Алёна Беляева «Это больше, чем просто боевое крещение» Депутаты заксобрания оценили итоги первого года губернаторства Дмитрия Махонина Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Исполнился год с момента назначения Дмитрия Махонина губернатором Пермского края. Депутаты Законодательного собрания, подводя итоги, отмечают преемственность власти, нестандартные подходы и эффективность управления в кризисный период.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, перед главой региона стояла сложная задача — борьба с распространением коронавирусной инфекции и негативными социально-экономическими последствиями пандемии. «Первый год Дмитрия Николаевича в качестве губернатора оказался больше, чем просто боевое крещение, — отметил Сухих. — В короткий срок были приняты важные, нешаблонные решения, которые перестроили систему здравоохранения для работы в новых условиях. Также приняты жизненно необходимые для пермского бизнеса пакеты льгот, усилены меры социальной поддержки. Этот год принёс полезный опыт не только главе региона, но и всей системе исполнительной и законодательной власти Прикамья».

Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова акцентирует внимание на новых подходах к решению экономических проблем. «Несмотря на то что доходы края снизились, Дмитрий Николаевич принял решение не производить секвестр, — говорит Зырянова. — Это необычный ход, который экономически оправдан. При формировании бюджета был соблазн не идти на увеличение дефицита и не привлекать дополнительные заёмные средства. Однако губернатор решил в интересах экономики края сохранить все запланированные затраты. Бюджет выступил неким буфером для реализации планов по развитию региона. Всё это позволит стабилизировать экономику в дальнейшем».

По словам председателя комитета по социальной политике Сергея Клепцина, несмотря на непростое время, губернатору и правительству удалось не только сохранить существующие социальные гарантии, но и усилить меры поддержки. «Перед Дмитрием Николаевичем стояла непростая задача в период пандемии и её негативных экономических последствий, — рассуждает депутат. — Важно было, с одной стороны, обеспечить социальные гарантии для граждан, а с другой — «не уронить» экономику. Радует, что мы ни на минуту не остановили инвестиционные социальные объекты — строительство школ, детских садов. Всё шло в соответствии с программой и её сроками. Были оперативно приняты необходимые меры поддержки врачей и медицинского персонала, которые находились на фронте борьбы с распространением коронавирусной инфекции».

В качестве нового механизма в региональной экономической политике губернатором была сделана ставка на государственно-частное партнёрство, продолжает председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова. Были приняты не только экстренные меры как «ответ на пожар», но и системные изменения, связанные с поддержкой инвестиций. «Существует прямая зависимость между качественным экономическим ростом и инвестициями, — рассказывает Миролюбова. — Эти меры призваны оживить экономический рост в Пермском крае. Они работают на будущее — на создание новых рабочих мест, формирование нового бюджета. Также не могу не отметить то внимание, которое уделяется сектору МСП. Важные решения в этом направлении — создание Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, а также разработка по инициативе губернатора стратегии развития малого и среднего предпринимательства».

Руководитель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин подчёркивает преемственность в решении таких задач, как газификация, строительство и ремонт краевых и муниципальных дорог, благоустройство территорий, а также реализация программы капитального ремонта. «При смене руководства региона важно сохранить последовательность, — говорит депутат. — Законодательное собрание — свидетель этих изменений и проводник дальнейшей политики. Можно сказать, что за этот год радикальных изменений и движений в другую сторону не произошло, и это правильно. Дмитрий Николаевич «подхватил» существующие планы и, помимо управления регионом, особое внимание уделил лоббированию интересов края на федеральном уровне. Нам удалось увеличить финансирование программы газификации региона до 8,5 млрд руб., дорожного фонда — до 20 млрд руб., сохранить на прежнем уровне финансирование программы «Формирование комфортной городской среды».

По мнению председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александра Бойченко, одним из перспективных направлений для региона может стать IT-сектор. По его словам, с пандемией пришла новая экономическая реальность. Многое сейчас уходит в онлайн. «Можно сказать, что в 2021 году начался другой экономический цикл, с нуля, — говорит Бойченко. — И частному бизнесу придётся находить новые направления для инвестиций — туда, где будет расти спрос. Несомненно, продолжит развитие сфера IT. У нас отрасль цифровизации и информационных технологий всегда хорошо развивалась. Этому направлению большое внимание уделяет и губернатор».

«Задача — не жить одним днём, а планировать минимум на 8—10 лет. Только тогда наступит стабильность, люди почувствуют позитивные изменения. Одним из основных приоритетов будет лозунг «Конкуренция во всём — экономике, образовании, социальной жизни, политической жизни». Без конкуренции будет стагнация».

Из первого выступления Дмитрия Махонина

после назначения врио губернатора Прикамья,

7 февраля 2020 года

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