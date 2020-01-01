Алёна Морозова Трамваи вышли на линию В Перми трамваи впервые начали курсировать между улицами Куйбышева и Сибирской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе в Перми началось движение по новой трамвайной линии — первой в городе, введённой в строй начиная с 1970-х годов. По обновлённому участку ул. Революции начал курсировать трамвай №11 по маршруту, соединившему остановки «Школа №107» и «Пермская ярмарка». Таким образом городские власти подтвердили, что трамвай является приоритетным видом общественного транспорта в Перми.

Комфортный транспорт

Реконструкция ул. Революции — один из масштабных строительных проектов администрации Перми. Финансирование работ обеспечивается за счёт средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города (25%). Стартовала масштабная стройка в конце 2018 года, а в конце 2020 года она фактически завершилась.

Финальным этапом стал запуск трамвайного движения по новым трамвайным путям с 16 января. Все этапы реконструкции держались на особом контроле городских и краевых властей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин оценили плавность хода трамваев по новым бесшумным трамвайным путям.

«Власти региона заинтересованы в совершенствовании инфраструктуры, обновлении подвижного состава и разработке удобных для жителей маршрутов. Наша ключевая задача — сделать общественный транспорт комфортным. Для этого в прошлом году провели беспрецедентное обновление подвижного состава. Было приобретено более 20 трамваев нового поколения. Мы продолжим эту работу», — сказал глава региона.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что для комфортных поездок закупки новых автобусов и трамваев недостаточно, поэтому отдельное внимание уделяется строительству новых веток и дорог, а также реконструкции уже существующих трамвайных путей.

«Впервые с 1970-х годов в Перми открыт новый участок трамвайных путей. Участок от ул. Куйбышева до ул. Сибирской — небольшой, но принципиальный для развития трамвайной сети: появилась прямая связь между Индустриальным и Мотовилихинским районами. Благодаря средствам, которые выделяются городу, в том числе из краевого бюджета, у нас есть возможность закупать новые трамваи, в которых безопасно и комфортно пассажирам», — говорит Алексей Дёмкин.

Сейчас по новому участку путей на ул. Революции пока следует трамвайный маршрут №11. После окончания ремонта трамвайных путей на ул. Уральской он вновь будет следовать до микрорайона Висим, а не до Пермской ярмарки. Позже по ул. Революции также планируется запустить трамвай №6, который поменяет конечную остановку и станет курсировать от станции Пермь II до ОАО «Велта» и обратно. Дату изменения маршрута сообщат дополнительно на сайте городской администрации. Благодаря этому станет возможным совершить поездку с ул. Героев Хасана до железнодорожного вокзала Пермь II, что существенно сэкономит время пассажиров: трамвай следует по выделенной линии и не попадает в дорожные заторы. На маршруте №11 работают в том числе инновационные новые составы модели «Львёнок», комфорт которых пермяки уже успели оценить по достоинству. Позже «Львята» поедут и по маршруту №6.

В настоящее время для связи улиц Мира и Ленина начал курсировать новый трамвайный маршрут №12 «Школа №107 — микрорайон Разгуляй», который компенсирует нынешние изменения маршрута №11.

Одновременно с изменениями маршрутов следования в Перми впервые внедрили тактовое расписание движения трамваев: маршруты, следующие в одном направлении, будут иметь одинаковую частоту движения. Это позволит исключить ситуации, когда к остановке одновременно приходят два трамвая разных маршрутов, а потом в течение определённого времени нет ни одного вагона. К примеру, трамваи №11 и 12 будут отправляться с ул. Мира в направлении центра города каждые пять минут относительно друг друга.

Новые технологии — в жизнь

Конструкция новых бесшумных трамвайных путей на монолитном основании позволяет существенно снизить вибрационные нагрузки за счёт сплошной укладки упругих элементов, создана оптимальная линия прогиба рельса, повысится общий срок службы трамвайных путей. Конструкция трамвайного пути на бетонном основании с применением упругих элементов применяется в России (Санкт-Петербург), Швеции (Гётеборг), Венгрии (Сегед).

Кроме того, на построенном участке трамвайных путей на ул. Революции в будущем планируется запустить движение автобусов. Такое проектное решение реализуется в краевой столице впервые. Оно позволит оптимизировать транспортные потоки и перераспределить движение транспортных средств, а пассажиры трамвая и автобуса смогут ожидать необходимый транспорт на одной посадочной платформе.

Ранее на участке между ул. Куйбышева и Комсомольским проспектом действовало одностороннее движение, теперь же здесь организовано по две полосы в оба направления с уширением до трёх полос перед перекрёстками.

В результате проведённых работ вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организованы пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Также обустроены остановочные площадки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской пустить автобусы. Кроме того, появилось новое освещение, проведено озеленение территории. Весной этого года подрядной организации останется установить новые остановочные павильоны.

Обновление следует

В 2020 году администрация города закупила 15 новых трамваев модели «Львёнок». По условиям контракта шесть трамваев доставили в Пермь перед Новым годом. На прошлой неделе временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте сообщил, что новые трамваи уже вышли на маршрут №11. 14 января в трамвайное депо «Балатово» прибыли ещё три новых трамвайных вагона. Оставшиеся «Львята» поступят в срок до 1 марта.

Напомним, в новых вагонах установлено и готово к использованию всё необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока, система обогрева и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость одного трамвая составляет не менее 110 пассажиров. Вагоны также обладают запасом автономного хода. В них предусматривается интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

С новым качеством

В Перми 16 января стартовал капремонт трамвайных путей от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до ул. 1905 года, а также разворотного кольца «Висим».

Работы выполняются по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Это логическое продолжение поэтапного обновления трамвайной линии в Мотовилихинском районе. Ранее уже пере­устроили трамвайные пути на Северной дамбе, на перекрёстке улиц Крупской и Уральской. В 2020 году в рамках капитального ремонта ул. Крупской трамвайные пути переустроены на участке ул. Крупской от ул. Лебедева до площади Дружбы, а также на самой площади.

Движение трамваев на ул. Уральской от ул. Розалии Землячки до ул. Лифанова, на ул. Лифанова от ул. Уральской до ул. 1905 года, на ул. 1905 года от ул. Лифанова до ул. Пролетарской временно прекращается на период проведения ремонтных работ с 16 января до 30 августа 2021 года.

Трамваи №8 и 11 с 16 января и до завершения ремонта из центральной части города следуют до остановки «Цирк», далее — по ул. Крупской и бульвару Гагарина до остановки «Пермская ярмарка». Транспортная доступность на участке от остановки «Цирк» до остановки «Улица 1905 года» обеспечивается автобусным движением.

Для удобства пассажиров актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Получить консультацию также можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.

Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:

— Открытие движения трамваев по ул. Революции — это не есть продление трамвайной линии с заходом в какой-либо вновь построенный жилой микрорайон либо новый торговый или спортивный объект, как это чаще всего бывает. Эта линия является развитием общей инфраструктуры трамвайного движения в Перми, является объектом, повышающим связанность всей трамвайной сети города, увеличивает возможности системы, её устойчивость, повышает свободу при организации новых маршрутов.

Новая трамвайная линия соединяет между собой три так называемые радиальные связи, улицы, расположенные перпендикулярно реке Каме и являющиеся одними из основных транспортных артерий города, на которых организовано как движение индивидуального транспорта, так и значительное количество маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования.

Проект обустройства трамвайной линии на ул. Революции существенно повлиял на организацию всей улично-дорожной сети в центральной части города, в частности на организацию движения автомобильного транспорта как на самой ул. Революции, так и на пересекаемых улицах: ул. Куйбышева, Комсомольском проспекте и ул. Сибирской.

Главным стало изменение организации дорожного движения на самой ул. Революции между ул. Куйбышева и Комсомольским проспектом. Это была улица с односторонним движением. Теперь этот участок улицы стал двусторонним. В соответствии с проектом там организовано по две полосы движения в каждом направлении с уширениями до трёх полос перед перекрёстками.

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