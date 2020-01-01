Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Рыбы приходят из воздуха В Центре городской культуры открылась выставка Нины Горлановой Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Живопись Нины Горлановой — прекрасный пример того, что для художника интеллект, культурный бэкграунд и своеобразие взгляда на мир гораздо важнее школы. Трудно найти автора, в творчестве которого было бы столько же смелости в подходе к материалу: художница пишет по несколько десятков картин в день, и ей не нужны для этого шпатели, мольберты и даже кисти — достаточно акриловых красок, любой картонки — хоть коробки от конфет, хоть обложки старого календаря — и собственных пальцев; а получаются при этом произведения яркие и содержательные.

Любимые темы Горлановой — христианские сюжеты и портреты гениев: Ахматовой, Пушкина, Пикассо; а любимый сюжет — это рыба.

Юлия Баталина

В том, как упорно Нина Горланова рисует рыб, чудится стремление к бессмертию. Помните знаменитую историю, как японская школьница Садако Сасаки, умирая от лучевой болезни, мастерила журавликов-оригами, чтобы выздороветь? Нина Горланова бесконечно рисует рыб, мечтая, чтобы они были в доме каждого пермяка. Это — истинное бессмертие.

Живёт художница в очень маленькой квартире, так называемой «малосемейке», а картин у неё — тысячи, поэтому хранятся они как попало и где попало, что приводит порой к неожиданным открытиям. Вот и в этот раз художница разбирала свои работы и наткнулась на сумки, в которых были сложены картины с рыбками. Несколько сотен. Все они были переданы в Центр городской культуры — навсегда и безвозмездно, а команда Центра подготовила выставку, небольшую, но очень ёмкую.

Юлия Баталина

Нина Горланова на вернисаж не пришла — чувствует себя неважно, но поговорила со зрителями по телефону. Рассказала, что рисует рыб, разумеется, из-за евангельских аналогий: рыба — символ Христа. Рыбы у неё появляются во многих сюжетах: выглядывают из-под ангельских крыльев, возлежат на блюде во время Тайной вечери и, конечно, слушают проповедь святого Антония. Картина «Святой Антоний проповедует рыбам» очень впечатлила Горланову, когда она ещё в студенческие годы побывала в Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве, и, став художницей, она создала уже несколько десятков вариантов этого сюжета.

Юлия Баталина

Очень интересно Горлановой, как люди узнали, что Антоний проповедовал рыбам? Ведь рыбы молчат! Наверное, это было откровение. Ведь рыбы, по словам художницы, как ангелы или внезапные озарения, приходят к людям из воздуха.

Ещё один источник вдохновения для «ихтиологической» живописи — евангельская притча о 153 крупных рыбах, которых поймал апостол Пётр. Число 153 здесь толкуется мистически, нумерологи вволю поработали над ним. Горланова хотела назвать свою выставку «153 рыбы», но картин оказалось гораздо больше.

Юлия Баталина

Самые прекрасные рыбы в искусстве, по мнению Горлановой, у Иеронима Босха и у Андрея Макаревича. Для Нины Викторовны это недостижимый идеал. Впрочем, она не стремится никому подражать. Её рыбы — своеобразные и яркие, и ни одна не повторяется.

Юлия Баталина

В этом можно убедиться на выставке «Кто мы, куда мы плывём?» (0 +). Название не зря обращается к посетителям: выставка сделана так, что персонажем «аквариума» оказывается человек, а рыбы смотрят на него со всех сторон и задают направление движения. Они не просто развешены по стенам, а направляются к некоей цели. Экспозиция обладает потрясающей динамикой. Часто приходится слышать о выставках, где в экспозиции присутствует идея движения, но редко когда удаётся увидеть, что эта идея действительно реализована, а здесь она, что называется, видна невооружённым глазом. Дизайнер Вика Байда творчески воплотила идею художника Петра Стабровского, предложившего построить сходящиеся стены, по которым и «плывут» горлановские рыбы.

Рыбы Нины Горлановой — это колористическое пиршество и бездна фантазии, сравнимая с фантазией живой природы, которая, как художник, создала невообразимое разнообразие разноцветных рыб. Команда Центра городской культуры считает, что аквариумные рыбки — это что-то вроде цветов, ведь их тоже переносят из живой природы в интерьеры, чтобы любоваться. Поэтому в инстаграме ЦГК появилась страничка flowerfishperm, на которой каждый день выкладывается одна новая картинка с горлановской рыбкой. В экспозиции их столько, что хватит как раз на год. Таким забавным способом исполнится мечта художницы: в социальных сетях эти рыбки смогут действительно прийти к каждому пермяку.

Между прочим, буквально за день до открытия выставки Нина Горланова нашла в своих закромах ещё около 200 нарисованных рыб…

Юлия Баталина

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