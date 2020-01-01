Елена Синица «С краевыми деньгами заходить бесполезно — не вывезем» Депутаты краевого парламента Виктор Плюснин и Антон Удальев поспорили о рекультивации мусорных полигонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого Законодательного собрания 16 февраля депутаты заслушали ряд докладов о рекультивации мусорных полигонов (в том числе муниципальных) и неиспользуемых газопроводов на территории края. Информация была принята к сведению, но не без вопросов.

С докладом о планах рекультивации мусорных полигонов выступил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства края Андрей Красников.

Сейчас формируется список объектов для включения в федеральный проект «Чистая страна» (пока в списке четыре объекта), реализуется региональная программа «Экологическая реабилитация», рассказал Красников. По ней в 2021 году планируется ликвидировать 35 объектов. В рамках этой же программы запланированы проектно-сметная документация и натурное исследование по свалкам, требующим рекультивации (к ней подойдут в 2022–2023 годах). Однако есть один принципиальный нюанс: не все полигоны входят в эти программы, так как не все из них учитываются в госреестре накопленных отходов. Это означает, что такие полигоны официально незаконны и «официально мы о них не знаем». По словам Андрея Красникова, для того чтобы хоть как-то исправить ситуацию, муниципалитетам необходимо легализовать их, заявиться в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

После окончания доклада от бывшего заместителя председателя краевого правительства (отвечал за вопросы ЖКХ — ред.), а ныне депутата Заксобрания Антона Удальёва посыпались вопросы.

«Каким образом муниципалитеты должны заявить о полигонах, если они у нас не находятся в территориальной схеме? А раз не находятся, то почему полигон? Значит, это несанкционированные свалки?» — уточняет Удальёв.

Как выясняется, объекты ранее являлись полигонами, но на данный момент имеют статус несанкционированных свалок. В таком случае, по мнению Антона Удальёва, необходимо отделить те объекты, которые действительно являются полигонами, и уже с ними заявляться в программы. Но и тут всё оказалось не так просто. По требованием обеих программ заявляться можно, только если объекты находятся в границах городских округов. А большинство объектов, находящихся на учёте, находятся за границами округов.

«Насколько я знаю, депутатский корпус просил проработать вопрос как раз в части объектов, которые находятся на сельскохозяйственных территориях, территориях лесных массивов. Мы эту работу разбили на этапы. Первым этапом у нас идут как раз работы с городскими округами, чтобы почистить посёлки от исторических свалок, которые 25–30 лет формировались там», — поясняет Андрей Красников.

Подчеркнём, что, согласно мониторингу стоимости работ по разработке проектной документации и рекультивации земель, ориентировочная стоимость последнего составляет 46,05 млн руб. за гектар. На данный момент затраты на рекультивацию земель не предусмотрены в бюджетах муниципальных образований края и не учтены в составе тарифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов, установленных для хозяйствующих объектов, эксплуатирующих полигоны.

«Коллеги, я на самом деле защищаю Андрея Викторовича. Почему защищаю...» — начал Удальёв.

«Мы догадываемся, почему», — перебил председатель комитета Виктор Плюснин.

По словам бывшего вице-премьера правительства, он встаёт в защиту из-за «масштаба бедствия», ведь речь идёт о «безумных суммах». По расчётам, предоставленным Красниковым, — около 32 млрд руб.

Как отметил Антон Удальёв, для решения проблемы необходимо понять приоритетность объектов, на которые нужно обратить внимание, к которым можно подойти за счёт федерального финансирования, так как «заходить только краевыми деньгами бесполезно — не вывезем».

Затем председатель комитета по развитию инфраструктуры обратил внимание, что поддерживает мнение Удальёва:

«Видите, Антон Вадимович, вы не справились, стали депутатом. У вас впереди сентябрь, скоро выборы, да? Андрей Викторович, вот — есть перспектива. На самом деле я поддерживаю Антона Вадимовича, потому что мы в своё время задавали эти вопросы вам. Тут действительно надо понимать, за счёт каких источников мы эту болячку будем лечить. Вот вопрос, да?».

В результате обсуждения было принято решение продолжить работу и доложить правительству о возможных вариантах финансирования рекультивации полигонов и других видов свалок. Срок контроля исполнения решения комитета продлён до октября.

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