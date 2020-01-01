Алёна Беляева Заложить фундамент Как столица Прикамья будет развиваться в ближайшие годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сейчас в Перми идёт активная работа в рамках подготовки к 300-летию. Причём юбилей не ограничивается какой-то конкретной датой. Речь скорее о возможности привлечения максимума ресурсов для серьёзного преобразования города. «В 2023 году столице Прикамья исполнится 300 лет, — отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Это знаковое и ожидаемое событие для жителей всего региона. Сегодня при поддержке Федерации мы реализуем проект «Пермь-300», старт которому был дан президентом России. В ближайшие годы Пермь серьёзно преобразится. Будут построены и модернизированы более 100 объектов социальной, культурной, спортивной, транспортной и дорожной инфраструктуры. Важно, что «Пермь-300» — это не столько о конкретной дате, сколько о возможности заложить фундамент развития краевой столицы на десятилетия вперёд».

Благоустройство

Дмитрий Махонин приступил к исполнению обязанностей губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года. Всё это время он активно включён в пермскую повестку и большое внимание уделяет реализации национальных проектов, несмотря на форс-мажорные обстоятельства «ковидного» года.

Сменилось и руководство города: с 15 декабря 2020 года полномочия главы Перми временно исполняет Алексей Дёмкин. Ранее он докладывал губернатору, что в 2021 году Пермь примет участие в четырёх нацпроектах. «В 2020 году Пермь участвовала в четырёх нацпроектах и выполнила их на 99% — во время конкурсных процедур были сэкономлены деньги из федерального бюджета. В 2021 году на территории Перми будут реализовываться нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», а также «Образование», — сообщил Алексей Дёмкин.

По поручению губернатора много внимания уделяется благоустройству дворов и общественных пространств, в том числе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Как отмечал глава Прикамья, комфорт в регионе начинается с комфорта в каждом конкретном дворе или общественной территории. В прошлом году в Перми было благоустроено 87 придомовых территорий. В 2021 году работа продолжится.

В Перми, безусловно, главным проектом предыдущих трёх лет остаётся благоустройство набережной (в рамках реализации нацпроекта). В этом году на участке от Коммунального моста до порта Пермь откроется лаундж-зона с шезлонгами, фигурными скамейками, светящимися качелями, крупнейшим в городе открытым амфитеатром на 1800 мест, зданием спортивного кафе и клуба любителей зимнего плавания. Также будут обустроены площадки для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным и большим теннисом, беговая дорожка, будут установлены тренажёры. И это ознаменует окончательное завершение работ по преображению этого городского пространства. Но уже в 2021 году городские власти планируют приступить к масштабному преображению набережной в Кировском районе. Сейчас разрабатывается проект.

Кроме того, полностью окончен ремонт 68-го квартала эспланады (на площади перед зданием заксобрания). Здесь организовали дорожки для прогулок, оборудовали наружное освещение, провели озеленение территории, создали интерактивную зону для детей. Параллельно стартовал другой этап преображения городской эспланады — ремонт 66-го квартала (между улицами Борчанинова и Попова). К единому стилю общественное пространство будет приведено к 300-летию Перми. Здесь также выделят несколько трансформируемых зон для удобства и комфорта жителей всех возрастов, обустроят игровую зону, территорию тихого отдыха.

«То, что город одновременно реконструирует сразу три важнейших для пермяков объекта, и то, что к 300-летию все эти объекты будут обновлены, выведет на качественно новый уровень городскую среду», — отмечает заведующий кафедрой архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России, почётный архитектор России Виктор Щипалкин.

Всего к 2023 году в Перми планируется отремонтировать и построить порядка 30 парков и скверов в разных районах города.

Несмотря на непростые экономические условия, в 2020 году продолжили работы по благоустройству частного сектора. За счёт средств городского бюджета в прошлом году было построено более 27 км сетей наружного освещения, а также установлены четыре детские игровые площадки. Отремонтировано 7,6 тыс. кв. м тротуаров, 55,5 тыс. кв. м дорог. Всего на реализацию этих программ было выделено 383 млн руб. Дело в том, что большой объём финансирования со стороны Федерации и региона на «большие» проекты позволяет муниципалитету перенаправлять средства на развитие территорий индивидуальной застройки.

Дороги

Губернатор Дмитрий Махонин активно поддерживал создание современной инфраструктуры. В 2020 году объём краевого дорожного фонда превысил 18 млрд руб. Это в три раза больше, чем в 2016 году. В 2022 году эта цифра вырастет до 19,5 млрд руб., а в 2023-м — до 20,1 млрд руб. Главная задача — контроль за качеством дорог и повышение уровня безопасности дорожного движения. Так, в соответствии с новыми муниципальными контрактами в Перми ужесточены требования к подрядным организациям. Приёмка работ будет осуществляться по качеству содержания, а не по набору проведённых работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы.

В целом в 2020 году городские власти вновь обновили около 1 млн кв. м дорожного покрытия. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтирован 21 объект общей площадью 231,5 тыс. кв. м.

Ремонт был комплексным: помимо непосредственно покрытия проезжей части заменили бортовые камни, установили дорожные ограждения, восстановили освещение и тротуары, обустроили искусственные неровности, выполнили работы по нанесению дорожной разметки. В 2020 году установлено восемь новых и дооборудовано девять действующих светофорных объектов на 17 участках автомобильных дорог. Продолжаются крупные дорожные стройки, рассчитанные на несколько лет, — реконструкция улиц Героев Хасана, Карпинского, Краснополянской. В рамках проекта «Малые дела» в 2020 году выполнен ремонт 16 объектов общей площадью 111,41 тыс. кв. м.

Все эти меры позволили снизить показатели аварийности на дорогах города на 30,6% (за 10 месяцев 2020 года). Именно эта цель — сокращение числа ДТП — является ключевой при реализации нацпроекта.

Администрация Перми

Транспорт

В прошедшем 2020 году городские власти закончили проект масштабного преобразования транспортной отрасли. Был реализован целый комплекс мер, направленных на повышение уровня комфорта и качества совершаемых поездок. Одной из таких мер стало повсеместное внедрение безналичной оплаты проезда. Отдельно стоит отметить появление тарифного меню. С февраля пассажирам стали доступны несколько видов тарифных планов: на фиксированное количество поездок и несколько видов безлимитных проездных, а также система бесплатных пересадок. По данным социологического опроса, по сравнению с 2018 годом более чем в пять раз выросло число респондентов, считающих городской пассажирский транспорт безопасным.

Существенно улучшилось качество подвижного состава и обслуживания пассажиров. По сравнению с 2019 годом средний срок эксплуатации автобусов сократился с 12 до трёх лет, средний экологический класс («Евро») увеличился с 3,6 до 4,8, доля низкопольных автобусов выросла до 92%, доля автобусов с кондиционерами — до 67%. Сейчас общее количество новых автобусов 2019—2020 годов выпуска, работающих на муниципальных маршрутах, составляет около 70%. С 2021 года в Перми не останется автобусов старше 10 лет.

С апреля по июль в Перми была внедрена новая маршрутная сеть. Её главная задача — обеспечение равной транспортной доступности для всех жителей города, в особенности отдалённых районов, и сокращение избыточного дублирования маршрутов в центре. Благодаря этому снизилась и загруженность транспорта. Например, на закамском направлении она снизилась на 13%, заполняемость автобусов из Орджоникидзевского района — на 11%. Это повлияло и на безопасность перевозок: у водителей исчезла необходимость «гоняться» за пассажирами.

«Пермь стала вторым городом в России, в котором была реализована крупномасштабная реформа пассажирского транспорта. Это новая маршрутная сеть, новые взаимоотношения с перевозчиками, новая финансовая модель, новая система оплаты. Я думаю, что цель можно считать достигнутой. Значительно изменился подвижной состав на маршрутной сети во всём городе», — подчеркнул директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

В приоритете городских и краевых властей — развитие трамвайного сообщения. В конце прошлого года в Пермь поступило шесть новых трамваев модели «Львёнок», с начала 2021 года поставка продолжается. В общей сложности «Пермгорэлектротранс» закупил 15 новых вагонов. Всего на городских маршрутах сегодня курсирует 17 новых односекционных вагонов и один трёхсекционный. Они оснащены современными системами управления, отопления, видеонаблюдения, медиакомплексами для трансляции информации, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств, климат-контролем. Кроме того, все трамваи низкопольные.

Образование

Губернатор не раз подчёркивал, что образование — это стратегическая сфера для региона. Крайне важно обеспечить доступность качественного обучения для всех детей, вне зависимости от места их проживания. При этом особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и строительству новых учреждений.

Так, в Перми после капремонта в 2020 году приняла ребят и педагогов школа №127 в Мотовилихе, а также открылось новое здание детского сада «Академика» в Свердловском районе. Новый сад на 160 мест безвозмездно передал в муниципальную собственность в рамках заключённого соглашения с краевыми и городскими властями застройщик АО «Кортрос-Пермь». Оборудование для сада было приобретено за счёт софинансирования из городского, краевого и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Демография». В январе учеников приняло новое здание гимназии №3. Закончено строительство четырёх детских садов на улицах Плеханова, Желябова, Байкальской и Евгения Пермяка — в ближайшие месяцы они откроются для тысячи ребят.

При этом работа по развитию инфраструктуры в сфере образования в Перми выстроена системно. Только за последние шесть лет было создано порядка 11 тыс. мест в детских садах. Работа в этом направлении продолжается.

В 2020 году началось возведение здания школы «СинТез» на ул. Юнг Прикамья и определён подрядчик строительства нового корпуса гимназии №17. Также в прошлом году стартовал масштабный ремонт здания школы №79. Ежегодно департамент образования проводит и локальные ремонтные работы в школах, детских садах и учреждениях допобразования.

«Конечно, всегда хочется, чтобы у нас быстро появлялись новые школы и детские сады в связи с возрастающей потребностью в новых местах в тех районах, где ведётся активная жилая застройка. Отрадно, что власти постоянно анализируют потребности, с учётом которых и планируется новое строительство образовательных учреждений», — говорит член городского родительского совета Денис Гатаулин.

Спорт

В числе безусловных приоритетов краевых властей — создание в регионе условий для развития спорта, любительского и высших достижений. К 2024 году власти намерены вовлечь в занятия физкультурой каждого второго жителя. У населения есть возможность пользоваться спортивной инфраструктурой школ. А для популяризации большого спорта в 2020 году по инициативе главы региона Дмитрия Махонина был возрождён легендарный футбольный клуб «Амкар», который дебютировал в Любительской футбольной лиге.

В Перми сейчас спортом систематически занимаются свыше 40% жителей от трёх до 79 лет.

В планах городских властей — продолжить обустройство спортивных площадок во дворах, максимально приближая возможность занятий спортом к месту проживания. На сегодняшний день в Перми построено более 50 таких спортивных площадок. До 2023 года запланировано строительство ещё не менее девяти таких объектов, в том числе с привлечением краевого бюджета.

Другой приоритет — строительство бассейнов и ледовых площадок. Ранее бассейны были открыты в Кировском и Дзержинском районах. В ближайшие годы бассейны появятся в Мотовилихе на ул. Гашкова, 20а, в Дзержинском районе на ул. Шпальной, 2 и в Орджоникидзевском районе на ул. Гайвинской, 50. В этом году будет сдан в эксплуатацию спортивный центр на ул. Академика Веденеева, сюда переедет спортшкола олимпийского резерва «Темп».

Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что городу нужны крупные спортивные соревнования. Они не только способны решать проблему с вовлечением жителей в занятия спортом, но и в целом содействуют развитию всей инфраструктуры города и формируют его имидж. Главным из них сегодня, безусловно, является Пермский международный марафон. Кроме того, проходит фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка», лыжный спринт «Ёлки. Пермский период», городская онлайн-спартакиада «PROкачаем Пермь». Открытая после капитального ремонта спортивная база «Летающий лыжник» на ул. Тихой уже в январе приняла соревнования всероссийского уровня «Рождественское турне — 2021».

В планах городских властей — более тесная работа с предприятиями, а также активное вовлечение студентов вузов и ссузов в городские спортивные события, участие в организованных систематических занятиях, привлечение их в качестве организаторов. Запланировано создание спортивных клубов по месту жительства.

Глава региона неоднократно подчёркивал, что одним годом жизнь не ограничивается: планировать свою работу надо на восемь—десять лет вперёд. И первые 12 месяцев Дмитрия Махонина в первую очередь ознаменовали собой смену приоритетов. К этому в том числе подстегнула и экономическая ситуация. Однако очевидно, что в это время в крае и краевой столице было запущено множество процессов, которые дадут всходы и созреют в течение нескольких лет.

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