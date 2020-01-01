«Город для людей, а не для чиновников!» Особое мнение депутата Александра Григоренко Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Григоренко. Фото: из личного архива автора

В последние три года администрация Перми вместе с депутатами Пермской городской думы начали несколько радикальных, но непродуманных реформ. Я это наблюдал и как депутат Законодательного собрания, и как житель города Перми.

Так, в 2019 году началась реформа нестационарной торговли в Перми. Формально — с принятия Законодательным собранием закона о штрафах за размещение НТО на частных землях. Я за него, кстати, не голосовал. По факту же реформа началась по инициативе администрации Перми, которая и выступила её главным исполнителем. В итоге несколько тысяч людей лишились рабочих мест, многие представители малого бизнеса разорились. Жители Перми лишились возможности покупать чистую воду, свежие овощи и фрукты. Кстати, ощутил это на себе. В районе ДКЖ, где я живу, сейчас не осталось ни одного овощного ларька. Законодательное собрание уже приняло в первом чтении законопроект об отмене этого бессмысленного запрета, но вернёт ли это рабочие места и потерянный бизнес?

Не менее разрушительной была и транспортная реформа. Под предлогом реформы городские власти вытесняют пермский малый и средний бизнес с транспортного рынка. Устроили такой хаос, с которым справиться не могут до сих пор. Увеличилось время ожидания автобусов, и сократилось число маршрутов. Например, из Индустриального района убрали 13-й маршрут, который ничем не заменили.

Но даже при тотальном недовольстве жителей власти не пошли на предоставление бесплатного проезда пенсионерам в выходные дни, что не помешало им потратить больше 500 млн руб. на выкуп земли из-под ларьков. Уверен, что можно было найти лучшее применение этим деньгам, выделенным, кстати, Законодательным собранием из краевого бюджета.

Матвей Любимов

Реформа парковок привела к тому, что люди не могут поставить машины около своих домов. Про поездку на работу я уже молчу. Обещание открыть перехватывающие парковки так и не выполнено. Те же парковки, которые есть, зимой нередко завалены снегом. За что платят жители?

Не всё хорошо и в сфере строительства. В последние два года темпы строительства нового жилья падают, а цены на жильё растут. Сделано это во многом в результате политики городских властей, которые стали навязывать застройщикам социальные обязательства. На мой взгляд, это неправильно. Задача бизнеса — платить налоги, задача властей — строить школы и детские сады.

Отдельная история с тарифами ЖКХ. На протяжении многих лет жители Перми оплачивают тепло по повышенному тарифу, и это неоднократно признавалось судами.

При этом власти недофинансируют программу «Молодая семья» и уже много лет не могут обеспечить землёй многодетные семьи. Очевидно, что нынешняя политика городских властей проводится в интересах чиновников, а не жителей.

Последней каплей для меня стало решение Пермской городской думы об изменении этажности зоны Ц-4. В угоду компании «РЖД» городские власти разрешили построить 10-этажную гостиницу на участке Черняевского леса в районе ДКЖ. При этом на прошедших в декабре публичных слушаниях 90% участников высказались против изменения зоны Ц-4.

Я лично участвовал в публичных слушаниях и после них передал 40 подписей «Против застройки» от жителей моего дома в департамент градостроительства. И какой результат? Наплевав на мнение жителей, администрация внесла предложение об изменении этажности в Пермскую городскую думу, а последняя послушно проголосовала за это.

Считаю, что Перми нужны изменения. Город должен перестать быть городом для чиновников и стать городом для людей. Уверен, что смогу это сделать. Поэтому принял решение участвовать в конкурсе по выбору главы Перми. Все необходимые документы я уже подал. Надеюсь на поддержку ответственных депутатов и жителей.

Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания Пермского края от ЛДПР

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.