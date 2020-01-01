Татьяна Сукрушева Потехи час Где можно провести необычные выходные всей семьёй с пользой для души и тела Поделиться Поделиться Твитнуть

Аэротруба Wind Zone. Фото: с сайта организации

Чем ближе конец рабочей недели, тем более насущным кажется вопрос, как провести выходные. Если в карантин все вынужденно оставались дома, то теперь, в связи с постепенным снятием ограничений, доступно всё больше разных вариантов проведения досуга. «Новый компаньон» составил подборку мест, куда уже сегодня можно отправиться за новыми впечатлениями в компании друзей и семьи.

Аэротруба

Преодолеть земное притяжение и испытать чувство полёта возможно в аэротрубе Wind Zone. Специальная технология формирования воздушного потока повторяет ощущение свободного падения, а инструкторы объяснят, как правильно управлять в полёте своим телом.

Яркие эмоции и выброс адреналина — ощущения в аэротрубе сравнимы с затяжным прыжком с парашютом. Такой вариант досуга не оставит равнодушными как взрослых, так и детей (кстати, совершать полёты в трубе можно с четырёх лет).

Стоимость: 5 минут — 2500 руб. (взрослый), 2250 руб. (дети).

Место: ул. Встречная, 33б.

Режим работы: со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00.

Скалодром «Массаракш». Фото: официальная группа vk.com

Скалолазание

Любители активного отдыха наверняка оценят скалодром «Массаракш». В зале можно найти трассы самого различного уровня сложности: от простых для новичков и до самых сложных. Помимо этого, в комплексе есть зона разминки, где можно подготовиться к тренировке.

На скалодроме можно взять в прокат снаряжение и воспользоваться услугами тренера. На вводном занятии новичкам объяснят технику безопасности, дадут базовые знания, а также покажут основные виды скалолазания и начальную технику.

Стоимость: разовые посещения для взрослых — 350 руб.; для детей до 14 лет — 300 руб. (вводное занятие с тренером — 650/550 руб. соответственно)

Место: ул. Ивановская, 32а.

Режим работы: будни — с 18:30 до 22:00, выходные — с 16:00 до 20:00.

Термальный комплекс «Акватория». Фото: официальная группа vk.com

Термальный комплекс

После тяжёлой трудовой недели расслабиться во время спа-процедур можно в термальном комплексе «Акватория». В стоимость входного билета уже входит свободное посещение открытого бассейна с гидромассажем, русской бани с купелью, хаммама и травяной сауны. При желании в местном кафе можно приобрести напитки и правильные перекусы.

Добраться на термальный комплекс можно либо на собственном транспорте, либо на межгородском автобусе Пермь — Усть-Качка.

Стоимость: 400 руб. — будни (1 час), 600 руб. — выходные и праздники (1 час) (взрослые); 350 руб. — будни (1 час), 400 руб. — выходные и праздники (1 час) (дети до 14 лет).

(безлимит: 1400/1800 (взрослый) и 1100/1500 (дети) соответственно).

Место: Протасы, коттеджный посёлок «Тихие пруды», ул. 48-й квартал, д. 8.

Режим работы: с воскресенья по четверг с 10:00 до 2:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00.

Верёвочный парк «Ранчо». Фото: официальная группа vk.com

Верёвочный парк

Курсы на сплочение, на работу в команде и преодоление препятствий можно пройти в верёвочном парке «Ранчо». Приключение начинается с ознакомления с правилами и обучения пользованию снаряжением, после чего команда получает оборудование и отправляется на прохождение выбранной трассы.

В «Ранчо» есть возможность посетить верёвочный парк, верёвочный курс или всё вместе. Для прохождения предлагается три трассы разного уровня сложности. Лучше — с инструктором (за дополнительную плату, в зависимости от тропы). Также в парке можно арендовать беседку.

Стоимость: верёвочный парк — в среднем 400–500 руб. с человека; верёвочный курс — от 800 руб. с человека; аренда беседки — от 500 руб./час.

Место: ул. Встречная, 33а, к. 2.

Режим работы: с 10:00 до 19:00, но в зимний период работают по заявкам.

Конный клуб «Мечта». Фото: официальная группа vk.com

Конные прогулки

Прокатиться верхом на лошади или пони любой желающий может в конном клубе «Мечта». Стандартная конная прогулка по полю длится час, в её стоимость уже входят аренда лошади, сопровождение инструктора и мини-фотосессия на свою технику. Такие прогулки можно совершать как индивидуально, так и в группах.

Помимо этого, в клубе можно приобрести двухчасовой конный тур, профессиональную фотосессию с лошадьми, а также конную прогулку для маленьких детей. Туры проходят в сопровождении инструктора. На все услуги в клубе действует предварительная запись.

Стоимость: конная прогулка на одного (1 час) — 1400 руб.; конная прогулка в группе от двух человек (1 час) — 1000 руб. с человека.

Место: ул. Ягодная, 33/18.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (последняя прогулка — в 17:00).

Клуб ездового спорта «Гиперборея». Фото: официальная группа vk.com

Катание на хаски

Пообщаться с сибирскими хаски и покататься в собачьей упряжке предлагает своим посетителям клуб ездового спорта «Гиперборея». В клубе есть индивидуальные катания, программы для детей, мастер-классы по управлению полозьями, возможность провести фотосессию с хаски. Все катания проводятся в сопровождении инструктора (каюра), их стоимость зависит от выбранной дистанции (от 500 м до 5000 м). В индивидуальной программе в упряжке находятся 6–8 хаски.

В клубе отмечают, что все собаки дружелюбны и неагрессивны, их можно обнимать, общаться с ними и фотографировать. Поездка подарит новые эмоции от общения с хаски, позволит погрузиться в живописные зимние пейзажи и запечатлеть воспоминания на фото.

Место: ул. 13-я линия, 12.

Стоимость: индивидуальные катания 500 м — 600 руб.; 1000 м — 1200 руб.

Мастер-класс — 1600 руб.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

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