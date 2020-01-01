«Пермь должна стать городом для людей» Депутат краевого Законодательного собрания от ЛДПР Александр Григоренко — о том, каким должен быть современный город, и о своей работе в парламенте Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Григоренко

из личного архива

— Александр Викторович, вы в последнее время часто критикуете политику властей Перми. С чем это связано?

— Как депутат Законодательного собрания я вижу, что городские власти ведут несистемную политику в области экономики, транспорта, в социальной сфере. Пример — проблема регулирования НТО, которой на законодательном уровне я занимаюсь уже три года. НТО на частных землях запретили, число мест в схеме размещения НТО на муниципальных землях сократили. Как итог, малый бизнес умирает, сокращаются рабочие места, а жители остались без качественных и свежих овощей и фруктов.

Как жителя Перми меня напрягает, что власти не учитывают мнение граждан при решении вопросов их жизни. Яркий пример — история со строительством гостиницы на участке Черняевского леса в микрорайоне ДКЖ. На публичных слушаниях жители Дзержинского района выступили против, тогда власти решили провести ещё одни слушания — по изменению этажности зоны Ц-4 с четырёх до 10 этажей. И снова жители выступили против. Тогда Пермская городская дума с подачи администрации, проигнорировав мнение жителей, всё равно проголосовала за нужное решение. Как тут не критиковать!

Поэтому я и подал документы на конкурс на пост главы Перми, чтобы донести свою позицию до депутатов и жителей. Мне не нравится тот вектор, по которому сейчас развивается Пермь. И никому, кроме чиновников, то, что происходит, не нравится.

— У вас есть какое-то сложившееся мнение о стратегии развития Перми?

— Конечно, есть. Недавно анализировал Стратегию социально-экономического развития Перми и сравнивал её с реальностью.

Начнём с цели: «Стратегической целью развития города Перми является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города». Какова реальность? Смотрим последние новости: Пермь заняла 22-е место среди городов России по качеству жизни. Не плохой результат, но и не идеальный.

С качеством жизни всё понятно, теперь перейдём к экономике. Всё-таки я член комитета по промышленности, экономической политике и экологии Законодательного собрания. Среди задач экономического развития мы видим «создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» и «развитие потребительского рынка». Что получаем в итоге — резкое сокращение количества субъектов малого предпринимательства и сокращение объёмов потребительского рынка.

Кстати, если вы думаете, что проблемы только у малого бизнеса, то заблуждаетесь. Есть проблемы на «Мотовилихинских заводах», на пороховом заводе и заводе им. Дзержинского. Но благодаря поддержке со стороны краевых властей в целом промышленность города чувствует себя неплохо. Пермь была и остаётся городом заводов.

Однако не всё хорошо и со строительной отраслью. В результате совместных действий предыдущих краевых и городских властей строителей, по сути, «поставили на счётчик». Или вы платите деньги на строительство социальных объектов, или мы не согласовываем вам разрешения на строительство. Что в итоге? Падение объёмов строительства, сокращение рабочих мест и пр.

В результате поспешно проведённой транспортной реформы пермских перевозчиков стали вытеснять из бизнеса, а качество транспорта в Перми резко ухудшилось.

Но так вечно продолжаться не может. Современная экономика — это не только промышленность, это IT-бизнес, торговля, сфера услуг. Посмотрите на Екатеринбург. Он развивается бешеными темпами именно благодаря ставке на развитие современной экономики. В Перми этого не произошло, и мы безнадёжно отстаём от Екатеринбурга.

То же самое касается социальной сферы. Вложения в человеческий капитал — это основа современной экономики. Но пока этот человеческий капитал вовсю утекает из Перми в Москву, Санкт-Петербург, Казань и всё тот же Екатеринбург. И это прямое следствие городской политики.

— И что делать? Можете назвать реальные шаги в предложенном вами направлении?

— Город должен повернуться лицом к жителям, к малому бизнесу, к современной экономике. Пермь должна перестать быть городом для чиновников и стать городом для людей и бизнеса. Это должно быть закреп­лено не только на уровне документов, это должно быть закреплено в сознании чиновников. И это должно быть реализовано в практических действиях городской администрации и Пермской городской думы, при поддержке исполнительной и законодательной власти региона.

Нужно отказаться от излишнего регулирования малого бизнеса на городском уровне. Это касается и запрета на размещение НТО, и излишнего регулирования рекламного бизнеса и общепита. Это приведёт к увеличению числа рабочих мест и возрастанию инвестиционной привлекательности Перми. Что для этого нужно? Нужно изменение ряда краевых законов, ряда городских нормативных актов и, наконец, сокращение контрольных функций администрации.

Нужно отказаться также от административного давления на застройщиков. Их задача — строить жильё, создавать рабочие места, получать прибыль. А уже с этой прибыли они платят налоги, которые идут на строительство социальной инфраструктуры. Если же у города не хватает средств на инфраструктуру, нужно разговаривать с краем о налогах и дополнительных субсидиях из регио­нального бюджета. Нельзя решать проблемы неэффективности власти за счёт бизнеса. Это не означает, что застройщики должны получить полную свободу. Нужно запретить любое строительство в городских лесах и в зоне малых рек. С учётом произошедшей передачи полномочий по градостроительству краю это должно быть совместное решение краевой и городской власти.

Нужно также отказаться от безумной транспортной реформы, которая не принесла пользы никому: ни жителям, ни местному бизнесу, ни городскому бюджету. Кроме убытков в 2 млрд руб. для городского бюджета. Хватит уже кормить чужой бизнес и чужие бюджеты.

Нужно отказаться от ставки на МУПы. Муниципалитет не сможет стать эффективным собственником. Это закон экономики. Максимум, что можно доверить МУПам, — это обслуживание центра города и длинных убыточных маршрутов. И то после 2025 года МУПы в соответствии с 485-ФЗ придётся ликвидировать или реорганизовывать в ООО.

Всё это вместе сделает Пермь более инвестиционно привлекательным городом, создаст новые рабочие места, увеличит поступление налогов в городскую казну. А значит, сделает жизнь пермяков лучше.

— А вы уверены, что бюджет Перми это всё потянет?

— Я не предлагаю тратить деньги из бюджета, я предлагаю создать источники его наполнения. Но хорошо, что вы задали этот вопрос. Потому что у нынешнего бюджета, на мой взгляд, есть резервы, которые нужно использовать на другие цели.

Например, в бюджете заложены безумные средства на выкуп собственности. Для чего выкупать объекты на ул. Крисанова или около строительного колледжа? Лучше направить эти средства на помощь молодым семьям или на «земельные» сертификаты для многодетных семей.

Есть расходы на закупку автобусов. Зачем городу покупать автобусы, если есть частные перевозчики? При наличии долгосрочных контрактов они способны сами модернизировать автобусный парк. А вместо покупки автобусов за бюджетный счёт лучше обеспечить бесплатный проезд для школьников и пенсионеров в выходные.

Нужно также сократить административные расходы города минимум на 10%. Сейчас штат администрации раздут за счёт лишних контрольных функций (например, контроль за НТО, рекламой и т. д.). Эти средства вполне можно дополнительно потратить на благо­устройство дворов и общественных пространств.

Реорганизация и продажа МУПов не только снимет с бюджета бремя расходов на их содержание, но и даст бюджету дополнительные средства от приватизации и продажи их имущества, которые опять же можно направить на социальные нужды, в том числе на строительство школ и детских садов. То есть на людей.

Ещё один источник бюджета (который можно использовать на инфраструктуру) — это городские облигации. Они уже используются Казанью, Омском и другими городами. Средства, полученные от облигаций, можно вложить опять же в социальную инфраструктуру. И тогда не надо будет облагать застройщиков «данью».

— Кстати, про образование. Как вы относитесь к экзаменам в некоторых пермских школах?

— Считаю, что нужно сделать равные условия для всех школьников. Я вот учился в обычной школе, поступил в университет, начал работать в IT-сфере, потом стал руководителем, а потом и депутатом.

Да, можно оставить несколько «уникальных школ» (типа Дягилевской гимназии), но в большинстве школ поступление не должно быть по экзаменам. Живут родители в микрорайоне Садовом возле школы, пускай ребёнок спокойно поступает в школу. То же самое касается центра, Паркового, Нагорного и других микрорайонов — не надо никаких экзаменов при поступлении, зачем мучить детей, они и так замучены подготовкой к ЕГЭ.

Все эти экзамены — главная причина коррупции в сфере образования, которая, если честно, зашкаливает. Никогда не думал, что для поступления в государственную школу нужно давать «взятку» (пусть и оформленную как добровольный взнос). Однако такое у нас в Перми встречается.

Чрезмерные требования к детям тоже лишнее. Вспомним историю с Зиной Агишевой. Да, конечно, скандал, который устроила её мама, был лишним. Но, по сути, она права. Нельзя травить ребёнка из-за того, что он непохож на других.

— В последнее время много споров по поводу застройки тех или иных участков в городе. Ваше мнение?

— Как я уже говорил, я против давления на застройщиков со стороны администрации. Особенно когда это давление принимает форму шантажа.

Повторюсь, при этом должен быть установлен абсолютный запрет на любое строительство в зоне городских лесов и долин малых рек. И, разумеется, мнение жителей при размещении тех или иных объектов должно учитываться в первую очередь. Это касается и застройки, и объектов благоустройства, и новых объектов инфраструктуры.

В Перми очень сильное гражданское общество, которое всегда вставало на защиту общегородских интересов. Вспомним инициативу «Мы скорбим по пермским дорогам» в 2007—2008 годах, которая привела к резкому увеличению вложений в строительство дорог. Или историю 2015 года с попыткой строительства зоопарка в Черняевском лесу. Тогда горожанам удалось «отмолить» лес. И это нормальная практика!

— Похожая история и с гостиницей в районе ДКЖ? Но там гражданское общество проиграло?

— История с гостиницей возле ДКЖ — это случай вопиющего игнорирования властью мнения жителей. Чтобы такого не происходило, нужно перестроить городскую вертикаль власти так, чтобы она слушала людей.

Считаю, что нужно поменять механизм публичных слушаний. Общественные слушания должны получить право фактического вето для городских властей. Это потребует принятия Законодательным собранием отдельного закона о публичных слушаниях и изменений на уровне нормативных документов города.

Также нужно создать общественные советы при районных администрациях и Общественную палату на уровне города. Причём пригласить туда не только зависимых от власти общественников, но и независимых общественников.

Отдельная история — выборы в Пермскую городскую думу. Работа нынешней городской думы показала, что именно депутаты, избранные по спискам, наиболее активно защищают интересы жителей на общегородском уровне.

Поэтому предлагаю установить для выборов в ПГД схему 30/30 — 30 депутатов, избранных по партийным спискам, и 30 по округам. С точки зрения бюджета это, кстати, не приведёт к серьёзному увеличению расходов. Но при этом сами округа станут меньше, что обеспечит непосредственную связь депутатов с избирателями. А если их дополнить общественными советами на уровне округа, то избиратели наконец-то получат возможность требовать от депутатов реальных отчётов и влиять на их решения.

При этом в каждом округе нужно открыть соседский центр (как в Санкт-Петербурге), чтобы жители (и прежде всего молодёжь) могли общаться между собой и властью. Тогда и молодёжь, кстати, перестанет выходить на митинги и перейдёт к конструктивной деятельности.

Итогом этой реформы должно стать возвращение прямых выборов главы Перми. Это сделает городскую власть действительно открытой и заставит её слушать жителей. Для этого потребуется изменение краевого закона. В своё время, кстати, фракция ЛДПР вносила подобный закон. Коллеги из «Единой России» его тогда не поддержали. Но уверен, что если такой запрос от депутатов Пермской гордумы и жителей поступит, то Законодательное собрание Пермского края пойдёт навстречу.

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