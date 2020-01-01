Елена Синица Встать в строй Как комфортно вернуться в офисы после «удалёнки» — советы психолога Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Долгий период самоизоляции, дистанционный формат обучения, работа из дома, длинные новогодние праздники. Всё это так или иначе выбивает из колеи. Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Но перестроиться на прежний режим многим сложно. Психолог Анастасия Созинова рассказала о том, как облегчить себе этот переход.

Подготовьтесь заранее

Первое, что нужно сделать, — позаботиться о физиологии. Это значит, что вставать и ложиться спать надо в то время, в которое вы будете делать это работая в офисе. Для начала можно попробовать вставать на два часа раньше или позже. Это тот временной коридор, в котором организм легко адаптируется.

Кроме того, важно питаться в соответствии с рабочим режимом. Если во время работы в офисе вы завтракали в 07:00, верните это правило. Через некоторое время вы заметите, что просыпаться раньше уже легче, потому что организм требует еду.

Также стоит сократить случайные походы к холодильнику. Заранее продумывайте меню дня, чтобы не отвлекаться на перекусы и другие мелочи, если работа в офисе этого не подразумевает.

Встретьтесь с коллегами на нейтральной территории, сходите в кафе или театр. Это поможет «вспомнить друг друга», адаптироваться к живому общению.

Заякоритесь

За время карантина у каждого из нас появились какие-то предметы или действия, которые помогали настроиться на работу. Это может быть чашка и аромат любимого кофе, плейлист дня, коврик для мышки с весёлым лисёнком, орешки с сухофруктами на столе, звонок близким во время обеда. Подумайте, что из этих предметов вы сможете перенести в офис.

Психологические якори работают на уровне условных рефлексов. Якорь — это желаемая реакция на определённый уникальный стимул. Стимулом может быть звук, вкус, прикосновение, запах, предмет или что-то ещё, что вызывает у вас определённые эмоции и реакции. Подумайте, что именно помогает вам сосредоточиться, включить креатив или собранность, и смело используйте при переходе в офис.

Превратите минусы в плюсы

Вспомните все трудности, которые возникали у вас при переходе из офиса на «удалёнку», и попробуйте превратить их в плюсы.

Многие в начале карантина сталкивались с нехваткой живого общения с коллегами, ощущения единства, которое возникает только в общем пространстве, совместных перерывов, за которые можно узнать много интересного и полезного. Смущало также отсутствие чёткого разграничения начала и окончания рабочего дня, удобного рабочего пространства, разнообразия. С возвращением к традиционному формату работы и учёбы всё это к вам вернётся.

Расширьте рамки восприятия

Выйдите за рамки работы и подумайте, как переход в офис положительно повлияет на вашу жизнь в целом. Например, вы станете более организованным, перестанете лениться, будете больше успевать, снова будете бегать в спортзал напротив работы и т. д.

Этот приём называется рефрейминг — изменение мышления и восприятия того или иного события. Переосмысление, взгляд с другого ракурса. Например, я медлительный, зато я умею концентрироваться и не допускать ошибок, которые потом нужно исправлять.

Возможно, вы будете меньше видеться с родными и, значит, больше скучать по ним. Начните более продуктивно проводить время дома.

Помните, что это нормально

Ни в коем случае не стоит ругать себя за то, что не получается быстро адаптироваться. Это абсолютно нормально. Каждому человеку необходимо время. Любые изменения — это стресс для организма. И если вы будете себя винить, ругать, сравнивать с другими, то ещё больше усилите этот стресс. Хвалите себя, замечайте маленькие ежедневные победы. Например, «сегодня я встал после первого звонка будильника, а не после третьего», «сегодня я уже не смотрел каждые 15 минут на часы, а увлёкся проектом, и день пролетел незаметно».

Устройте для себя маленький праздник в выходные, наградите себя за продуктивную неделю в офисе, встретьтесь с друзьями, обменяйтесь опытом.

У вас всё получится.

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