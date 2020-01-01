Вера Гиренко «Люди читают больше, чем раньше» Директор пермского букиниста Марина Бурылова — об особенностях магазина, бестселлерах и о том, как изменилось отношение людей к книгам Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Бурылова

Евгений Дёмшин

Пока все спорят о том, умирает бумажная книга или нет, в Перми работают целых три филиала букинистического магазина, существующего в городе с 1960-х годов. Сейчас на полках можно найти и одноразовый книжный ширпотреб по 20 руб., и антикварные издания ценой в 50 тыc. руб.

— Марина, как вы стали директором букиниста?

— В магазин, который тогда находился на Комсомольском проспекте, 17, я пришла в 1980 году после окончания филологического факультета пермского университета. Вскоре после этого магазин переехал на шоссе Космонавтов, 112. В нём я прошла все этапы карьерной лестницы. От ученика продавца до директора, которым стала за год до перестройки.

Пермский букинист от аналогичных магазинов в других городах всегда отличался своей «всеядностью». В Екатеринбурге, в Пскове наши коллеги берут и продают только редкие антикварные книги. У нас же можно найти всё в ценовом разбросе от 20 руб. до 50 тыс. руб. Может быть, из-за этой гибкой политики нам удалось продержаться так долго и пережить все кризисы.

— В 1990-е стали продавать много раньше не издававшихся книг. Как это повлияло на работу букиниста?

— Во-первых, в то время у нас появилось много новых издательств, которые начали печатать книги, пользующиеся повышенным спросом. Детективы, дамские романы, фантастика — всё это расходилось как горячие пирожки. Раньше эти книги были в дефиците, к изобилию в те годы ещё никто не привык.

Во-вторых, действительно, стало возможным свободно купить запрещённых в СССР авторов в роде Солженицына и Булгакова. Раньше их читали только в самиздате. И вот настало время, когда они оказались в свободной продаже. Такие тома тоже не задерживались на полках.

— Какая самая редкая книга, которую когда-либо приносили к вам?

— Пожалуй, рукописные церковные книги XVII века. Мы брали их на комиссию и оценивали. Сейчас на полке у нас стоят два тома Собрания законов Российской Империи, изданного в Петербурге в 1861-1868 годах. Один том стоит 20 тыс. руб.

Ещё из ценного. Были журналы «Мир искусства» начала ХХ века. Их очень быстро раскупили коллекционеры. А ещё несколько лет назад был оформленный и подготовленный к печати альбом Эль Лисицкого «Индустрия социализма. Тяжелая промышленность к VII всесоюзному съезду Советов», изданный в издательстве ИНОГИЗ в 1935 году. Исключительная редкость. Подарочный вариант такого альбома, я слышала, продавали на каком-то европейском аукционе, разумеется, за валюту.

Сейчас очень ценятся и считаются редкими книги, которые выходили в довоенное время и во время Великой Отечественной войны. Этих книг нигде практически не осталось.

Цены у нас сравнительно не высокие даже на ценные экземпляры. Этим пользуются перекупщики: берут книги у нас, перепродают на разных платформах в интернете с «накруткой» от 100 до 300%.

— Я ищу «Путь дзэн» Алана Уотса. У вас есть?

— Этот автор у нас точно был. Даже если я ошибаюсь, то не всё потеряно. Мы внесём вашу заявку в список. И как только появится искомая книга, мы отложим её и позвоним вам.

Мы стали действовать так после одного случая. Покупатель спросил, есть ли у нас альбом «История мультфильмов «Disney» 1953 года. Я ответила, что у нас никогда не было этой книги и что вряд ли её к нам когда-нибудь принесут, потому что она очень редкая. Покупатель ушёл, и буквально через 30 минут нам принесли эту книгу.

— Как меняются покупательские запросы? Есть ли у вас всегда востребованные бестселлеры?

— Спрос меняется постоянно. Прогнозировать и предсказать в этом что-то конкретное невозможно. Ещё два-три года назад хорошим спросом пользовались дамские романы, детективы и фантастика. Сейчас эти книги практически не покупают. До пандемии очень хорошо продавалась русская классика. Особенно, произведения из школьной программы. Но, когда ввели дистанционное обучение, этот спрос резко спал. Очевидно, все перешли на чтение с монитора.

Что касается бестселлеров, то это, конечно, росмэновский «Гарри Поттер». Это издание спрашивают чуть ли не каждый день. Это лучший перевод романа, сделанный Мариной Литвиновой. Из-за проблем с авторскими правами, эта книга не переиздавалась. Стоит такой том от 500 до 1000 руб. Заявок на эту книгу скопилось уже несколько десятков.

— Знаменитости у вас покупают книги для коллекций?

— Был один такой памятный случай. В конце 1990-х годов зашёл к нам Никита Михалков. В Перми он был по каким-то делам. И уже торопился на поезд. Поэтому практически не глядя скупил много старинных книг по самым разным темам. Мы тогда неплохо заработали.

— Какая у вас комиссионная наценка?

— В советское время книги выходили с ценой, указанной на обложке. На антикварные книги и издания до 1950 года были каталоги — прейскуранты.

Сейчас в нашем магазине книги принимаются на реализацию, комиссионный сбор составляет 30%. Многие продают нам книги сразу, потому что хотят быстрее избавиться от изданий.

— Изменилось отношение к книгам?

— Раньше считалось престижным иметь дома большую библиотеку. Её собирали по двум причинам. Во-первых, книги были дефицитом. Во-вторых, книги покупали не только для себя, но и из расчёта, что их будут читать «наши дети и внуки».

Сейчас у нас можно купить любое собрание сочинений. Спрос на них уменьшился. Мы все понимаем, что любое произведение можно скачать в интернете и прочитать на планшете. Если книги в доме и есть, то исключительно те, которые в постоянном активном пользовании по учёбе или по профессии. И детские, конечно.

При этом люди, как мне кажется, читают сейчас значительно больше, чем раньше. Издается много новых интересных книг, разных авторов, различной тематики. Книги издаются не только в бумажном варианте, но и в электронном виде, который становится всё более доступным и удобным.

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