Вера Гиренко «На одних велодорожках городскую экономику не выстроишь» Арт-директор школы дизайна «Точка», соучредитель дизайн-студии «Кама» Никита Семёнов — о том, как меняются представления об идеальном городе Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Семёнов

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— Никита, нужен ли дизайн городу?

— Однозначно нужен, но для начала стоит договориться, что такое дизайн и какие задачи он может решить. Даже в профессиональной среде часто встречаются споры о том, кто главный в городской среде — урбанист, дизайнер, архитектор или, может быть, кто-то ещё. На мой взгляд, все эти профессионалы решают одну и ту же глобальную задачу, и мы с коллегами из школы дизайна «Точка» все эти замечательные профессии объединяем в одно ёмкое понятие «дизайнер». Фокус дизайна направлен на эстетику, функцию и смыслы тех или иных объектов или процессов. Поэтому вопрос можно перефразировать более конкретно: нужна ли эстетика, функциональность и смыслы городу? И тогда ответ точно станет очевидным.

— В Перми есть массовый интерес к дизайну города?

— Сложно назвать интерес массовым, но чувствуется, что интерес повысился. Ещё несколько лет назад вопросы дизайна и городской среды слабо кого-то волновали, сейчас же есть сильные активисты, профессионалы, политики и в целом общественное мнение уже более осознанно.

— Какой вам видится Пермь в идеале?

— Представления об этом постоянно меняются. Это естественный процесс, и в этом нет ничего плохого. Кажется, ещё совсем недавно все думали, что эстакады — это хорошо, а чем больше полос на дорогах, тем меньше пробок в городе. Но уже сейчас к проектируемой эстакаде на пересечении улиц Стахановская и Крисанова есть вопросы. Эта идея широко обсуждается, потому что она может противоречить интересам жителей близлежащих домов. Сложно представить, что такое могло произойти десять лет назад. Потому что, повторюсь, другими были представления о том, что такое идеальный город.

Может сложиться ощущение, что сегодня урбанисты в противовес старой парадигме хотят всё заменить на деревья и велодорожки. Но задачи проектирования не решаются так просто. Нужен системный подход. На одних велодорожках городскую экономику не выстроишь и хорошие специалисты это знают. Город это очень сложный комплекс, со своей историей, жителями и что немаловажно, экономикой.

— Что тогда, по-вашему, означает понятие «Город для людей»?

— Во всяком случае не утопию. Мне кажется, что главной задачей современного города можно считать создание гармоничной для человека среды, куда интегрированы все необходимые части городской инфраструктуры. Часто встаёт вопрос о том, что делать с заводами в городе. Это серьёзный вопрос, но гораздо важнее, может ли Пермь — исторически промышленный город — существовать без заводов? Скорее всего, нет. Вопрос в том, как промзоны вписать в городской ландшафт. В других странах достаточно распространена практика, когда даже мусоросжигательные заводы существуют в жилых кварталах. Помимо того, что это никого не смущает, так ещё и пользу приносит в виде дешёвой энергии. Например, Шпиттелау в центре Вены или заводы Японии. Но нужно понимать, что культура сортировки отходов и политика по выбросам в атмосферу в этих странах существенно строже, чем у нас.

— Есть в Перми главный дизайнер или кто-то ещё, кто отвечает за стратегию развития города на много лет вперёд?

— Насколько мне известно, сейчас такого человека нет. Конечно, номинально, какие-то люди и организации есть, но серьёзной комплексной, профессиональной работы не наблюдается. С 2009 по 2014 год у нас был Пермский центр развития дизайна (ПЦРД) —проект Департамента экономического развития правительства края. В его ведении было создание новых образцов для пермской промышленности, дополнительное образование в сфере дизайна и работы по улучшению городской среды. Этот Центр был очень удобным и продуктивным инструментом коммуникации между госструктурами и профессиональным сообществом дизайнеров. Была проделана большая работа, а частью наработок мы и другие города пользуются до сих пор. К сожалению, ПЦРД больше нет. И сейчас диалог если и идёт, то между отдельно взятыми активистами и отдельно взятыми чиновниками. Прежнего масштаба дискуссии по поводу городской среды нет. И её не хватает. Кстати, люди и компетенции, которые были у ПЦРД остались, и мы пытаемся сплотить их вокруг проекта школы дизайна «Точка», где они могут делать не только совместные проекты, но и обмениваться своими знаниями.

— Вы как горожанин видите, что Пермь меняется с точки зрения дизайна?

— Говорить о серьёзных изменениях не приходится. Но я вижу, что процесс идёт. Всё же наши власти однажды поняли, что качественная городская среда влияет на многое, в том числе на отношение людей к власти.

Заметно, что появляется доступная пешеходная среда, расширяют тротуары. Но пока это только в центре. Вдали от него, как говорится, есть к чему стремиться. Рядом с моим домом не так далеко от официального центра в районе улицы Стахановской с коляской проехать проблематично. Приходится двигаться как в лабиринте и заучивать, где проехать можно, а где нет.

Сейчас, мне кажется, многое держится на энтузиастах и активистах, которые делают по сути чужую работу в своё свободное время. Например, в уже упомянутом ПЦРД начиналась разработка дизайна схемы маршрутов общественного транспорта. Недавно она внезапно получила развитие в лице Дмитрия Кучева, который разработал, а потом совместно с единомышлениками предложил администрации Перми изменить дизайн карты общественного транспорта. Сейчас эти схемы в пилотном режиме внедряются на остановках города.

Примерно в той же логике разработана навигация для Балатовского леса и ещё нескольких городских лесов.

Там же, в ПЦРД был разработан единый стандарт для табличек на дома. Удивительно, что Центра дизайна нет, но таблички продолжают делать по тем самым стандартам по инициативе застройщиков.

Не могу не упомянуть деятельность сообщества активистов, которое организовалось вокруг Малых рек Перми. Если несколько лет назад, это была локальная история нескольких неравнодушных людей, то сегодня это массовый проект, в который вовлечено очень много человек и администрация города уже просто не может его не замечать.

И таких точечных примеров достаточно много. Мы активно обсуждаем и сотрудничаем почти со всеми профессионалами города в рамках школы дизайна «Точка» и делаем совместные проекты: Пермский марафон, библиотеки Перми, завод Шпагина и другие. Но очень жаль, что в Перми нет такого органа, который мог бы все эти достижения систематизировать и направить силы туда, где требуется что-то улучшить.

— Что в Перми с дизайнерской точки зрения большой провал? Можете сформулировать свой топ задач, которые нужно решить в первую очередь?

— Большой проблемой является то, что нет общей концепции. Во времена культурной революции шаги в правильном направлении были сделаны. Многим они не понравились, но возможно потому что движения были слишком резкими. Пока у Перми не появится сформулированной чёткой концепции о том, что такое Пермь и Пермский край все действия очень неэффективны. Нужно разобраться и зафиксировать, какое место Перми в современном глобальном мире, в чём его исторические и современные смыслы, на каком языке в том числе и визуальном город разговаривает со своими жителями и миром, и какова его стратегия развития на десятилетия. Пока этого нет, то мы видим, как условными «звериным стилем» и «медведем» пытаются заткнуть каждую дырку. В этих символах нет ничего плохого, но я не верю, что это всё, что у нас есть и на что мы способны.

Необходимо запустить процессы обсуждения. Да, многие сегодня не умеют говорить, а могут только кричать и затыкать рты. Но если мы не будем говорить, то так и не научимся.

Визуального шума стало меньше, но всё же он ещё есть. Огромные вывески, рекламные баннеры, объявления на каждом столбу по-прежнему портят внешний вид. С этим надо работать.

К строительству и архитектуре в Перми много вопросов. В городе строят что попало и где попало, в основном это высотные дома без инфраструктуры. Застройщики зарабатывают деньги — это главная цель таких построек. Яркий пример — жилой комплекс «Арсенал», дома на кромках долин малых рек. Чтобы такого не происходило, должны быть общие для всех понятные и продуманные правила.

— Правил нет?

— Эти правила есть и они зафиксированы в законе, в том числе и в таких документах как Генеральный план, мастер-план, дизайн-код Перми. Но не всегда это всё работает и не всё продумано как надо. Это очень мощные инструменты, но ими нужно грамотно пользоваться и постоянно совершенствовать. Пока мы видим то, что видим, но я всё же придерживаются оптимистической точки зрения и верю, что нашими совместными усилиями мы решим все задачи, а потом придумаем новые.

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