Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Исповедь деревенского затворника Феномен «пермских богов» получает новое прочтение в творчестве Юрия Жаркова Поделиться Поделиться Твитнуть

«Иона в рыбке»

Алексей Баталин

Выставка художника-затворника, о котором «Новый компаньон» подробно писал летом 2020 года, открылась в Пермской арт-резиденции. На вернисаже в небольшом зале было не протолкнуться: у Жаркова — огромный «шлейф» театральных работ, и многочисленные друзья, прежде всего из ТЮЗа, где Юрий более 20 лет трудился в должности главного художника, пришли поздравить творца с новыми достижениями. И как было не прийти, если в другое время Жаркова в Перми практически не застать, он живёт в деревне Сюзьва, там и творит.

Выставка называется «Поленница» (0+), с поленницы всё и началось. Привёз Юрий дрова для печки, а дрова такие хорошие, крепкие, фактурные… Жарков вообще человек очень рачительный, всё, что может пригодиться в творчестве, не выбрасывает, а прибирает. Крепкое деловое дерево грех сжигать, и поленница постепенно начала превращаться в деревянную скульптуру.

Алексей Баталин

На «Арт-Перми» 2019 года Жарков впервые выставил своего Николу Можайского, и внимательные наблюдатели поняли, что имеют дело с новым пермским художественным феноменом; на «Арт-Перми» 2020 года уже была целая серия деревянных скульптур Жаркова. Тот, первый Никола и в новой экспозиции — на видном месте. В нём собраны все специфические черты работ Жаркова в этом жанре: традиционная иконография храмовой скульптуры сохраняется, но в изображении подчёркнуты, предельно акцентированы детская наивность и простодушие, которые присутствуют и в культовой скульптуре из коллекции Пермской художественной галереи, где есть очень похожий Никола, но присутствуют подспудно, ненамеренно, невыявленно.

Главное отличие Николы Юрия Жаркова от аналогичного галерейского в том, что старинную скульптуру делал непрофессиональный художник, а Жарков — рафинированный профессионал, у него всё продумано. Достаточно полюбоваться на трогательные пяточки деревянного Николы, чтобы оценить тонкую пропорцию умиления, благоговения и юмора, которые намешаны в работах Жаркова.

В наши дни невозможно повторить «пермских богов» буквально, без нотки постмодернистской иронии. Вот, например, библейский сюжет, но как подан: Иона и проглотившая его рыба слились воедино, и называется это — «Иона в рыбке».

Алексей Баталин

Персонажи скульптур Жаркова смотрят на мир огромными глазами — то ли иконописными, то ли анимешными; их одеяния ниспадают складками, продиктованными линиями древесных волокон: художник предельно внимателен к материалу, бережен по отношению к его фактуре. По признанию Жаркова, дерево диктует не только форму, но и содержание скульптуры: бывает, планирует вырезать Адама и Еву, а получаются сатир и нимфа. На выставке есть оба сюжета: и сатир с нимфой, и Адам с Евой.

Алексей Баталин

Это не просто произведения на мифические, библейские или литературные темы — это иносказательная исповедь деревенского затворника: и размышления о вечном, и неизбежная тоска по полнокровной жизни, и мудрое понимание того, что «на полном серьёзе» эту реальность не перенести, надо иногда и посмеяться.

Живопись, который в экспозиции не намного меньше, чем скульптуры, — плод того же деревенского творчества и того же подхода к материалу. Библейские сюжеты и иконописные лики созданы акрилом на металле. Это старое кровельное железо, ещё один «бедный» материал, а кто бы мог подумать! Металл дарит картинам торжественное сияние, которое подчёркивает позолота (Жарков очень её любит, в некоторых скульптурах даже избыточно). И опять-таки фактура подсказывает сюжеты: в «Воскресшем» на ладони Христа — отверстие от гвоздя. Оно и правда от гвоздя… которым лист металла прибивали к стропилам.

Как и в знаменитом стихотворении Бродского, в деревне каждая деталь заставляет думать о высоком. Иначе как там прожить?

Алексей Баталин

О том же немного в ином ракурсе — фотовыставка Германа Столбова-Anton «Хроники села Верх-Иньва», расположенная в той же Арт-резиденции, в зале напротив. Философия деревенский жизни, замешанная на повседневности, — не такая простая тема, если подойти к ней не с позиции «избушка-берёзка-банька», а вдумчиво и серьёзно.

Алексей Баталин

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