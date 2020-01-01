Елена Синица «Школьная программа не была усвоена» Преподаватели и ученики — о том, стоит ли переходить на шестидневку и сокращать каникулы, чтобы исправить особенности периода дистанционного обучения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр просвещения России Сергей Кравцов 27 января во время эфира на телеканале «Вместе-РФ» сообщил о том, что министерство рекомендовало школам России рассмотреть введение шестидневной недели обучения или же сокращение каникул.

По словам министра, школы могут перейти к шестидневной неделе обучения или же сократить каникулы в зависимости от длительности карантина, домашнего обучения в школе. Предполагается, что за счёт таких мер в учебных заведениях смогут наверстать упущенную из-за коронавирусных ограничений программу.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа, в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает [вопрос] о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остаётся в рамках пятидневного обучения. Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний», — цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

На это в министерстве образования Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что на данный момент школам региона не требуется введение подобных мер. Однако при необходимости школы вправе самостоятельно принимать решение о режиме обучения, будь это пятидневная или шестидневная неделя.

«На сегодняшний день в Пермском крае нет никаких предпосылок для изменения режима обучения школами. Образовательный процесс не останавливался, дети, находясь на карантине, занимались в дистанционном режиме», — пояснили в региональном минобре.

Отметим, что, со слов представителя ведомства, в большинстве школ края и так введён шестидневный режим обучения.

Тем не менее «Новый компаньон» опросил участников образовательного процесса, как бы они отнеслись к тому, если бы федеральная инициатива была воплощена в жизнь.

Мнения учителей по поводу введения шестидневки после выхода с дистанта разделяются. Так, педагог пермской средней общеобразовательной школы №55 Наталья Дробинина считает, что эта мера будет «крайне лишней». По её словам, дети полностью усвоили весь материал, нагонять программу не приходится. Процесс идёт в обычном режиме, как и было до введения дистанционного формата обучения.

«Дистанционный режим обучения никак не повлиял на качество образования, учебный план выполнен, количество часов выдано в полном объёме. Переход на шестидневку, на мой взгляд, будет лишним», — считает Наталья Дробинина.

Также педагог отметила, что не увеличилась и нагрузка по выполнению домашних заданий, всё строго соответствует нормам СанПиНа.

Педагог пермского лицея №1 Елена Фомченко также считает, что учащиеся не отстали от программы.

«Мне удалось вычитать материала больше, чем изначально планировалось. Я не проводила проверочные работы по пройденным темам, но давала очень много практики, поэтому всё необходимое мы сделали. Лично мне дополнительные занятия не требуются, потому что я успела невероятно много», — рассказала Елена Фомченко.

Однако она отметила, что в классе были ребята, которые, лишившись контроля, не делали домашние задания. Но таких оказалось немного, «три-четыре человека».

В школах «в территориях» ситуацию описывают иначе. По мнению педагога одной из кунгурских школ, пожелавшей остаться анонимной, введение шестидневки могло бы стать существенной помощью в навёрстывании знаний.

«Плюсов в дистанционном обучении я не заметила совсем. Все прекрасно понимают, что во время удалёнки школьная программа не была усвоена. Сейчас приходится в краткие сроки это исправлять», — отметил педагог.

Кроме того, по её словам, так и не была решена проблема обучения детей из многодетных или малоимущих семей, а также проживающих в местах с неустойчивым интернетом. Также педагог подчеркнула, что сложности во время дистанционного обучения возникали в основном у тех учеников, кому и в очном режиме сложно усвоить материал. Помимо этого, она обратила внимание, что выставленные оценки «зачастую не соответствуют реальным знаниям».

«Стоит ли говорить о том, что руководство школы не рекомендовало ставить достоверные оценки, из-за которых 50% учащихся могли оставить на второй год?» — сетует педагог.

Напомним, в середине декабря, во время прямого эфира в Instagram, министр образования Раиса Кассина рекомендовала учителям не ставить двойки школьникам, которые обучаются в дистанционном режиме.

«Мы не должны снижать баллы, ставить неудовлетворительные оценки, например, за несвоевременность сдачи задания, особенно на дистанте. Сейчас максимально надо учитывать ситуацию и положение ученика. Может, он просто не успел отправить, потому что дома один компьютер на нескольких детей-школьников», — написала тогда в своём Instagram-аккаунте Раиса Кассина.

Тогда министр предложила вместо двоек ставить точку. По её мнению, это будет служить сигналом как для родителя, так и для ученика.

Учащиеся также отмечают, что во время дистанционного обучения возникает немало трудностей. В их числе как технические сложности (отсутствие стабильного интернет-соединения, мощного компьютера и хорошей веб-камеры), так и проблемы с восприятием материала.

«Большую часть материалов приходится изучать самостоятельно. Слишком много домашних заданий. Кроме того, очень тяжело проводить большое количество часов сидя за компьютером», — отмечает Анна Черепанова, ученица пермской школы №94.

По её мнению, также не хватает «живого общения» с преподавателем — на очном обучении лучше воспринимается новый материал.

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