование необходимо для определения порядка прохождения ремонта, а также позволяет собственникам перенести сроки ремонта на более ранние.

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