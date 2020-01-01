Татьяна Сукрушева В предвкушении полёта Куда и когда можно улететь из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с послаблением ограничений Россия постепенно начала восстанавливать авиасообщение с другими странами. Пермский аэропорт открыл международное сообщение с 8 февраля. Однако пока в расписании стоят только чартерные рейсы до турецкой Антальи авиакомпанией Royal Flight. Также туроператор «Библио-Глобус» запустил продажу путёвок в Дубай. Первый прямой рейс авиакомпании «Россия» запланирован на 5 марта. «Библио-Глобус» намерен также в конце апреля запустить чартеры из Перми на кипрскую Ларнаку. Но рейсы в расписании пока не значатся.

На данный момент из Перми можно свободно путешествовать внутри страны. У туристов популярностью пользуются туры в Сочи. Туда летают две авиакомпании: «Победа» (примерно четыре раза в неделю) и «Россия» (чартерный рейс по вторникам и пятницам — два раза в неделю). Также востребовано направление «Кавказские Минеральные Воды» (туда можно улететь два раза в неделю с авиакомпанией «Азимут»). Средняя стоимость билета туда-обратно до Сочи составляет 14 тыс. руб., до Минеральных Вод — 10,6 тыс. руб.

«Сегодня пользуются спросом путёвки на выходные плюс-минус несколько дней, — поясняет директор туристической компании «Пять сезонов» Ольга Слухова. — Такие туры вдвойне актуальны сейчас, в праздничные даты в феврале и марте».

За границу пермяки смогут улететь уже в конце месяца: первый рейс из Перми в Анталью запланирован на 26 февраля. Ближе к летнему сезону планируется поставить рейсы в Даламан. Туроператор «Пегас Туристик» начнёт полётную программу из Перми в Стамбул с 29 апреля, директор туристического агентства «Дом солнца» Евгения Друида рассказывает, что среди клиентов фирмы есть уже свыше 100 человек, желающих туда поехать.

Большинство туроператоров отмечают, что в ближайшее время можно ожидать открытия рейсов на Кипр. Требования для въезда там постепенно снижаются, и с 1 марта уже возобновится выдача виз российским гражданам. Туроператор «Библио-Глобус» планирует запустить чартеры из Перми на кипрскую Ларнаку с 26 апреля. Но рейсы туда пока в расписании из Перми не значатся. При этом из Москвы полёты по этому направлению запланированы уже с 7 марта.

Также с 5 марта возобновляются прямые чартерные рейсы из Перми в ОАЭ. Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу путёвок, информация об этом есть на сайте компании.

Первый вылет запланирован на 5 марта. Однако турагенты считают, что ажиотажного спроса не будет.

«В Арабских Эмиратах есть сложность со сдачей ПЦР-тестов, их должно быть три за всю поездку, — рассказывает директор туристического агентства «Дом солнца». — И люди волнуются за их результат. Беспокоит также высокая стоимость поездки».

Перспективы дальнейших полётов (пока оператор рассчитывает на три месяца) будут зависеть от заполняемости.

Ближе к лету возможно начало рейсов в Грецию, говорит директор турагентства «Лагуна» Светлана Зорина. На данный момент туда уже запущены прямые рейсы из Москвы. И если их откроют из других регионов, то Пермь может оказаться в этом списке.

А перелётов в Таиланд, Вьетнам и Индию из Перми в ближайшей перспективе ждать не стоит, полагают турагенты. Рейсы могут появиться только к осени: пока закрыты границы. Туроператоры ожидали запуска прямых рейсов во Вьетнам, однако на данный момент решения нет. Такая же ситуация с Таиландом: по требованию страны все прибывающие должны пройти обязательный двухнедельный карантин по прилёту.

По словам турагентов, путёвки сейчас в основном бронируют обеспеченные люди.

«Это туристы, которые не очень сильно расстроятся, если рейс не состоится и деньги останутся на депозите, — рассказывает Евгения Друида. — Прошлый год научил людей философски относиться к таким ситуациям. Полетишь — хорошо, не полетишь — тогда в следующий раз будем смотреть, что есть. Достаточно спокойное и комфортное отношение».

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