Евгения Пастухова журналист «Развлекаюсь, рассылая инвайты» Пермские пользователи и эксперты рассказывают, что интересного нашли в Clubhouse Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За неделю с 10 по 16 февраля аудитория Clubhouse в России выросла в 17 раз. Как пишет РБК со ссылкой на сервис AppAnnie, 16 февраля приложение голосовой сети скачали 137 тыс. человек из России. И это почти в 17 раз больше, чем неделю назад. В Пермском крае сервис, доступный пока только для устройств с iOS, тоже активно набирает популярность. Мы поговорили с пользователями и экспертами о том, зачем им это надо и чем закончится «бум» Clubhouse.

Коротко о сервисе. Clubhouse появился в апреле 2020 года. Его создатели — два бывших разработчика Google Пол Дэвисон и Роган Сэт. Это исключительно голосовая сеть: здесь нет комментариев, картинок и видео. Любой зарегистрированный пользователь может создать обсуждение — «комнату» — на определённую тему. После этого все его подписчики получат уведомление. Затем его получат подписчики подписчиков и так по цепочке. Всего в каждой комнате могут «находиться» не более 5 тыс. человек. При обсуждении можно «поднимать руку» и задавать свои вопросы или давать комментарии. Обсуждения могут быть как публичными, так и приватными. Приложение доступно только для iOS, а стать членом «клуба» можно только по приглашению от зарегистрированных пользователей.

Резкий рост популярности Clubhouse произошёл после того, как, анонсировав обсуждение в своём твиттере, в нём появился Илон Маск. Позже в соцсети зарегистрировался Марк Цукерберг и другие знаменитости. Маск не так давно пригласил к общению в Clubhouse президента Владимира Путина.

Из числа российских звёзд к соцсети присоединились (и уже приняли участие в обсуждениях) управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, актер Михаил Галустян, бизнесмен Олег Тиньков и другие.

Пермские пользователи отмечают, что к регистрации, в первую очередь, их подтолкнуло любопытство. Денис Хабибулин, совледелец кафе «Культ завтраков», говорит, что ему хотелось посмотреть «куда идут тренды». «Тренды всегда подразумевают какой-то новый виток, — рассказывает предприниматель. — И если внимательно за ними следить, то можно понять, как они будут влиять на нашу жизнь и бизнес в том числе».

Он отмечает, что голосовые сообщения удобны тем, что их можно слушать в машине, метро и так далее. А аудитория людей, которые воспринимают информацию на слух, довольно значительна. «В период пандемии было много рассуждений, что у клиентов должны быть все возможности для заказа еды: кому-то удобно через сайт, кому-то через сервисы по доставке, кому-то в группе в соцсетях. Навскидку — кому-то может быть удобно заказывать «по голосу». Полагаю, что такая площадка может появиться в Clubhouse, и она будет в тренде. Если у этого сервиса будет продолжение, наверное, да, надо переходить и делать такой аудиоформат для заказов».

Преподаватель кафедры журналистики ПГНИУ Иван Печищев рассказывает, что послушал с десяток разных встреч, но его такой голосовой формат не вполне устраивает. «Это начинает сильно засасывать и поглощать всё время, — говорит он. — Традиционные соцсети я могу пролистывать, занимаясь чем-то параллельно, а в Clubhouse так не получится, нужно внимательно слушать. Сейчас мой интерес в принципе удовлетворён, и я развлекаюсь, рассылая «инвайты». Человек 20 уже пригласил».

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников ищет в Clubhouse свежие идеи для избирательной кампании. Эта площадка даёт возможность для неформального общения с политологами, маркетологами и «трендсеттерами в области коммуникаций». «Я уже чуть больше, чем основная Пермь, в Clubhouse —порядка месяца. Меня туда привёл сын, а он использует эту площадку в профессиональных целях, — рассказывает Постников. — На многих людей подписан. В том числе, и на шоу-бизнес, потому что перед ним также стоит проблема, как в условиях «ковида» привлечь внимание людей на сайты или онлайн-площадки, в том числе и нестандартными способами, когда нет возможности выступать. Кстати, у всех политологов в Clubhouse звучит мнение, что избирателя можно искать, пользуясь технологиями и методами обычного маркетинга. Эти инструменты работают, и на них можно взглянуть по-новому. И к маркетологам я захожу, кстати, чаще».

Впрочем, нравится новая сеть не всем. Иван Печищев отмечает, что его останавливает синхронность всей коммуникации — быть в нужное время в нужном месте. Он говорит, что люди уже отвыкли от этого, а в Clubhouse второго шанса послушать беседу уже не будет. Кроме того, после обсуждения никакого следа в интернете от него не останется. «Люди поговорили, и всё, — говорит Печищев. — Нет ни записи, ни возможности потом прослушать важные мысли или кому-то пересказать. Но многих, наоборот, это привлекает, потому что это даёт ощущение эксклюзивности».

Clubhouse останется нишевым приложением для каких-то определённых целей, резюмирует Печищев. По его мнению, люди «наиграются», подобные комнаты откроют ведущие соцсети. Что касается журналистики, то, по его мнению, в Clubhouse можно, к примеру, проводить открытые планёрки с читателями, круглые столы и обсуждения. «Для целей образования не всё подходит, для целей весёлого времяпрепровождения не хватает визуальности», — говорит он.

Со временем появится и приложение для Android, и возможность сохранять записи, и всё, чего потребуют пользователи, рассуждает заместитель руководителя Центра управления регионом Пермского края Алексей Бурков. «Это как инстаграм: он тоже был доступен сначала только для «айфонов», — приводит он пример. — Потом соцсеть «расшилась» на остальные платформы, сделала браузерную версию, приложение для «винды» и так далее».

Он полагает, что рейтинги Clubhouse являются отражением тенденции к упрощению. Чем проще производить и продвигать крутой контент, тем популярнее сеть. По его словам, Тик-Ток «порвал чарты», потому что дал людям техническую возможность монтировать классные ролики с актуальной музыкой (причём не опасаясь нарушения авторских прав). Тик-Ток появился на волне востребованности видеоконтента, а Clubhouse является закономерным продолжением популярности подкастов. И это тоже роднит эту сеть с Инстаграмом: он дал всем возможность почувствовать себя профессиональными фотографами (со всеми фильтрами сети), Clubhouse даёт шанс делать отличные подкасты. И именно в эту сторону, скорее всего, он и будет развиваться.

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