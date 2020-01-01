Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Всем выйти из тени Открылась традиционная выставка-ярмарка «Арт-Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Год назад художественный салон выставочного центра «Пермская ярмарка» стал последним большим культурным событием перед локдауном. «Арт-Пермь» прошла в начале марта, и девушки-модели щеголяли в дизайнерских санитарных масках от Алексея Ворона. Тогда ещё все над этим шутили, никто не предполагал, насколько востребованным станет вскоре этот аксессуар… 18 марта отменили все концерты и спектакли, а 1 апреля начался полный локдаун.

Нынче, год спустя, в проведении самого масштабного художественного события Урала хочется видеть символ возрождения культурной жизни. Девиз выставки подходящий — «Время светить»: новый директор «Арт-Перми» Яна Шеина выбрала тему света как способа художественного самовыражения. На вернисаже показали на удивление нескучное лазерное музыкальное шоу Lazer Drums, фойе было оформлено в виде геометрической световой инсталляции, входную группу составляли две скульптуры Рустама Исмагилова, подсвеченные так, чтобы образовывать гигантские тени.

Константин Долгановский

Художники и галеристы откликнулись на заявленную тему. Так, Центр городской культуры представил проект Сергея Пахомова «Твёрдые сорта»: макеты пермских строений, судьба которых находится под угрозой, выполнены из макаронных изделий и красиво подсвечены. Скульптор Алексей Залазаев, который наконец-то предъявил публике полноценную экспозицию произведений из никелевого сплава, обращает внимание на новую патину, которую он использовал в скульптурах последнего времени.

Марина Васёва, некогда один из самых оригинальных представителей современного искусства Перми, ныне проживающая в Краснодарском крае, создала красивейшую инсталляцию «Улей». Марина участвует во всех салонах «Арт-Пермь», но обычно с коллекциями мелкой керамики (нынче такой стенд у неё тоже есть), а сейчас ей захотелось сделать что-то серьёзное и принципиально некоммерческое. «Улей» — это высказывание на любимую художницей женскую тему. Серия подсвеченных объектов в тёмной комнате представляет собой небольшие домики-ячейки, внутри которых на толстые, обкатанные морем стёкла переведены репродукции средневековых изображений Мадонны. Открывает инсталляцию белое девчачье платьице — тоже подсвеченное. Марина говорит, что на идею инсталляции её натолкнули пчёлы, которые всю зиму греют свою королеву собственным теплом.

Константин Долгановский

Центральный проект выставки в этом году не специально создавался, а приехал из Санкт-Петербурга. «Музей теней» — это действительно необычное зрелище. Молодая команда собрала произведения в жанре shadow art, созданные в разных странах мира. О художественности этих творений можно спорить, но мастерство и изобретательность авторов несомненны, а уж аттракцион это просто первоклассный. Абстрактная композиция из гнутых вилок при включении подсветки образует теневой портрет Энди Уорхола, хозяйственная металлическая губка при подсветке становится шевелюрой Пушкина, а из прорезей в картонном овале образуется голова тигра или собаки.

«Музей теней» готов все привезённые экспонаты оставить в Перми — у коллекционеров или в каком-то государственном музее.

Константин Долгановский

Особо запомнился и вызвал многочисленные обсуждения стенд Малхаза Имедашвили, который создаёт панно из горячей меди. Он плавит медную проволоку, вытягивает её, формируя картины из медных капель и «тянучек». Получаются пейзажи старого Тбилиси, косяки рыб или ироничные изображения красоток-танцовщиц. Художник пользуется авторской технологией, для которой лично изобрёл около 100 новых инструментов. Кроме больших панно на стенде много украшений — копий традиционных изделий сванов и других народов Грузии.

Чрезвычайно достойный стенд показало Пермское отделение Союза художников России. Это не одна экспозиция, а серия экспозиций, и у каждой — свой куратор и своё настроение. Максим Нурулин, Юрий Жарков, Максим Каёткин, Елена Постнова, Мария Колыванова и другие художники, выступившие в качестве кураторов, показали своё видение состояния профессионального искусства в Перми.

Команда «Камвы» предлагает посмотреть и даже приобрести аксессуары из своих коллекций прошлых лет, например головные уборы в стиле стимпанк из коллекции, показанной в 2013 году на фестивале «Камва мода».

Работы самодеятельных художников из студии «Прикамье», в том числе знаменитые вязаные панно Валентины Пономарёвой, как всегда, надо искать на «Арт-базаре».

На протяжении всей работы художественного салона здесь пройдёт много специальных событий: можно будет увидеть перформансы театра Наталии Шостиной «Мимикрия» и детский косплей с настоящими японскими музыкальными инструментами, созданный под руководством Сергея Болховитина, мастера японской живописи суми-э. Кстати, мастер-классы по этому виду искусства, равно как и по икебане и оригами, тоже запланированы.

Художественный салон «Арт-Пермь» (0+) будет работать до 14 марта.

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