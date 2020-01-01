Елена Синица Ближе к центру Трассу ТР-53 начнут строить уже в следующем году Поделиться Поделиться Твитнуть

Развитая транспортная инфраструктура — значимая составляющая городской среды. Однако в Перми далеко не все районы имеют простой доступ к центру. Для жителей Мотовилихи и Орджоникидзевского района поездка на работу и обратно по узкому Соликамскому тракту по-прежнему остаётся непростым испытанием.

Заблокированы трактом

Жители микрорайонов Молодёжного, Лёвшино, Вышка-2 и Вышка-1, Запруд проводят много времени в пробках, ведь единственный способ для них добраться до центра города — Соликамский тракт. Жители микрорайона Висим вовсе отрезаны — общественный транспорт туда добраться не может.

Владимира Шатров

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Шатрова, избиратели неоднократно поднимали проблему транспортной доступности двух крупнейших промышленных районов города — Мотовилихинского и Орджоникидзевского. Во время предвыборной кампании в 2016 году он вместе с коллегой Алексеем Антиповым решил реанимировать проект строительства трассы ТР-53. Она должна соединить микрорайоны Садовый, Костарево, Висим, Запруд и Вышка-2.

О необходимости построить новую дорогу впервые задумались ещё в 1980-х годах. Активно обсуждать эту проблему начали около 10 лет назад, тогда же и появился проект трассы ТР-53. Генеральный план, по которому дорога пройдёт именно по такому маршруту, был принят в 2010 году. «Данный вопрос не только не утратил свою актуальность, а, напротив, становится острым в свете активной застройки микрорайона Вышка-2. При этом инфраструктура не создаётся. Мотовилихинский район Перми насчитывает 192,28 тыс. жителей, Орджоникидзевский район — 115,37 тыс. Соответственно, новую трассу ждёт не менее 30% жителей города», — подчёркивает Владимир Шатров.

Кроме того, отметил депутат, из-за неразвитой транспортной инфраструктуры в районах возникают не только пробки, но и аварии. «Люди практически заблокированы, — поясняет Шатров. — Порой на узком участке спуска к Мотовилихинскому пруду даже нет возможности развернуться, чтобы поехать в объезд через ул. Соликамскую. А иногда и ул. Соликамская из-за аварий тоже блокируется, и людям приходится добираться до центра города через КамГЭС, делая при этом огромный крюк».

Строительство трассы ТР-53 сможет решить имеющиеся проблемы с транспортной инфраструктурой. Так, автомобильная дорога устойчиво свяжет Орджоникидзевский район с центром города. Кроме того, появится дополнительный выезд из микрорайона Висим. Это, в свою очередь, позволит наконец запустить там общественный транспорт. Также ТР-53 разгрузит ул. Соликамскую и напряжённый транспортный узел площади Восстания. Более того, трасса предполагает выход через ул. Старцева на ул. Чкалова. Это облегчит путь из одного конца города в другой и значительно разгрузит центр. А жители Индустриального и Свердловского районов, работающие на промышленных предприятиях Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, благодаря новой трассе смогут быстрее добираться к месту работы.

Также трасса ТР-53 в нескольких местах предполагает выход на Восточный обход. Это даст возможность беспрепятственно и без пробок выехать за город, ускорит проезд в Березники и Соликамск, а также в Ильинский район, а через него и в Коми-Пермяцкий округ. Снизится и нагрузка потока транзитного транспорта через город, что сохранит наши дороги, ежегодно продавливаемые грузовиками.

Строительство автомобильной дороги на ул. Журналиста Дементьева в полной мере обес­печит транспортом микрорайон Запруд. Также появятся подъезды к домам для детей-сирот на ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева.

Так по проекту будет выглядеть новая трасса

Начало положено

О проектировании первых участков трассы власти заявили в 2018 году. «Софинансирование проекта было запланировано в бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, — рассказывает Владимир Шатров. — Мы с коллегами в профильном комитете заксобрания поддержали включение трассы в перечень объектов автодорожного строительства до 2029 года. Оценочная стоимость работ составляет более 10,5 млрд руб. В цену включены мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства автомобильной дороги».

В июле 2019 года краевые власти объявили о поиске подрядчика, который подготовит проект трассы. Победителем стало АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Максимальная стоимость контракта составляла 381,6 млн руб.

По информации Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, проектная документация по трассе ТР-53 уже разработана. Сейчас идёт подготовка документации по планировке территории, которая должна быть утверждена во втором квартале 2021 года. В середине лета будет получено заключение госэкспертизы. Затем стартует подготовка документов для проведения торгов по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Новая дорога будет четырёхполосной с разделительной полосой, проездами, пешеходной частью, освещением, комплексами фотовидеофиксации, автобусными остановками. Протяжённость всей трассы составит 8,7 км.

Проект разделён на два этапа. На первом будет сделан участок дороги от ул. Старцева и ул. Уинской до ул. Восстания. Также планируется строительство автомобильной дороги на ул. Журналиста Дементьева (от ул. Лядовской до дома №147 на ул. Журналиста Дементьева).

На втором этапе начнётся строительство дороги от ул. Восстания до выхода на ул. Соликамскую с пересечением улиц Лядовской и Целинной. Проект подразумевает, что дорога будет четырёхполосной в обоих направлениях. Помимо этого, трасса будет оборудована широкими тротуарами, а также велодорожками. Общая площадь велодорожек превысит 21 кв. м. Кроме того, будут высажены деревья. Запланировано устройство мостового перехода через реки Чекулайку и Большую Мотовилиху, водопропускной трубы для реки Огаршихи.

К 2023 году планируется завершить первый этап проекта, а полностью трасса должна быть сдана в 2029 году. После окончания строительства городские власти пообещали запустить по трассе ТР-53 новые автобусные маршруты.

Актуальность строительства в конце прошлого года подтвердил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. К реализации первого этапа минтранс приступит уже в этом году. «В рамках первого этапа будет построена транспортная развязка, соединяющая улицы Грибоедова и Уинскую, и организовано пешеходное движение. После реализации первого этапа займёмся поиском финансирования для продолжения проекта», — рассказал Махонин в комментариях на странице ВКонтакте.

Владимир Шатров отмечает, что важная часть работы сегодня выполнена, но пока не до конца: говорить о реальных достижениях можно будет тогда, когда по новой трассе поедут машины и общественный транспорт. Сейчас важно пройти все запланированные процедуры и найти профессионального подрядчика, который способен качественно и в срок воплотить давнюю мечту пермяков.

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