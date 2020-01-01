Татьяна Сукрушева Держи спортзал шире Как фитнес-клубы стараются уместить клиентов в залах с учётом ограничений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прошло полгода с того момента, как фитнес-клубам разрешили возобновить работу после режима самоизоляции. Процесс восстановления после длительного простоя ещё не завершился: какие-то клубы уже смогли вернуть 70% от оборота докарантинного периода, какие-то надеются наверстать продажи благодаря сезонному спросу.

Изменение размера выручки предприниматели оценивают по-разному. Исполнительный директор СК «Спортхолл» Алексей Медведев говорит, что разница с январём прошлого года составляет не более 5%. Управляющий сети фитнес-клубов Energy Fitness Александр Шевченко рассказывает об уменьшении на 10%. Директор сети фитнес-клубов Bodyboom Лариса Халилова оценивает падение выручки в 30%.

Вместе с тем многие залы отмечают сейчас рост спроса примерно на треть с начала зимы. Однако санитарные ограничения накладывают свой отпечаток. В попытке восстановить докарантинные показатели многие фитнес-клубы столкнулись с проблемой размещения посетителей с учётом социальной дистанции.

«Сохранение всех ограничительных мер — это и есть камень преткновения, — говорит Лариса Халилова. — Такой проблемы, что мы не справляемся с потоком клиентов, пока нет. Однако если показатели января сохранятся и продажи будут расти, то, я думаю, в апреле мы уже столкнёмся с тем, что у нас не будет мест».

В клубе Energy Fitness давно существует запись на групповые занятия, тренажёрный зал позволяет заниматься без очередей, поясняет Александр Шевченко. Клиенты к этому привыкли и относятся с пониманием.

«Бывали случаи, когда все тренеры в нужное мне время заняты и приходится заниматься самостоятельно. Чтобы не случалось накладок, можно всегда списаться и договориться о тренировке в удобное время», — подтверждает клиентка клуба Алиса Окулова.

В Go!Fitness — такая же ситуация. По словам директора клуба Марины Клеменевой, групповые занятия в этом зале изначально проводились по предварительной записи. Это позволило избежать вопросов от посетителей. Ситуации, когда клиент не может записаться существуют, но это стало обычной практикой ещё до коронавируса.

«Если человек не успел записаться, решив сделать это в последний момент, то вполне может быть такое, что ему не хватит места», — поясняет Клеменева.

В спортивном комплексе «Спортхолл» с такой проблемой не сталкивались, рассказывает Алексей Медведев. Большой зал позволяет вместить всех желающих с соблюдением правил, а введённые меры (4 кв. м на человека) соблюдались изначально.

Несмотря на то что фитнес-клубы стараются адаптироваться к новым условиям, всё равно остаются клиенты, которым трудно записаться на тренировки. В данном случае залы стараются ставить занятия параллельно, расширяют линейку расписания. Так сделали в фитнес-клубе Bodyboom. По словам Ларисы Халиловой, уже с 1 февраля в клубе заработало сезонное расширенное расписание.

Новые тренировки добавляются и в клубе Alex.Pro. Недавно в расписание добавили три дополнительных занятия в ажиотажное вечернее время.

«Лично у меня не было ситуаций, когда я не могла записаться, но лишь потому, что я встаю раньше и успеваю написать администратору, — рассказывает клиентка клуба Ирина Богданова. — Другим посетителям, которые записываются позже, администрация клуба может ответить, что запись на тренировку уже закрыта».

Она рассказывает, что введению новых тренировок предшествовала волна возмущения от клиентов. В самом фитнес-клубе ситуацию прокомментировать не смогли.

«Как многолетний клиент клуба могу сказать, что я хожу на тренировки получать удовольствие, — резюмирует Ирина Богданова. — Но из-за необходимости записываться всё же возникает напряжённая атмосфера».

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