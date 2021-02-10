Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культурные планы Пермские музеи рассказали о предстоящих в этом году выставках Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM планирует в наступившем году шесть больших выставок; почти все они — уникальные проекты, создающиеся специально для Перми.

10.02.2021—04.04.2021

Персональная выставка Александра Бродского «Окна и фабрики» (12+)

Александр Бродский. «Предпоследний день Помпеи», 1997

Константин Долгановский

Замысел «персоналки» крупнейшего российского представителя contemporary art возник в связи с тем, что Бродский передал музею 15 своих объектов из серии «Окна» — «невероятный дар», как выразилась директор музея Наиля Аллахвердиева. Выставка займёт все три этажа; среди экспонатов будут как произведения из коллекции музея, так и инсталляции, специально привезённые для этого события.

14.04.2021—06.06.2021

«Твёрдые вещи, расплавленные авторы» (6+)

Проект «Музея самодельной вещи» Владимира Архипова — российского художника, автора объектов, инсталляций и фотографий, создателя базы данных самодельных утилитарных предметов со всего мира. Как и Александр Бродский, он был участником выставки «Русское бедное», давшей начало музею PERMM. Объекты, которые ищет, собирает и превращает в произведения искусства Архипов, можно сказать, олицетворение «русской бедности»: это порождения эпохи тотального дефицита, когда российским Кулибиным приходилось проявлять неслыханную креативность в создании, например, телевизионной антенны из алюминиевых вилок.

Как замечает Наиля Аллахвердиева, это ещё и экологично: отслужившие вещи не выбрасываются, а получают вторую жизнь. По мнению директора музея, это — настоящее искусство: каждый предмет уникален, вторых экземпляров не существует.

Как и большинство выставок PERMM, «Твёрдые вещи…» обретут пермский аспект: в коллекции Архипова нет или почти нет экспонатов из Перми, поэтому музей начинает розыск необычных утилитарных предметов, изготовленных пермскими умельцами, чтобы дополнить сначала экспозицию, а потом и знаменитую коллекцию.

16.04.2021—06.06.2021

«Гастев. Как надо работать» (6+)

Галерея «На Шаболовке» ГБУК «Объединение «Выставочные залы Москвы»

Алексей Гастев

Галерея «На Шаболовке» ГБУК «Объединение «Выставочные залы Москвы»

Персональная выставка Алексея Гастева пройдёт параллельно с выставкой из музея Владимира Архипова. Алексей Капитонович Гастев (1882—1939) — поэт, исследователь, революционер, учёный, организатор Центрального института труда (ЦИТ) и основатель системы НОТ (научной организации труда) в СССР.

Выставка передвижная: в Пермь она прибывает из Ельцин-центра. Куратор — Александра Селиванова, кандидат архитектуры, руководитель Центра авангарда, старший научный сотрудник Музея Москвы (отдел «Современная Москва»), старший научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. Выставка-исследование продолжает цикл проектов Александры Селивановой, раскрывающих малоизвестные, но значимые эпизоды в истории отечественной культуры ХХ века.

16.06.2021—01.09.2021

«Обратный отсчёт» (12+)

Игорь Макаревич и Елена Елагина.

«Неизвестные разумные силы», 2010

ГБУК «Московский музей современного искусства»

Этот проект — из серии совместных выставок PERMM и крупнейших столичных музеев. Здесь уже побывали выставки, сделанные в содружестве с Третьяковской галереей и Русским музеем, теперь очередь Московского музея современного искусства.

Участники выставки — Игорь Макаревич, российский художник-концептуалист, член группы «Коллективные действия», заслуженный художник РСФСР, и Елена Елагина, один из ведущих представителей московского концептуализма, автор объектов и инсталляций. Выставка посвящена диалогу авторов с прошлым, с мистикой, с космизмом и русским авангардом. Экспозиция включает в себя как сольные проекты каждого художника, так и наиболее значимые совместные художественные высказывания.

14.09.2021—21.11.2021

«Береговая линия» (6+)

Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург

Выставка-исследование, тотальная инсталляция Александра Морозова, посвящённая рекам Перми. Идеологически и эстетически проект продолжает серию, начатую выставкой «Акчим. Координаты голоса» в Пермской художественной галерее в 2019 году.

Выставка говорит о границах воображения и повседневности в форме визуальной поэзии и музыки. Для экспозиции адаптированы инсталляции, созданные за последние пять лет, вместе с иммерсионными звуковыми инсталляциями, созданными специально к выставке. Работы объединяют звук, скульптуру, архивные материалы и архитектуру в рамках поэтической структуры. Произведения не существуют обособленно, а вступают между собой в разнородные отношения — наводят мосты, начинают комментировать друг друга, прочерчивают тематические линии, резонируют.

01.12.2021—06.02.2022

Персональная выставка Петра Стабровского (0+)

Пётр Стабровский

Завершать выставочный год большими персональными проектами пермских художников — традиция музея PERMM. В финале 2020 года была выставка Елены Слобцевой, а 2021-й завершится выставкой Петра Стабровского. Выставка будет состоять из тотальных световых инсталляций — главного художественного средства выражения художника. Для Петра Стабровского свет — это то, что проявляет и меняет реальность.

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Пермская художественная галерея в своей деятельности продолжает тематические линии, начатые в 2019 и 2020 годах: раскрывает перед зрителем запасники, даёт намёки на то, какой будет экспозиция в новом здании на «Заводе Шпагина», проводит просветительские выставки и — обязательно! — один большой проект из разряда современного искусства.

04.04.2021—31.10.2021

«Химия искусства. Христианское искусство. Пермская деревянная скульптура» (0+)

Гюнай Мусаева

Продолжение сотрудничества Пермской галереи и ПАО «Метафракс», начатого выставкой «Внутри картины». Выставка, посвящённая произведениям христианского искусства, сложным для понимания современными детьми, в доступной форме расскажет ребёнку о самой известной и необычной коллекции Пермской галереи и пояснит, кто и как создавал деревянные скульптуры, кого они изображают, почему так выглядят и как они оказались в галерее.

Май—август 2021

«Столпы авангарда» (0+)

Выставка планируется к открытию в рамках Международного Дягилевского фестиваля и посвящена знаковым фигурам новаторов русского искусства начала ХХ века: Казимиру Малевичу, Василию Кандинскому, Владимиру Татлину, Михаилу Ларионову, Петру Кончаловскому, Илье Машкову, Александру Родченко, Варваре Степановой, Александре Экстер и другим. Кроме того, в экспозиции планируются работы современных продолжателей эстетики русского авангарда Николая Ватагина и Георгия Литичевского.

Июнь—сентябрь 2021

«Династия: поколения художников Арендт» (0+)

Пермская государственная художественная галерея

Выставка произведений пяти художников, принадлежащих к одной семье: Ариадны, Марии, Натальи Арендт, Анатолия Григорьева и Меера Айзенштадта; скульптура, графика, живопись. Выставка затрагивает много важных явлений в изобразительном искусстве России ХХ века, например знаменитый «городок художников» на Масловке, и косвенно связана с Пермским краем: Анатолий Григорьев начинал свой путь в художественных мастерских, основанных Петром Субботиным-Пермяком в Кудымкаре.

Работы художников из династии Арендт — это отражение большой эпохи в советском и постсоветском искусстве, связанной с поиском новых смыслов и форм.

Сентябрь—октябрь 2021

«Движение воображения. Современная анимация» (0+)

Иван Максимов. «Скамейки №0458»

Авторский выставочный проект Евгения Стрелкова — художника-куратора из Нижнего Новгорода. Художник-куратор — это не совсем то же, что «художник и куратор»: Евгений Стрелков создаёт из чужих произведений экспозицию как новое произведение. Пермяки знают это по таким выставкам в Пермской галерее, как, например, «Книга художника» и «Ниже Нижнего».

Новый проект Стрелкова посвящён некоммерческой арт-анимации и представляет работы 15 авторов этого жанра. На выставке можно будет увидеть и фильмы целиком, и подготовительные материалы к ним — эскизы, раскадровки и т. п.

Октябрь 2021 — январь 2022

«Не только украшение…» (0+)

Алексей Зеленин. «Портрет девушки в боярском костюме»

Выставка из фондов Пермской галереи, показывающая редко экспонируемые ювелирные изделия, стекло, иконы, исторические предметы обихода, церковную утварь, а также произведения живописи, где присутствуют изображения подобных предметов. Идея выставки — показать ювелирное искусство как особый ракурс восприятия окружающего мира, соединение ремесла и мировоззрения.

Ноябрь 2021 — январь 2022

«Химия искусства. О графике» (0+)

Очередная «глава» совместного просветительского проекта Пермской галереи и ПАО «Метафракс», адресованного детям, посвящена печатной графике, её видам и технологиям. В рамках мастер-классов дети смогут собственноручно печатать гравюры.

Ноябрь 2021 — февраль 2022

«В диалоге со временем» (0+)

Игорь Грабарь. «Розы на рояле»

Выставка из фондов ПГХГ к 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря. Игорь Грабарь сыграл большую роль в организации и становлении Пермской галереи, и галерея отдаёт ему дань как художнику, историку и теоретику искусства, реставратору, музейному деятелю. Особо поданы темы сотрудничества Грабаря с Сергеем Дягилевым и «Миром искусства», а также научных экспедиций и приезда художника в Пермь.

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Пермский краеведческий музей проводит 2021 год под лозунгом «От пермского периода до технологий XXI века»; выставки и новые экспозиции открываются не только в Доме Мешкова, но и в многочисленных филиалах музея.

Май 2021

Открытие этнографической выставки «Загадочная территория» (6+)

Выставочный зал краеведческого музея

Продолжение серии этнографических выставок: новая временная экспозиция, посвящённая традициям и костюму коми-пермяков, представляет предметы из собственных коллекций Пермского краеведческого музея.

Май 2021

Выставка к 180-летию открытия пермской системы и пермского периода (0+)

«Завод Шпагина»

Авторы выставки изучили дневники Родерика Мёрчисона и готовы поделиться своими открытиями с пермяками.

Весна 2021

«Пермский гражданин Н. В. Мешков» (6+)

Дом Мешкова и прилегающая территория

Дом Мешкова

Пермский краеведческий музей

Пермский краеведческий музей вспоминает знаменитого мецената, пароходчика Николая Васильевича Мешкова. В рамках совместного проекта музея и ПГНИУ предусматривается исторически достоверное озеленение территории Дома Мешкова.

Июль 2021

Выставка к 60-летию со дня открытия одного из крупнейших региональных домов моды — Пермского дома моделей (6+)

Выставочный зал музея

На выставке будут представлены коллекция моделей одежды, переданная музею в 1972 году, и эскизы Леонида Ивановича Лемехова (1949—2020), члена Союза художников России. С 1978 по 1985 год он работал главным художником Пермского дома моделей, а впоследствии стал известным плакатистом и музейным дизайнером.

Сентябрь 2021

Новая экспозиция дома-музея поэта Василия Каменского в Троице (0+)

Дом-музея Василия Каменского

Пермский краеведческий музей

Будет восстановлено мемориальное пространство первого и второго этажей дома. На втором этаже разместится кабинет поэта, будет сделан акцент на творческом наследии Василия Каменского. Гости музея увидят редкие издания начала XX века, а также новые поступления, например материалы краеведа Елены Спешиловой, журналиста Ивана Ёжикова.

Ноябрь 2021

Этнографическая выставка «Дорога вглубь веков» (6+)

Дом Мешкова

Светлана Александровна Димухаметова

Пермский краеведческий музей

Выставка посвящена памяти бывшего директора Пермского краеведческого музея Светланы Александровны Димухаметовой. Именно под её руководством и при её непосредственном участии сформировалась уникальная коллекция по истории русского старообрядчества поморского согласия, существующего и по сей день на территории Пермского края. Именно эту коллекцию в память о Светлане Александровне и в преддверии 50-летия начала изучения истории Верхокамья как особо самобытного региона края можно будет увидеть в Доме Мешкова.

Декабрь 2021

Открытие нового экспоната — усадьбы Василия Павловича Быстрова из деревни Копорушки Суксунского района (0+)

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Пермский краеведческий музей

Гости музея увидят интерьеры жилого дома зажиточного русского крестьянина из Южного Прикамья, в крытом дворе будут размещены сельскохозяйственный и рабочий инвентарь хозяина (цепы, щети для чесания льна, столярные и слесарные инструменты).

Декабрь 2021

Новая экспозиция «Соединяя мир. Сварка: от медицины до космоса» (6+)

Дом-музей Николая Славянова

Экспозиция будет сочетать в себе функции исторического музея и интерактивного научно-технического центра, для чего предполагается её наполнение мультимедийными и техническими средствами, демонстрирующими работу сварочного оборудования.

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