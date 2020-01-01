Алиса Окулова Рыбалка и «стрелялки» Что подарить мужчинам на 23 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Приближается День защитника Отечества, и женщины ломают голову, какой подарок выбрать своим близким. «Новый компаньон» подобрал несколько нетривиальных вариантов.

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🔫 Пейнтбол

Пострелять из артиллерийской пушки и сделать селфи на танке, окунуться в атмосферу милитари и оказаться внутри боевика можно в «Альянс парке». Для гостей доступны разные виды игр, от классического пейнтбола для взрослых и детей до экшн-квеста — пейнтбола с полным погружением, актёрами и спецэффектами. Сыграть в пейнтбол можно со своей командой, но, если людей не хватает, вас объединят с другими игроками.

«Альянс парк» имеет девять тематических площадок на 40 000 кв. м. На территории расположены семь домов с мангалом и террасой. В арсенале, кроме автоматов, есть гранатометы и минометы. Кроме пейнтбола в парке находится средневековый лучно-арбалетный тир, также здесь можно поиграть в страйкбол и лазертаг. Также к 23 февраля «Альянс парк» предлагает праздничные сертификаты на любую сумму от 1000 руб.

💶 Стоимость: от 950 руб. — взрослый, от 850 руб. — детский.

📍Место: ул. Встречная, 33.

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🎣 Рыбалка

Лучшим временем для зимней рыбалки на Урале считаются конец февраля и первые месяцы весны. В это время рыба просыпается и поднимается в верховья рек на нерест. Тур оператор «Nordural. Активный отдых» предлагает рыбакам отправиться в пятидневный тур на Вишеру. В уральской реке можно поймать хариуса, щуку, окуня, налима и других. Проводник-рыбак укажет места, где хорошо клюёт, проконсультирует по повадкам рыбы и необходимым снастям. Останавливаются туристы в гостинце Красновишерска, откуда на место рыбалки будет организован трансфер. Развозка по реке происходит на снегоходе.

💶 Стоимость тура: от 8 200 руб. на человека

📍 Место ловли: река Вишера и Язьва, озёра Нюхти и Цепел.

Поехать за рыбой можно также в Суксун. В однодневную программу «Царской рыбалки» включены экскурсии в Суксунский краеведческий музей и на водопад Плакун. Сама же рыбалка проходит в форелевом хозяйстве, где разводят радужную и янтарную форель. Средний вес рыбы, которую здесь ловят, составляет 800-1200 гр. Организаторы гарантируют стопроцентный улов.

Радужная форель оплачивается из расчёта 590 руб./кг, янтарная форель — 640 руб./кг. Пойманную рыбу вы забираете с собой.

💶 Стоимость тура: 1 565 руб. на человека.

📍 Место ловли: Суксун, форелевое хозяйство «Царская рыбалка».

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☃️ Снегоходы

Отправиться в тур выходного дня на снегоходе предлагает клуб «Borodin.club». Например, можно отправиться на самую высокую вершину Среднего Урала — гору Ослянка. Её высота — 1 119 м.

Тур начинается с раннего утра. В 6:00 на личном транспорте или трансфером вы отправляетесь из Перми в село Средняя Усьва (Кизеловский округ). По прибытии, размещаетесь на турбазе, получаете экипировку и проходите инструктаж. В полдень пересаживаетесь на снегоходы, чтобы покорить гору. Путешествие длиться до вечера и в 18:00 все прибывают обратно на базу. После ужина — отъезд в Пермь.

Если вы не любитель ранних подъёмов и поздних отъездов, то приехать на базу можно накануне тура и разместиться в гостевом доме. Также там можно остаться переночевать после экскурсии.

Надо отметить, что туры бывают разной сложности: 60 км, 100 км, и 140 км. Всё зависит от количества участников, их подготовки и погоды. Принять участие в походе можно, как на своем снегоходе, так взять его в аренду.

💶 Стоимость: от 10 000 руб. на человека.

💶 Проживание с питанием (завтрак и ужин): 2000 руб./сутки.

💶 Аренда снегохода: 15 000 руб.

💶 Трансфер снегохода: 7 000 руб.

📍 Место: Гора Ослянка, с. Средняя Усьва.

🏹 Тир

организаторы мероприятия

Стрельба также является хорошим способом снятия стресса после тяжелого рабочего дня и повышения уровня физической подготовки. Она развивает выносливость и сноровку. Такие преимущества этого вида досуга приводят в боевом стрелковом клубе «Одиссей».

В арсенале клуба 25 видов стрелкового оружия, как отечественного, так и зарубежного. Кроме стрельбы, здесь вас могут научить метанию ножей. При этом на территории тира есть музей стрелкового оружия. Стать участником клуба могут как взрослые, так и дети, поэтому прийти сюда можно всей семьей.

💶 Стоимость 20 выстрелов: пистолет — 1 550 руб.

💶 автомат/винтовка/пулемёт — 1 750 руб.

📍 Место: ул. Стахановская, 54, лит. П.

⏰ Режим работы: Со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00.

организаторы мероприятия

🏁Картинг

Для любителей скорости и виражей в Перми работает картинг-центр Ice-Karting. Здесь арендуют как детские, так и взрослые карты и проводят корпоративы. Стоимость карта на 10 минут зависит от его мощности: от 6,5 л/с — 500 руб. до 13 л/с — 1000 руб. В цену включена экипировка — шлемы, комбинезоны. Самый быстрый карт может развить скорость до 260 км час. Кроме того, центр предлагает подарочные сертификаты ко Дню защитника Отечества на любую сумму и количество заездов. Десять минут заезда дадут вам мощную дозу адреналина и потребуют нешуточного напряжения внимания и всех органов чувств, обещают организаторы.

💶 Стоимость (10 минут): от 600 руб. — взрослый, от 500 руб. — детский.

📍 Место: шоссе Космонавтов, 328/13.

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