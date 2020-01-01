«Умный лес» доказал свою эффективность» Пермской цифровой системой заинтересовались другие регионы Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

И.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович побывал с рабочим визитом в Добрянском лесничестве ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», где провел выездной семинар-совещание. Глава ведомства вместе с руководителем департамента лесного хозяйства Ульяновской области Петром Миккой ознакомился с успешным опытом организации производственных процессов заготовки древесины и проведения лесохозяйственных работ на арендованных лесных участках ООО «Уралбумага» (входит в ГП «ПЦБК»), в частности, в Перемском (Никулинском) участковом лесничестве.

Заместитель генерального директора ГП «ПЦБК» Александр Сухановский подробно рассказал представителям минприроды о деятельности группы предприятий. «ПЦБК» — вертикально интегрированная компания, обеспечивающая весь производственный цикл: от заготовки древесины и производства полуфабриката до выпуска и реализации конечного продукта (гофроупаковки). На предприятии в качестве сырья используется березовый баланс и макулатура. За счёт переработки вторичного сырья (а это более 300 тыс. т макулатуры в год), сохраняется более 1 млн куб. м леса и существенно снижается экологическая нагрузка на полигоны ТКО.

пресс-служба ПЦБК

Отметим, что по инициативе регионального правительства в Прикамье была разработана информационная система «Умный лес». В 2011 году в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта был заключен договор аренды лесного участка с «Уралбумага» сроком на 49 лет в 10 лесничествах Прикамья с объёмом расчётной лесосеки 703 тыс. куб. м в год. Из них 378 тыс. куб. м — в Добрянском лесничестве.

Дмитрию Белановичу и его коллегам на примере Перемского (Никулинского) участкового лесничества продемонстрировали цифровые инструменты, с помощью которых ПЦБК на арендованных лесных участках отслеживает всю технологическую цепочку заготовки древесины и лесовосстановительных работ в рамках реализации нацпроекта «Экология». «ПЦБК» является активным пользователем разработанной в крае информационной системы «Умный лес». В своё время предприятие выступило одним из инициаторов её создания.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

За всем процессом отвода лесосек, заготовки древесины и приёмки лесных участков специалисты компании следят с применением беспилотных летательных аппаратов и данных дистанционного зондирования Земли — спутниковых снимков высокого разрешения. Они позволяют не только с высокой точностью определять местоположение лесного участка, его площадь, временной интервал изменений, связанных с рубкой лесных насаждений, но и учитывать собранную информацию в системе «Умный лес».

Гостям продемонстрировали процесс работы современного механизированного комплекса — харвестера и форвардера. Техника быстро и профессионально разрабатывает делянку. Механизированная заготовка леса в пять раз производительнее ручной заготовки. Характерной особенностью данного типа автоматизированных валочных комплексов является учёт в реальном времени сортамента и породного состава заготовленной древесины, а также передача собранной информации посредством Wi-Fi на базовую станцию. Здесь она обрабатывается в производственной информационной системе загружается в систему «Умный лес».

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

«В Приволжском федеральном округе Пермский край — передовой регион в цифровой трансформации лесного хозяйства, — пояснил Дмитрий Беланович. — Во время выезда мы на практике ознакомились с возможностями, которые предоставляют информационные системы для ускорения и облегчения процессов взаимодействия власти и бизнеса. Убедились не только в технической готовности одного из крупнейших арендаторов Пермского края ООО «Уралбумага» к процессу цифровой трансформации лесной отрасли, но и увидели положительные примеры опережающего внедрения цифровых технологий в процессы лесопользования».

В будущем планируется, что вся информация об объёмах вырубленного леса должна появляться в системе «Умный лес» по мере заготовки, а не тогда, когда древесина уже вывезена на склад.

«Наше предприятие является ответственным лесопользователем и уделяет большое внимание системе производственного контроля за всеми процессами, происходящими в лесу, — говорит Александр Сухановский. — Широко используются цифровые методы мониторинга. Космоснимки дают возможность полностью видеть текущую ситуацию на арендованных лесных участках, в том числе труднодоступных. Наземный контроль позволяет получать детальную информацию с делянок с фото-, видеофиксацией текущей ситуации. Отработали методику и приступили к внедрению воздушного контроля с использованием квадрокоптера. С помощью таких цифровых методов мы отслеживаем общую ситуацию в лесу и проводим профилактические мероприятия по предотвращению нарушений».

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Сегодня в РГИС «Умный лес» уже функционируют подсистемы первой очереди: «Учёт лесного фонда», «Лесопользование» и «Администрирование платежей», «Личный кабинет лесопользователя». Они автоматизируют функции уполномоченных сотрудников органов госвласти по учету лесного фонда, позволяют решать вопросы по организации и контролю сбора платежей за использование лесных ресурсов. Также пользователь может оформить необходимые документы (например, лесную декларацию) и планировать, в том числе с помощью карты, лесохозяйственные мероприятия, организацию лесных дорог, мест складирования древесины, логистику.

Сейчас в разработке находятся подсистемы второй очереди («Претензионно-исковая работа», «Мониторинг вырубок»). Одно из перспективных направлений «Умного леса» — расширение функционала спутникового мониторинга вырубки леса на всей территории лесного фонда Пермского края, в том числе автоматическое выявление незаконных рубок на основе спутниковых данных.

«Буквально на днях правительство РФ одобрило обновленную Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, — подчеркнул председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. — Документ дорабатывался с учётом инициатив Президента России. В нём прописано, что в регионах будут активно внедряться цифровые технологии и информационные системы для прозрачности работы лесной отрасли. В Пермском крае уже реализуется проект «Умный лес», и он показывает свою эффективность. Доказательством этому служит тот факт, что пермской цифровой системой заинтересовались другие субъекты России — республика Татарстан, Кировская, Ульяновская и Свердловская области».

Напомним, за последние пять лет ГП ПЦБК провела искусственное, комбинированное и естественное лесовосстановление на площади почти 7100 га. План 2020 года (1610 га) в рамках реализации нацпроекта «Экология» исполнен на 100%.общая площадь арендованных ПЦБК лесных участков составляет 402 тыс. га. Они предоставлены в аренду на 49 лет, расположены в 10 лесничествах Пермского края — Добрянском, Осинском, Чусовском, Соликамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Пермском, Закамском, Кишертском и Кунгурском. В каждом из них предприятие заготавливает лес (березовый баланс) для производства бумаги и картона, а взамен высаживает новые лесные культуры, проводит комбинированное и естественное лесовосстановление.

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