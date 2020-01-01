Елена Синица Бюджет, льготы и заслуги Главные вопросы февральского пленарного заседания краевого Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В повестку пленарного заседания краевого парламента, которое состоится 18 февраля, включено свыше 40 вопросов. В центре внимания — вопросы корректировки бюджета на 2021–2023 гг. Доходная часть сокращается, а расходы на крупные стройки существенно корректируются. Другим важным вопросом станет корректировка налогового законодательства, направленная на поддержку бизнеса. Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении так называемый законопроект о штрафах за купание в фонтанах, а также послушают доклады о деятельности ГУ МВД и Пермского УФАС.

Смена приоритетов

С инициативой корректировки бюджета выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Изменения предполагают сокращение доходов в этом году, но их увеличение в плановом периоде. Так, в 2021 году доходы снизятся на 2,4 млрд руб. (до 151,2 млрд руб.), но увеличатся на 321 млн руб. в 2022 году и на 3,2 млрд руб. в 2023 году. Расходы в 2021 году, напротив, вырастут на 3,6 млрд руб. С учётом изменений, дефицит бюджета вырастет на 33% и составит 24,2 млрд руб. Для его покрытия власти в том числе планируют использовать выпуск облигаций на 5 млрд руб.

Одно из самых важных изменений в расходной части — решение о том, что строительство инфекционной больницы будет произведено за счёт бюджета. Ранее, напомним, её планировали строить в рамках ГЧП. Согласно изменениям, на строительство инфекционной больницы в 2021 году объёмы финансирования увеличат на 180,6 млн руб., в 2022 году — на 1 млрд руб. Это будет сделано за счёт переноса 682 млн руб., запланированных на 2023 год, и 467,8 млн руб., предусмотренных на 2024 год. Во время прямого эфира 10 февраля губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что первая очередь больницы будет построена уже в 2021 году, к 2022 году завершится строительство второй очереди. За основу возьмут проект республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани.

Среди других корректировок — увеличение доли регионального бюджета в проекте по строительству художественной галереи. В пояснительной записке сказано, что решение принято в связи «с отсутствием средств федерального бюджета» и «необходимостью заключения госконтракта на строительство объекта в первом квартале 2021 года». В 2021 году финансирование увеличат на 226,4 млн руб., в 2022 году — на 1,6 млрд руб., в 2023 году — на 2 млрд руб. Сейчас, напомним, объявлен тендер, его итоги будут подведены в начале марта. По условиям конкурсной документации подрядчик должен завершить строительство до 15 июня 2023 года.

Расходы на строительство новой сцены театра оперы и балета, напротив, предлагается сократить — за счёт привлечения средств федерального бюджета. В 2021 году их уменьшат на 37,1 млн руб., в 2022-м — на 500 млн руб., в 2023-м — на 646,9 млн руб. В пояснительной записке сказано, что в 2021 году власти намерены закончить подготовку проектной документации, а также заключить с подрядчиком трёхсторонний благотворительный договор о передаче региону готового проекта с положительным заключением Госэкспертизы (включая исключительные права). Напомним, эти работы оплачивает бизнесмен Роман Абрамович. Генподрядчиком выступает компания Werner Sobek.

Кроме этого, на 2025 год сдвигается строительство концертно-спортивного комплекса. Расходы, предусмотренные на эти цели в 2021 и 2022 годах (73,2 и 287 млн руб. соответственно), переносятся на 2024 год. А запланированные 500 млн руб. в 2023 году — на 2025 год.

Штрафы за граффити

Другим важным решением станет рассмотрение во втором чтении законопроекта об административных правонарушениях. Он предполагает введение новых штрафов за порчу фасадов и их ненадлежащее содержание, повреждение зелёных насаждений, а также купание в фонтанах и других не установленных для этого местах. Инициатором поправок выступила фракция «Единая Россия». Между первым и вторым чтением некоторые формулировки были уточнены. Например, предлагается штрафовать за «купание у пристаней», «в пределах запретных и охраняемых зон», а также в иных местах, «где выставлены информационные ограничительные знаки». Кроме того, купающихся в неположенном месте сначала будут предупреждать. А штрафы за повторное, в течение года, складирование мусора или снега вне предназначенных для этого территорий увеличат: для граждан он составит от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 40 тыс. до 60 тыс. руб.

Помимо этого, фракцией внесен ещё один законопроект, которым корректируются положения о штрафах за размещение объектов НТО на частных землях.

Законопроект предусматривает разработку новых документов, таких как паспорт благоустройства дворовой территории и типовой дизайн-проект, устанавливающие требования как к размещению, так и к внешнему виду НТО.

Также предусматриваются административные санкции за неправильное размещение НТО на дворовой территории и несоответствие НТО муниципальным правилам благоустройства в части внешнего вида.

Для граждан он составят от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Меры поддержки

Предприниматели, работающие в сфере организации автостоянок, смогут перейти на патентную систему налогообложения. Патент может обойтись предпринимателю из расчёта 1 тыс. руб. на 1 кв. м автостоянки в год. Также предлагается сохранить ограничение площади в 50 кв. м для индустрии общепита и розничной торговли при применении патента.

Также предлагается продлить ещё на год действие пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения для малых и средних предприятий, занятых в торговле непродовольственными товарами и сфере предоставления продуктов питания и напитков. Для них ставки по режиму «Доходы» в этом году снижаются с 6% до 1%, «Доходы минус расходы» — с 15% до 5% .

На господдержку смогут претендовать и НКО в сфере туризма: соответствующий законопроект депутаты рассмотрят во втором чтении. Среди таких мер — субсидии и гранты на конкурсной основе из краевого бюджета, налоговые льготы, привилегии при аренде муниципального и регионального имущества, информационно-методическая и консультационная поддержка. Обязательное условие — социально-ориентированные НКО должны входить в краевой реестр.

Почётное звание

Депутаты рассмотрят проект постановления об обращении к президенту РФ с ходатайством о присвоении Нытве почётного звания «Город трудовой доблести». На данный момент получено экспертное заключение Российской академии наук с подтверждением наличия оснований для присвоения Нытве такого звания. Кроме этого, было собрано 1,3 тыс. подписей граждан, поддерживающих данное решение. В случае принятия документа Нытва станет четвёртым городом Пермского края после Перми, Лысьвы и Кизела, удостоенных этого звания.

Также ГБУ «Городская детская клиническая больница №3» могут присвоить имя бывшего ректора ПГМУ, депутата Заксобрания Ирины Корюкиной. Проект постановления внёс в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. С такой инициативой выступили сами сотрудники медучреждения. Решение было принято единогласно на общем собрании трудового коллектива 12 января. Напомним, Ирина Корюкина, возглавлявшая медуниверситет 15 лет, скончалась от осложнений коронавируса 7 декабря.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Сформирована насыщенная повестка. Среди основных вопросов — законодательные инициативы в сфере налогообложения. Каждая из них ориентирована на расширение антикризисных мер в экономике. То, что проблемы сложнейшие и в один день их не решить, понимают все. Депутаты находятся на прямой связи со своими избирателями, готовы реагировать на потребности бизнеса, предлагать новые инструменты комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Другое важнейшее направление — работа по корректировке бюджета текущего года. Большая часть изменений коснётся перераспределения расходной части регионального бюджета в сфере инфраструктуры. Так, предлагается увеличить объёмы финансирования на 2021–2022 годы строительства краевой инфекционной больницы за счёт переноса запланированных средств с 2022 и 2023 годов. Это вселяет надежду на то, что в скором времени мы получим новый современный стационар. Запланировано и перераспределение средств на ремонт краевой библиотеки им. М. Горького и Пермского драматического театра.

Предполагается выделение дополнительного финансирования по программе «Чистая вода». В программу будут включены три новых объекта в г. Перми, п. Щучье Озеро и п. Лямино в Чусовском округе. Также предлагается выделить субсидию в размере более 50 млн руб. на капитальный ремонт системы водоснабжения городов Кизела и Горнозаводска. Для жителей территорий это хорошая возможность решить затянувшиеся проблемы с обеспечением водой.

В рамках «правительственного часа» заслушаем информацию о текущих результатах регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика РФ». Напомню, что проект включает в себя направления по развитию цифровой грамотности и компетенций, поддержке талантливой молодёжи и профессионалов в цифровой экономике. На мой взгляд, сегодня наиболее острым становится вопрос, как подготовить качественные кадры для цифровой экономики в кризисных условиях. Мотивация людей к получению дополнительного образования существенно выросла. Поэтому самый главный вызов в настоящее время — обеспечение максимальной эффективности вводимых образовательных программ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.