Евгения Пастухова журналист В карман избирателя Какие новые методы агитации будут использоваться в этом выборном цикле Поделиться Поделиться Твитнуть

Агитацию в соцсетях регламентировали законом. Госдума в трёх чтениях приняла поправки, согласно которым Роскомнадзор по обращению избиркомов может блокировать тот или иной контент. Без привлечения судов, как это было раньше. Эксперты считают, что это решение связано с возросшей и даже решающей ролью соцсетей в избирательной кампании.

О чём закон

Агитацией или контрагитацией в интернете согласно законопроекту будет считаться призыв голосовать или не голосовать за кандидата, а также, если речь идёт о контрагитации, систематическое (минимум третье по счёту) «обличение» того или иного претендента на власть. «Суть законодательных изменений заключается в том, что у комиссий появляется возможность более оперативно реагировать на нарушения правил агитации в интернет-пространстве, — поясняет председатель крайизбиркома Игорь Вагин. — Это позволит блокировать незаконную информацию, не допустить её распространения. Мы ожидаем более детальной регулировки этого вопроса со стороны Центральной избирательной комиссии».

Пока ситуация навскидку выглядит так. Любой агитационный пост в интернете (в законе звучит именно такая формулировка — «интернет»), будь то пост в публичной группе ВКонтакте или в мессенджере, должен быть оформлен как традиционный агитационно-пропагандистский материал (АПМ). Иными словами, его надо оплатить с избирательного счёта и перед распространением уведомить избиркомы. Интересно, что на комментарии блокировки распространяться, скорее всего, не будут. То есть если какой-то кандидат разместит у себя пост, оформленный по всей строгости закона, то его репост на других страницах Роскомнадзор «покарать» сможет. Но агитация в комментарии под постом не запрещена.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Совете Федерации. Скорее всего, он будет принят в ближайшее время.

Все — в сеть

Активное присутствие в интернете и работа с интернет-аудиторией станет, пожалуй, главным отличием этих выборов от предыдущих. Соцсети стали неотъемлемой частью жизни. И отсутствие кандидата в одной из них может испортить общий результат. Каждый привык потреблять информацию определённым способом: кто-то через картинки в «Инстаграме», кто-то через долгие передачи на ТВ. И человеку надо дать все эти возможности. Действует принцип тотальности: кандидат должен быть везде. Таков закон жанра. Если тебя где-то нет, а конкурент есть — значит, теоретически он может тебя победить за счёт сегмента, в котором ты отсутствуешь. Именно он будет формировать там повестку, а ты не сможешь противодействовать.

При этом задействованы будут не только ставшие привычными соцсети, но и мессенджеры. «Соцсети — это инструмент, который даёт возможность обратиться к широчайшей аудитории за минимальные деньги, — рассказывает один из интернет-технологов. — Ни одна газета или телеканал не способны конкурировать с ними. Кроме того, традиционные рекламные носители не позволяют таргетировать аудиторию. Мессенджеры же вообще дают возможность залезть каждому в карман и написать личное сообщение с приглашением проголосовать. Лучше соцсетей только личные встречи».

Сейчас нельзя разделять аудиторию на «интернет» и «не интернет», потому что в Сети сегодня сидят все, отмечает политтехнолог Андрей Денисенко. Более того, по последним соц­опросам, больше 50% респондентов отметили, что интернет для них — основной источник получения информации. «Роль соцсетей в избирательных кампаниях росла, росла и выросла до такого уровня, когда фактически их роль будет решающей, — говорит Денисенко. — Главное преимущество — точечная работа. Можно таргетировать отдельные информационные сигналы на разную аудиторию. Вплоть до того, что если, к примеру, кандидату известно, что в таком-то доме есть проблема, а у него есть решение, он может озвучить его только для жильцов этого дома. И это будет в разы дешевле по сравнению с ковровой бомбардировкой всего округа листовками».

Традиционная реклама тоже никуда не денется. Будут и билборды, и автобусы, расписанные яркими красками и лозунгами, пикеты в пёстрых куртках на автобусных остановках и у торговых центров, газеты в почтовых ящиках и в ручке двери. Всё это будет, но, наверное, в меньших количествах.

А поговорить?

Основные политические силы в Прикамье тренд на интернет подхватили. Руководитель крайкома КПРФ Ксения Айтакова говорит, что за полгода функционирования её личной страницы ВКонтакте число «друзей» у неё выросло с 300 до 3,5 тыс. Кроме того, каждый месяц именно через соцсети три—пять человек приходят в партию. Плюс формируется ядро сторонников.

По последним исследованиям, в Пермском крае в той или иной степени пользователями соц­сетей являются почти 2 млн человек, или более 76% населения, отметили в пресс-службе реготделения «Единой России». «Пандемия коронавируса, сократившая возможности традиционного общения и политической агитации в том числе, только усилила влияние соцсетей, очень вырос спрос на информирование в этой среде. Каждый из наших депутатов это понимает, — говорят в «Единой России». — За последний год значительно расширилась работа с обращениями через социальные сети, стали применяться различные форматы работы, например прямые эфиры на платформах «Инстаграм» и «ВКонтакте». Очень востребованными стали программы обучения в онлайн-формате, вебинары, многие партийные проекты стали этим пользоваться».

ЛДПР использует соцсети не только для освещения своей деятельности, рассказывает руководитель фракции в Законодательном собрании Олег Постников. Здесь проводят конкурсы, информируют о мероприятиях и разъясняют позицию партии по тем или иным вопросам, ведут онлайн-приёмы, делают видеоотчёты, мотивационные ролики для членов партии. Кстати, пермское отделение ЛДПР создало свой аккаунт в «Тик-Токе». «Состояние соцсетей, количество обновлений и новостей в течение дня — один из ключевых показателей работы реготделения для центрального аппарата партии», — отмечает Постников. По его словам, для создания полноценных ярких и запоминающихся «сториз» пермские либерал-демократы приобрели несколько программ. А ещё в избирательном штабе у них сформирован не только SMM-отдел, но и отдел контента.

Эсеры, по словам руководителя реготделения партии Вероники Куликовой, рассматривают социальные сети не как «инструмент воздействия», а прежде всего как неотъемлемую часть жизни избирателей. «В избирательной кампании социальные сети — это лишь один из инструментов для кандидатов и действующих депутатов, чтобы донести актуальную, полезную и интересную информацию до избирателей, — поясняет Куликова. — При этом, как показывает практика, наши избиратели всё же предпочитают формат личного общения. Так, например, у нас уже год работает онлайн-приёмная. Но большинство обращений сегодня продолжает поступать в ходе личного приёма».

Прямого контакта, конечно, ничто не заменит. Тем более что не везде в крае есть интернет, и в удалённых сельских территориях доверие к газетам и встречам априори выше, чем к Сети. Кроме того, не все, кто ставит лайки, способны дойти до участка и выразить свою поддержку «галочкой» в бюллетене. Однако Ксения Айтакова говорит, что, если выстраивать работу в соцсети систематически, человека всё равно можно рано или поздно привести на участок. И такой опыт у неё был на выборах губернатора.

Давать оценку эффективности соцсетей в ходе кампании можно будет только по итогам выборов, отмечает Олег Постников: «Мы не преувеличиваем роль соцсетей, но отдаём им должное как новому способу коммуникации, пока альтернативному телевидению. Но не исключено, что они могут заменить телевидение. Особенно в тех муниципалитетах, в которых совсем нет местных студий».

Запрос на человечность

Партии и кандидаты, конечно, пришли в интернет, но до конца не понимают, как там правильно работать, рассуждает руководитель агентства «Сёть» Иван Рябухин (агентство имеет опыт работы на выборах именно в разрезе соцсетей). «Идёт формат а-ля «у меня есть газета, и по этому же принципу я буду работать в соцсетях», — говорит он. — На фото они повально сидят за столом, и их оттуда не вытащить. Но нужны новые форматы. В обществе есть запрос на человечность и на качественный контент. Люди хотят, во-первых, увидеть людей, а во-вторых, ждут, что им простым языком объяснят, что происходит».

Или другой вариант, рассказывает Андрей Денисенко: «Мы записали интервью на ТВ, а давайте его ещё и в соцсеть затащим. Вот так, прямо в кабинетном формате, где он в течение часа о чём-то методично рассказывает. Разумеется, нужен отдельный контент, рассчитанный именно на продвижение в конкретной соцсети».

Вместе с тем в электоральность соцсетей сейчас до конца никто не верит, рассказывает Иван Рябухин. Более того, здесь есть риски. Работу в интернете власти начали позднее оппозиции, и многие смыслы уже сформированы. И потому неизвестно, как люди, настроенные оппозиционно, будут голосовать после мобилизации. Но возраст избирателей меняется, и работать с ними всё равно надо. Сегодня на участки ходят люди 40+, которые давно есть в соцсетях. Да и люди старшего поколения освоили смартфоны.

На самом деле все алгоритмы давно известны, рассказывает один из интернет-технологов. Просто в стране в целом и в крае в частности немного людей, которые знают, как работать с соцсетями на выборах. «Находишь всех избирателей, разбиваешь на группы в зависимости от пола-возраста-профессии-интересов-подписок, — говорит он. — Проводишь среди них опросы, какой контент интересен. Смотришь, что заходит, что нет. Всё это интернет позволяет делать. Тех, кто чаще всего лайкает посты, собираешь в отдельную группу, так формируем ядро сторонников. В нужный момент по возможности отправляем им личные сообщения о том, что пора прийти проголосовать. Противников собираешь в другую группу, и в день выборов предпринимаешь все усилия, чтобы они на участки не пришли».

Роль соцсетей будет нарастать, уверены эксперты. А что касается законопроекта, который приняла Госдума, то, по мнению Андрея Денисенко, на практике реализовать его будет крайне сложно. Тонкости российского законодательства для «Фейсбука» и «Инстаграма» имеют небольшое значение. Тем более что, по его словам, у них давно отработан алгоритм с жалобой самих пользователей. «Откровенную неоплаченную агитацию они и сами заблокируют на этапе модерации, — говорит Денисенко. — Но если контент составлен правильно, то я сильно сомневаюсь, что по обращению ТИК условного Большесосновского района можно заблокировать «Фейсбук».

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