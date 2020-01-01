Татьяна Шкляева «У кого-то из нас ещё есть время, но у многих его уже почти нет» Как женщины в Перми объединились, чтобы отстоять своё право получить квоты на ЭКО Поделиться Поделиться Твитнуть

Экстракорпоральное оплодотворение и криопротокол уже почти 10 лет входят в программу обязательного медицинского страхования в России, и помогают многим парам наконец стать родителями.

В 2020 году разразилась пандемия коронавируса, одним из побочных последствий которой стала спутанность многих ранее выстроенных процессов. В Пермском крае из-за эпидемиологической ситуации на протяжении почти полугода не выдавались квоты на ЭКО. Когда эта проблема была решена, внезапно появилась следующая: с декабря приостановили выдачу квот на проведение ЭКО в других регионах, хотя право выбирать территорию оказания услуги законодательно закреплено за пациентами.

Многие женщины не согласны с таким решением и считают это нарушением своих прав. Однако обращения в краевой Минздрав, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру Пермского края не принесли результатов: квоты на ЭКО в соседние регионы, например, в Свердловскую область до сих пор не выдают, хотя на данный момент число заболевших там даже ниже, чем в Пермском крае.

В краевом министерстве здравоохранения ссылаются на протокол видеоселекторного совещания с субъектами Российской Федерации под председательством заместителя Министра здравоохранения РФ от 11. 12. 2020 года: «пункт 4 Органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения: Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, принять меры по максимальному направлению пациентов для оказания медицинской помощи с применением ЭКО в медицинские организации, находящиеся на территории субъекта, независимо от их форм собственности».

«Новый компаньон» пообщался с несколькими женщинами, ожидающими своих направлений на проведение этой непростой процедуры. Этим людям приходится дважды сталкиваться с неизвестностью: с одной стороны, протокол ЭКО не в каждом случае оказывается успешным; с другой стороны, само начало процесса лечения для них откладывается на неопределённый срок, и это, разумеется, вносит дополнительную тревогу, а в некоторых случаях — лишает возможности стать родителем.

Справка

По данным Всемирной организации здравоохранения, частота бесплодных браков в России превышает 15%. Это критический процент для воспроизводства населения. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) с 30 августа 2012 года входят в перечень услуг, оказываемых по ОМС. Оказание ВРТ входит и в национальный проект «Демография», где указано, что определенный вклад в увеличение числа родившихся детей вносит осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. Согласно паспорту проекта, Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации должна быть организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

С 1 января 2021 года в силу вступил приказ Министерства здравоохранения №803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». В документе расширены списки показаний и противопоказаний к ВРТ и определены сроки годности результатов обследований.

Ирина (имя изменено):

— Я с 18 лет знала, что у меня есть определённые сложности с репродуктивным здоровьем. Принять это было непросто, но в юности даже такая проблема кажется более простой и лёгкой: ты думаешь, что всё обязательно будет хорошо. Мне повезло с окружением: мои родные и подруги меня поддерживали, будущему мужу я тоже всё рассказала, как только наши отношения стали серьёзными, и он принял этот факт. Однако в тот момент, когда я стала готовиться к появлению ребёнка, пробовать разные методы лечения — ЭКО, по сути, это финальный вариант решения проблемы бесплодия, до этого существует ещё много возможностей — я столкнулась с трудностями не только медицинского толка, но и психологического. Речь даже не о неуместных комментариях окружающих, которые советуют тебе либо расслабиться, либо съездить на море, либо чуть ли не пытаются показать, как по-настоящему нужно делать детей. Речь о том, что даже слова поддержки будто становятся приговором: тебе всего лишь желают счастья, а ты думаешь, что ты обязана, ты должна сделать так, чтобы всё получилось удачно. Начинаешь ловить себя на зависти к одноклассницам, у которых уже есть дети, сравнивать себя с ними... С другой стороны, из-за этой ситуации я стала ответственней относиться к своему здоровью, и, разумеется, не стала откладывать планирование беременности надолго. И, конечно же, стала осознанней: вся подготовка к операции, дорогостоящие анализы, изменение образа жизни — всё это заставляет тебя постоянно задаваться вопросом „а нужен ли мне ребёнок?« И каждый раз я прихожу к выводу: нужен. Я люблю детей. Мои родители показали мне пример счастливой семьи, и мы с мужем хотим построить такую же. В трудные минуты я признаюсь себе в том, что могу и имею право испытывать сомнения в этом уже принятом решении. Невозможно быть всё время в напряжении: как ни крути, психологический момент в процессе любого лечения важен, не говоря уже о зачатии ребёнка.

Свои документы на прохождение процедуры ЭКО я подавала осенью 2020 года. В листе ожидания на сайте Минздрава я наблюдала выдачу квот, понимала, что моя очередь уже подходила — и вдруг их не выдали никому из тех, кто решил проходить эту процедуру в других регионах, в том числе и мне — когда как по федеральному закону мы на это имеем право. Минздрав объяснил нам, что выдача квот в другие регионы приостановлена из-за эпидемиологической ситуации. Нам всем показалось это странным: вылеты из аэропорта открыты, проводятся фестивали, начинается вакцинация — и тут такая ситуация. Это довольно абсурдное решение: дело в том, что женщины, когда готовятся к процедуре ЭКО, и так избегают лишних контактов, им ничем нельзя заразиться, даже подхватить насморк. Мы объединились с другими девушками, попавшими в ту же самую ситуацию, и стали писать письма всюду: в Минздрав, в Росздравнадор, в Роспотребнадзор, страховые компании, даже в прокуратуру — везде мы получаем один и тот же ответ, написанный под копирку. Они ссылаются на видеоконференцию с Минздравом РФ, которая сам по себе не является регламентирующим документом и уж точно не может противоречить федеральному закону.

Квоты в пермские клиники сейчас выдают, и выдают с огромной скоростью: в начале этого года была ситуация, что одна пациентка подала документы условно в пятницу, а в понедельник у неё на руках уже было направление. Мы опасаемся, что такими темпами выдадут квоты за весь год — и мы будем вынуждены ждать до следующего года. У кого-то из нас ещё есть время, но у многих его уже почти нет. За этих женщин обиднее и страшнее всего.

Мария (имя изменено):

— Мне 33 года. У меня уже есть сын, ему 14 лет: в этом году он получил паспорт. Сын появился, когда мне было 19 лет, и сложности возникли ещё на том этапе: незадолго до этого у меня была внематочная беременность, когда мне вырезали маточную трубу и рекомендовали не беременеть после этого хотя бы год. Но сын не стал ждать, и я в любом случае безоговорочно этому рада. Казалось, что я была готова столкнуться с трудностями, когда захотела второго ребёнка. В женской консультации меня последовательно направляли на все типы лечения: вначале я пила таблетки — вернее, как сказать пила, я их чуть ли на хлеб не намазывала, так их было много. Потом врачи проверили единственную мою оставшуюся трубу на проходимость, и результат оказался отрицательным. Лапароскопия тоже не дала ничего, и единственным выходом для меня стало ЭКО. Мне было сложно принять этот факт, я даже думала взять приёмного ребёнка, но потом я за этим фактом увидела шанс — и решила им воспользоваться. Все мои родные меня поддерживают и почему-то считают, что у нас с мужем обязательно родится девочка: чтобы мы стали такой образцовой, классической счастливой семьёй.

В апреле 2019 года мне одобрили моё заявление, выдали квоту на прохождение ЭКО по ОМС в пермской клинике. Полгода — с апреля по сентябрь — я лечилась, и 13 сентября я вступила в первый протокол. Он, увы, оказался неудачным. Потом я снова подала документы, на этот раз в Екатеринбург. Мы много общаемся с женщинами, которые находятся в том же положении, что и мы, или уже прошли этот путь, и все в голос говорят, что в Екатеринбурге система медицинской помощи по нашей проблеме работает лучше. Что касается моего личного опыта, то у меня здесь, в Перми, в первом протоколе не брали анализы на гормоны, хотя они являются обязательными; эмбрион мне перенесли на четвёртые сутки, когда как рекомендуется переносить на пятые — просто потому, что у врача на следующий день был выходной. Организм у меня единственный, я не хочу каждый раз нагружать его впустую, и поэтому решила попробовать клиники с лучшими рекомендациями — тем более, что федеральный закон нам этого не запрещает.

В 2020 году к нам в дверь постучал ковид, и выдачу квот остановили в принципе — хотя в том же Екатеринбурге продолжали их выдавать со всем соблюдением мер предосторожности. Мы ждали, и после публикации нашего открытого письма губернатору квоты стали выдавать щедро, почти что пачками. Но с декабря вышла некая загадочная рекомендация — которую мы, сколько мы ни искали, не нашли ни на одном сайте — что плановая госпитализация должна проводиться в пределах региона из-за эпидемиологической обстановки. Наша жизнь и так напоминает борьбу, и дополнительные трудности нас только угнетают. Я человек сильный, а кого-то эти сложности могут и сломать...

Лариса (имя изменено):

— Мне 26 лет, и уже 13 лет как я знакома со своим любимым мужем. Шесть лет мы состоим в счастливом браке, и нам не хватает только одного элемента: нашего будущего ребёнка. Конечно же, мы не сразу стали задумываться о детях — мы сами были почти детьми. Вначале мы получали образование, потом находили работу, развивались в своих профессиях. После свадьбы мы стали планировать детей, но год не получалось ровным счётом ничего. Гинеколог направила меня на анализы, и я начала свои попытки: одно лечение, потом другое, третье... Спустя три года один из врачей порекомендовал проверить ещё и моего мужа, и тогда оказалось, что у нас обоих есть факторы, мешающие естественной беременности. На удивление, мы оба восприняли этот факт достаточно спокойно: после нескольких лет безуспешных попыток, когда мы не понимали, что с нами происходит, что нужно делать, как нужно жить, появление понятного решения стало для нас светом в оконце.

У меня впереди — мой первый протокол, моя первая подготовка к процедуре. Это очень тревожный, волнующий момент: полгода мне нужно будет готовиться, проходить лечение, по сути — менять свой образ жизни. Мне хочется, чтобы он прошёл максимально комфортно и спокойно что для меня, что для моей семьи. В октябре 2020 года я съездила в Екатеринбург на первичную консультацию к выбранному мной и мужем врачу, и врач мне понравился с первого взгляда. А личный контакт с человеком, который будет тебя лечить — это очень важно не только со стороны психологического комфорта, но и со стороны самого организма.

Я очень надеюсь, что вскоре наша проблема решится, и мы сможем наконец приступить к реализации своей мечты. Маленький ребёнок — это счастье и чудо, это плод твоей любви, новый этап жизни, без него я не представляю себе семью. Я желаю себе всем женщинам, которые сейчас столкнулись с этой проблемой, скорейшего и лёгкого её разрешения.

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