Алиса Окулова Место вдохновения Главные арт-пространства Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Арт-кофейня «Эпоха». Фото: сообщество кофейни на vk.com

Арт-пространство — это особое место, где можно встретиться с творческими людьми, посетить выставку современного искусства, посмотреть кинофильм, приобрести оригинальные дизайнерские вещи, сделать 3D-фигуры или просто выпить вкусного кофе. «Новый компаньон» подготовил обзор таких площадок.

Арт-кофейня «Эпоха»

ул. Луначарского, 35



Кофейня часто проводит мастер-классы, музыкальные вечера и выставки. Тут можно обучиться основам каллиграфии, разговору на испанском языке или услышать музыку венских композиторов в живом исполнении.



«Открывая кофейню в формате арт-пространства, мы хотели привлечь творческих людей, музыкантов, художников, создать уютную атмосферу, — рассказывает администратор кофейни Арина Горовая. — Наша основная цель — познакомить пермяков с удивительным и разнообразным миром кофе, культурой specialty coffee, которая представляет кофе как искусство, кофе как науку, кофе как стиль жизни. Войдя в стены «Эпохи», гости с интересом рассматривают необычную барную стойку из чемоданов, антикварные предметы интерьера, стенды с авторской керамикой и украшениями».

В день концертов или мастер-классов стоимость входа составляет от 200 руб. (+ обязательный заказ в кофейне). Также можно забронировать столик.



Дом Демидовых

Алиса Окулова

Дом Демидовых

ул. Ленина, 46а

На первом этаже «Дома Демидовых» для гостей открыты кафе и пекарня. При этом меню регулярно обновляется. Блюда готовятся на открытой кухне, и можно увидеть, как пекарь или кондитер создают багеты, круассаны и торты. А в соседнем зале работает магазин, где можно купить хлеб, крупы, соки. На втором этаже особняка функционирует хостел. Классический интерьер, просторная гостиная и несколько комнат. Здесь можно переночевать, провести праздник или, уверяют организаторы, даже встретиться с привидением.

«Мы постарались создать современную атмосферу, сохранив эстетику и достоинство архитектурного наследия, — рассказывают администраторы кафе. — Мы хотим сделать наш город ярче и наполнить его интересными активностями, смыслом, сделать так, чтобы в Пермь захотели приехать и приезжали люди».

В Доме Демидовых для гостей также устраивают воркшопы и ужины. Стоимость участия в среднем составляет 2 тыс. руб. А переночевать в хостеле можно за сумму от 1 тыс. руб.

Дом

Алиса Окулова

Дом

ул. 25 Октября, 1

Арт-проект «Дом» занимает старинный особняк на берегу Камы. На первом этаже уже открылась новая кофейня Lemon Tree. А на втором этаже «Дома» пока идёт ремонт. Весной здесь начнут работу кофейня и книжный магазин. Также откроется большой зал — многофункциональное трансформируемое пространство для проведения различных событий. Зал оборудуют концертной звуковой, световой и видеоаппаратурой. При этом ключевые события будут записывать, монтировать и выкладывать на собственный интернет-канал, который станет архивом «Дома».

«Предпринимательство — это вид творчества, связанный с постоянным поиском и созданием новых возможностей для расширения возможностей других людей, — поясняет Иван Стекачёв, один из основателей проекта. — В этом контексте проект «Дом» — это пространство, выполняющее функцию катализатора для развития предпринимательства в сфере культуры, творчества и искусства. Точка притяжения для людей, живущих творчеством».

Квартира. Фото: аккаунт заведения в instagram

Квартира

ул. Ленина, 54а

Накануне Нового года в центре Перми открылось ещё одно мультимедийное пространство — «kvARTira». Это место аккумулирует в себе выставки и модные показы, выступления и вечеринки, распродажи и ярмарки. Здесь можно провести и деловые мероприятия — пространство вмещает до 40 человек, есть проектор с экраном.

У арт-пространства есть одна традиция: каждое воскресенье в 19:00 гости собираются на просмотр романтических или комедийных фильмов. Например, «Ванильного неба» или «Сделано в Америке».

Кроме этого, молодые дизайнеры России выставляют здесь капсульные коллекции одежды и аксессуаров. Также организаторы сдают кабинет площадью 9 кв. м для визажиста.

«Арт-пространство «kvARTira» поддерживает любой формат мероприятия, а также поможет креативно и со вкусом провести время, — объясняют организаторы. — Мы — за оригинальность, нестандартность мышления и самовыражение. Пространство не ограничивает вас практически ни в чём. В зависимости от мероприятия вы можете передвигать мебель по своему усмотрению либо убрать её совсем — всё в вашем распоряжении».

Чтобы посетить мероприятие, нужно оставить депозит в размере 1 тыс. руб.

Мейкерспейс

Алиса Окулова

Мейкерспейс

ул. Пушкина 66

Мейкерспейс (MakerSpace) — это пространство-мастерская для изобретателей и инноваторов. Здесь можно работать над своим проектом, прийти на воркшоп, например по пайке или основам 3D-моделирования, или поиграть в настольные игры. В помещении обустроено несколько мастерских с различным оборудованием: 3D-принтеры, лазерный станок для резки и гравировки, токарно-винторезный станок и многое другое.

На стенах мастерской висят забавные стихи, которые сочинила нейросеть:

как сказать на эльфийском привет

мультиварка нужна или нет

что такое фаст фуд

калькулятор валют

почему зависает планшет

«Здесь собираются люди креативные, люди, желающие делиться знаниями и создавать что-то новое, — рассказывает Кирилл Филимонов, менеджер MakerSpace. — А Мейкерплейс предоставляет для них место и оборудование. Причём в первую очередь он даёт площадку для знакомств, потому что это самое главное и самое важное, что у нас есть. Каждый занимается своим делом, а мы объединяемся вокруг этого и делимся знаниями друг с другом».

Получить круглосуточный доступ в мастерские можно благодаря членскому взносу — он составляет 2,6 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.