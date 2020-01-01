Евгения Пастухова журналист Ближе к телу Кто советует Дмитрию Махонину Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Пермского края Дмитрий Махонин с первого дня в должности, тогда ещё будучи врио губернатора, начал окружать себя советниками. У них разный статус, разная степень доверия со стороны главы региона и неодинаковый уровень влияния на процесс принятия решений.

Проверенные временем

Назначение депутата заксобрания Павла Черепанова советником главы региона по вопросам строительства стало одним из первых кадровых решений Махонина. Черепанову аффилированы две строительные компании — ООО «СК-Лидер» и ООО «СК Лидер». В одной из них он работает в должности замдиректора — главного инженера. Сегодня, говорят источники, влияние Черепанова на строительную сферу края трудно переоценить, поскольку губернатор очень доверяет его профессиональному взгляду. Он контролирует процесс на этапе подготовки техзадания. «Если с ним не проговоришь, можно даже не рассчитывать на начало строительства, — рассказывает один из собеседников. — Все министры обсуждают свои инфраструктурные планы с ним».

Хорошие отношения связывают Дмитрия Махонина ещё с одним советником — депутатом заксобрания, руководителем пермского отделения «Опоры России» Романом Водяновым. Однако его влияние на процессы в крае не столь ощутимо. Он «курирует» минэк и выстраивает взаимодействие в этой сфере. Глава ведомства Эдуард Соснин, как говорят, получил назначение в том числе не без участия Водянова. Но такого влияния, как у Черепанова, у Водянова нет.

Бывший тележурналист и экс-глава управления общественных отношений Пермской гордумы Станислав Шубин также давно знаком губернатору. Его назначение советником по СМИ было самым первым кадровым решением Дмитрия Махонина. Сейчас к этой должности добавился ещё пост пресс-секретаря губернатора. Именно он ведёт, к примеру, инстаграм главы региона и сопровождает его во всех поездках.

Бывший гендиректор ООО «Юридическая фирма «Бизнес-консалтинг» Алексей Федотов, хорошо знакомый губернатору, на посту советника курирует юридические темы. Летом прошлого года, кстати, Федотов вошёл в состав краевой избирательной комиссии. В то же время активно наращивает своё влияние Мария Геворгян, назначенная замглавы администрации губернатора по правовым вопросам в июне прошлого года.

Своё влияние сохраняет и глава крайизбиркома Игорь Вагин, которого с Махониным также связывают длительные хорошие отношения.

Авторитеты в своей отрасли

В числе первых кадровых решений Махонина было также назначение внештатными советниками владельца и генерального директора ПАО «ПНППК» Алексея Андреева (по промышленным вопросам) и учредителя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева (по вопросам соцзащиты и здравоохранения). Это люди с непререкаемым авторитетом в своей области. Их привлечение в команду (в отличие от того же Федотова, их имена озвучивались публично) должно было укрепить позиции тогда ещё врио. Но оба они пошли на этот шаг со своим интересом. Собственно, Жебелев этого и не скрывал, когда комментировал предложение Махонина: так он сможет принести больше пользы в своём деле. Андреев, возможно, тоже принял это предложение, рассчитывая на помощь краевых властей в решении тех или иных вопросов.

Но их роль в процессе принятия решений со стороны главы региона не так существенна. Андреев участвовал в предвыборной кампании Махонина, заняв пост сопредседателя штаба поддержки. Жебелев стал одним из главных рупоров в период пандемии и самоизоляции. Его посты в соцсетях и сообщения в СМИ по теме борьбы с коронавирусом расходились на цитаты. Что касается политических заявлений Жебелева, то, как уверяют наши источники, они выражают его личное мнение и не имеют никакого отношения к позиции губернатора. Вопрос о том, как долго Дмитрию Жебелеву удастся совмещать статус внештатного советника губернатора и делать достаточно громкие публичные политические заявления, пока остаётся открытым.

Ещё одним «полезным» человеком для отрасли стала советник по культуре Эльмира Щербакова, которую назначили в январе 2021 года. По данным «Нового компаньона», она работала в Минкульте РФ во времена Владимира Мединского. Она очень коммуникабельна, у неё большие связи. О её назначении на должность советника ходатайствовали якобы многие театральные деятели, в том числе в Пермском крае. «Она умудряется сохранять хорошие отношения одновременно и с Борисом Мильграмом, и с Сергеем Федотовым, — говорит один из собеседников «Нового компаньона». — Не многим это по силам». Финальным штрихом к характеристике Щербаковой является знакомство с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Говорят, одной из её задач является лоббирование интересов пермских театров. В прямом и переносном смысле.

Группа влияния

По данным разных источников, наиболее влиятельными людьми в окружении Дмитрия Махонина на сегодняшний день являются гендиректор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков и замглавы администрации губернатора Александр Смертин.

По одной из версий, Бураков и Махонин познакомились, когда последний руководил управлением регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России. Алексей Бураков владеет компанией «РК-Интегратор», которая торгует природным газом и нефтепродуктами на товарно-сырьевой бирже. Он также является исполнительным директором Ассоциации участников товарно-сырьевого рынка. А биржевые вопросы входили в сферу компетенций Махонина во время работы в ФАС. КРПК, напомним, курирует важнейший проект строительства ЖК «Любимов» в Березниках. При этом многие собеседники «Нового компаньона» подчёркивают, что Бураков, помимо личных хороших отношений с Махониным, ценен ещё и своими профессиональными качествами.

Как бы то ни было, главной проверкой на прочность для губернатора и его команды в нынешнем году станут грядущие в сентябре трёхуровневые выборы — в Госдуму, краевой парламент и Пермскую гордуму. И здесь главным центром влияния сразу после Дмитрия Махонина является, безусловно, замглавы администрации и директор департамента внутренней политики Александр Смертин. Именно он занимается всей подготовительной работой к выборам, включая формирование списков кандидатов и оргвопросы, связанные с грядущей кампанией.

Вместе с тем подчеркнём, что, по мнению источников, губернатор может обратиться за консультацией не только к своим советникам или ближайшим соратникам. Случается, что позицию по тому или иному вопросу может сформировать коллега из ФАС или другие хорошо знакомые ему люди. Влияние на конечный результат непредсказуемым образом может оказать почти любой человек из его списка контактов.

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