Алёна Беляева На новый фасад Фонд капремонта продолжает работы по преображению домов на Компросе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Капитальный комплексный ремонт Комсомольского проспекта — один из ключевых проектов в рамках подготовки к 300-летию Перми. Фасады домов на этой главной городской магистрали приводят к историческому облику. За два года Фонд капремонта уже отремонтировал 14 домов, на очереди — ещё 37.

При этом работы также включают ремонт крыши и фундамента. И ведутся круглогодично. Зимой, к примеру, возможен ремонт скатных крыш. Сейчас крыши делают в домах на Комсомольском проспекте, 8, 11, 16, 33 и 62. Также в осенне-зимний период подрядчики готовят к ремонту фасады: монтаж проводить будут летом, а пока можно провести подготовительные мероприятия, чтобы сократить сроки.

«Ремонт Компроса идёт полным ходом. Мы наращиваем темпы работ. Если в прошлом году сделали 10 домов, то в этом планируем 16. Увеличение объёмов происходит благодаря круглогодичному ремонту. Зимой подготавливают фасады и ремонтируют крыши, а летом приступают к активной работе над фасадами», — рассказывает и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников.

Важно, что многоквартирные дома, расположенные вдоль Комсомольского проспекта, находятся в границах объекта культурного наследия. Это накладывает на выполняемые работы дополнительные требования, которые отражаются на сроках выполнения работ. По той же причине при разработке проектно-сметной документации учитывается историко-культурное значение объекта. Дополнительно к каждому проекту разрабатываются разделы обеспечения его сохранности, которые впоследствии проходят государственную историко-культурную экспертизу.

Кроме того, для сохранения исторического облика зданий организованы работы по остеклению балконов в многоквартирных домах. Этот вопрос прорабатывается с собственниками жилых и нежилых помещений, а также с управляющими и обслуживающими организациями.

Завершить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных вдоль Комсомольского проспекта, планируется до 2022 года.

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