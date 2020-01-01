Елена Синица
Встать в строй
Как комфортно вернуться в офисы после «удалёнки» — советы психолога
Долгий период самоизоляции, дистанционный формат обучения, работа из дома, длинные новогодние праздники. Всё это так или иначе выбивает из колеи. Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Но перестроиться на прежний режим многим сложно. Психолог Анастасия Созинова рассказала о том, как облегчить себе этот переход.
Подготовьтесь заранее
Первое, что нужно сделать, — позаботиться о физиологии. Это значит, что вставать и ложиться спать надо в то время, в которое вы будете делать это работая в офисе. Для начала можно попробовать вставать на два часа раньше или позже. Это тот временной коридор, в котором организм легко адаптируется.
Кроме того, важно питаться в соответствии с рабочим режимом. Если во время работы в офисе вы завтракали в 07:00, верните это правило. Через некоторое время вы заметите, что просыпаться раньше уже легче, потому что организм требует еду.
Также стоит сократить случайные походы к холодильнику. Заранее продумывайте меню дня, чтобы не отвлекаться на перекусы и другие мелочи, если работа в офисе этого не подразумевает.
Встретьтесь с коллегами на нейтральной территории, сходите в кафе или театр. Это поможет «вспомнить друг друга», адаптироваться к живому общению.
Заякоритесь
За время карантина у каждого из нас появились какие-то предметы или действия, которые помогали настроиться на работу. Это может быть чашка и аромат любимого кофе, плейлист дня, коврик для мышки с весёлым лисёнком, орешки с сухофруктами на столе, звонок близким во время обеда. Подумайте, что из этих предметов вы сможете перенести в офис.
Психологические якори работают на уровне условных рефлексов. Якорь — это желаемая реакция на определённый уникальный стимул. Стимулом может быть звук, вкус, прикосновение, запах, предмет или что-то ещё, что вызывает у вас определённые эмоции и реакции. Подумайте, что именно помогает вам сосредоточиться, включить креатив или собранность, и смело используйте при переходе в офис.
Превратите минусы в плюсы
Вспомните все трудности, которые возникали у вас при переходе из офиса на «удалёнку», и попробуйте превратить их в плюсы.
Многие в начале карантина сталкивались с нехваткой живого общения с коллегами, ощущения единства, которое возникает только в общем пространстве, совместных перерывов, за которые можно узнать много интересного и полезного. Смущало также отсутствие чёткого разграничения начала и окончания рабочего дня, удобного рабочего пространства, разнообразия. С возвращением к традиционному формату работы и учёбы всё это к вам вернётся.
Расширьте рамки восприятия
Выйдите за рамки работы и подумайте, как переход в офис положительно повлияет на вашу жизнь в целом. Например, вы станете более организованным, перестанете лениться, будете больше успевать, снова будете бегать в спортзал напротив работы и т. д.
Этот приём называется рефрейминг — изменение мышления и восприятия того или иного события. Переосмысление, взгляд с другого ракурса. Например, я медлительный, зато я умею концентрироваться и не допускать ошибок, которые потом нужно исправлять.
Возможно, вы будете меньше видеться с родными и, значит, больше скучать по ним. Начните более продуктивно проводить время дома.
Помните, что это нормально
Ни в коем случае не стоит ругать себя за то, что не получается быстро адаптироваться. Это абсолютно нормально. Каждому человеку необходимо время. Любые изменения — это стресс для организма. И если вы будете себя винить, ругать, сравнивать с другими, то ещё больше усилите этот стресс. Хвалите себя, замечайте маленькие ежедневные победы. Например, «сегодня я встал после первого звонка будильника, а не после третьего», «сегодня я уже не смотрел каждые 15 минут на часы, а увлёкся проектом, и день пролетел незаметно».
Устройте для себя маленький праздник в выходные, наградите себя за продуктивную неделю в офисе, встретьтесь с друзьями, обменяйтесь опытом.
У вас всё получится.
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