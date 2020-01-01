Алёна Беляева Отделить всё лишнее В рамках нацпроекта «Экология» на ПЦБК установили вторую установку по очистке воды Поделиться Поделиться Твитнуть

Максим Кимерлинг

В картонно-бумажном цехе №1 ООО «Прикамский картон» (входит в ГП ПЦБК) завершен монтаж флотационной установки производительностью 250 куб. м/час. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Вся избыточная оборотная вода после использования в бумаго- и картоноделательных машинах очищается на флотаторе, а затем ещё проходит четыре ступени очистки на Биологических очистных сооружениях (БОС).

Напомним, аналогичный флотатор производительностью 150 куб. м/час, который несколько месяцев работает в картонно-бумажном цехе №2, уже доказал свою эффективность. Он обеспечивает удаление из избыточной оборотной воды продуктов целлюлозно-бумажного производства, в частности, волокна. При поступлении на флотатор в 1 литре воды содержится 1000-1200 мг волокна. После очистки показатель снижается до 50-80 мг.

На флотатор в КБЦ №1 поступает избыточная оборотная вода с новых картоно- и бумагоделательной машин. Воду насыщают воздухом и подают флокулянт. За счёт воздуха волокно поднимается на поверхность и убирается специальным ковшом. Также флокулянт помогает осветлить стоки. Качество прошедшей таким образом очистку воды улучшается в разы. Затем она еще проходит очистку на БОС и направляется в реку.

Монтаж флотаторов в КБЦ №1 и КБЦ №2 проведен в рамках экологической программы, реализуемой в ПЦБК. Как неоднократно подчеркивал Президент страны Владимир Путин, промышленным предприятиям необходимо переходить на новые технологии для решения вопросов окружающей среды.

«Для этого промышленность постоянно должна проводить модернизацию производства, использовать современные технологии, созданные для поддержания экологии», — говорит глава государства.

Группа предприятий «ПЦБК» за последние два года модернизировала картоно- и бумагоделательную машины. Когда идёт реализация масштабных инвестиционных проектов, всегда учитывается экологическая составляющая. Модернизация машин позволила увеличить мощности для выпуска новой продукции, нарастить объёмы переработки макулатуры, снизить энергозатраты и водопотребление на 1 т продукции, улучшить экологичность. К примеру, на новой картоноделательной машине удалось снизить удельное потребление воды на 65% на тонну продукции — с 10,3 млн до 3,6 млн кубометров в год. Соответственно уменьшилось и влияние на водный объект.

Также в производственных цехах устанавливаются локальные системы очистки, чтобы снизить нагрузку на БОС предприятия и улучшить качество очистки промышленных стоков. Продолжается реконструкция самих очистных сооружений: до 2024 года на эти планируется направить порядка 200 млн руб.

Напомним, группа предприятий «ПЦБК» является активным участников нацпроекта «Экология». Компания проводит мероприятия по улучшению работы очистных сооружений, увеличила объёмы переработки макулатуры на более 300 тыс. т в год, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках, осуществляет выпуск рыбы в водоёмы Прикамья. Также предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков во все уровни бюджета. За 2020 год сумма составила более 1,5 млрд руб.

Максим Кимерлинг

Справка. Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. По итогам 2020 года объем производства тарного картона достиг 294 тыс. т, а выпуск гофропродукции составил 263 млн кв. м. На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2,6 тыс. сотрудников.

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