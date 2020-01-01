Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Искусство и любовь победят ипохондрию» Режиссёр оперы «Любовь к трём апельсинам» в Пермском театре оперы и балета Филипп Григорьян рассказал о любви, и не только к апельсинам, но и к Перми, а также к пятидесятым годам ХХ века Поделиться Поделиться Твитнуть

Филипп Григорьян

Андрей Чунтомов

В Перми меняются губернаторы и министры культуры, «культурные революции» приходят и уходят, но режиссёр Филипп Григорьян сотрудничает с пермскими театрами, невзирая на времена и нравы. «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева в Пермском театре оперы и балета — уже седьмой спектакль в нашем городе, делающийся с его участием.

— Расскажите об основных этапах вашей пермской истории.

— Приехал я сюда впервые в 2009 году. Меня позвал Эдуард Бояков. Мы с ним не были знакомы, он почти не знал моих работ, но увидел видеозапись спектакля «Третья смена» по Павлу Пряжко — это была моя первая постановка со словами, ему понравилось, и он позвал меня сюда. Было самое начало «культурной революции», открытие «Сцены-Молот», для этого события делалось три постановки, и одна из них была моя — «Чукчи» по тому же Пряжко. Это была моя первая работа и в Перми, и вообще на сцене государственного театра. До этого я всё делал своими руками, своими силами, на какие-то спонсорские деньги.

Потом мы сделали там же, в «Сцене-Молот», детский спектакль «Агата возвращается домой», потом я оформлял и немножко мизансценировал «Дядюшкин сон» у Мильграма. Потом было «Горе от ума» в Театре-Театре. Больше я в драме здесь ничего не ставил. Пока. А в оперном у меня были «Человеческий голос» и MedeaMaterial…

— Знаменитый спектакль, который в 2013 году номинировался на четыре «Золотые маски» и одну из них получил — за лучшую женскую роль в опере. Певица Надежда Кучер немедленно стала звездой. С тех пор и вы, и театр изменились, но вот вы снова здесь. Как это произошло?

— Андрей Борисов, тогда ещё генеральный директор Пермского театра оперы и балета, пригласил меня ставить «Три апельсина». Мне этот материал интересен, и я согласился.

— Эту вещь ставят очень по-разному. «Любовь к трём апельсинам» бывает острой политсатирой, бывает красивой сказкой, исходный вариант — комедия дель арте. Вам что ближе?

— У нас это будет комедия, но стилизованная под сай-фай (sci-fi — научная фантастика, англ. — Ред.).

— Не фэнтези, а именно сай-фай?

— Ну, что-то типа сериала «Доктор Кто» — по нелепости сюжета. Там ведь всё нелепо, если подходить с научной точки зрения! Вот примерно такая же несуразица происходит в наших «Трёх апельсинах».

Предельно лёгкая фантастическая комедия. Действие происходит в середине ХХ века, примерно… Неизвестно в каком государстве. Знаете, есть такая фотография 1959 года — а я большой фанат пятидесятых годов, — где Ричард Никсон угощает Никиту Хрущёва пепси-колой. (Знаменитое фото, сделанное 24 июня 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Ричард Никсон тогда только-только стал вице-президентом США, но ещё помнил годы службы юристом в компании Pepsi и согласился помочь продвинуть напиток на советский рынок. — Ред.) Сейчас то время прошло, всё это отодвинулось, и уже неважно, где СССР, где США — они просто жители одной эпохи. Эпоха важнее, чем страна. Это удивительно для нас, людей, выросших в Советском Союзе.

…И вот у нас 1950-е годы, закрытая лаборатория в НИИ, который занимается созданием искусственного человека. Мы оказываемся в разгаре этих испытаний, на презентации очередных результатов.

— Оперная режиссура и режиссура драматического театра — это разные вещи или главное — быть режиссёром?

— Существуют глобальные различия! Я, конечно, сейчас полную формулу не выдам, надо подумать, но внутри себя я каждый день регистрирую эту разницу. Самое элементарное отличие в том, что в драматическом театре партитуру создаю я, и актёры оказываются держателями именно этой, моей партитуры, созданного мной монтажа; а в опере партитуру и монтаж за меня сделал композитор, а маэстро — дирижёр — вместе с оркестром держит всё сценическое действие.

Время в опере зависит не от меня. В драматическом театре я очень часто не знаю, сколько у меня идёт действие, пока я его не прогнал и не засёк продолжительность. Может идти и час, и полтора, и два — с одним и тем же текстом. А в опере так не получится: сколько музыка идёт, столько и действие.

Репетиция спектакля «Любовь к трём апельсинам»

Андрей Чунтомов

— Очень важно в этой связи, как складывается ваше взаимодействие с музыкальным руководителем постановки Артёмом Абашевым.

— Я всё лето — а лето было длинное — слушал постановки «Трёх апельсинов» и прослушал их очень много. Если говорить честно, то, что делает Артём, по моему мнению, — это лучшее исполнение. Ещё есть одно, которое мне очень нравится, — в Лионе; а исполнение пермского театра мне прямо, как говорится, вот зашло.

— Вы много работаете в музыкальном театре. У вас есть музыкальное образование или это просто природная одарённость?

— В своё время родители меня забрали из музыкальной школы. По моей просьбе — учитель колотил моими пальцами по клавишам. Вот просто брал мою руку и колотил. Я пожаловался, и меня забрали. А учился я хорошо, у меня вроде получалось.

— Раз уж мы говорим о том, за что в опере отвечает режиссёр и за что — дирижёр, расскажите, кто определяет состав исполнителей.

— Вообще-то мы решаем это вместе, но конечное слово остаётся за музыкальным руководителем. Когда-то я при постановке опер тратил очень много энергии на кастинг, а потом смотришь — твой кастинг летит псу под хвост по независящим от тебя причинам. Может так случиться, что актёрски всё получается, я повизгиваю от восторга, а потом актёр не попадает в первый состав. Это же специфика оперы — голос решает всё, и я вынужден с этим соглашаться.

У нас будут приглашённые певцы, но основная часть исполнителей — солисты пермской оперы. Вообще, в этом проекте отправной точкой были возможности театра: здесь было сделано удачное концертное исполнение этой оперы, и после этого было решено ставить её полную сценическую версию. Основной состав исполнителей остался тот же, что и в концертном варианте.

— Вы ставите фантастическую комедию, но будет ли там романтика, любовь?

— Будет, будет! Будет много любви! Мы эту линию тянем сразу, из первого акта, а не так, что во втором акте вдруг что-то романтическое обнаруживается.

— То есть у вас сказка, комедия и романтика — всё то, что нужно сегодня зрителю…

— Да, мы хотим сказать, что любовь и искусство, искусство и любовь победят ипохондрию.

— У вас, судя по всему, очень позитивное ощущение от Перми!

— Я здесь провёл самые счастливые годы своей жизни, здесь я формировался в профессии — это были замечательные времена. Так получается, что я приезжаю сюда, как домой, и не испытываю никакого сопротивления места. Здесь множество знакомых, множество людей, которые знают меня как режиссёра. С удовольствием встречаюсь с коллегами. Вот пообщался с Борисом Леонидовичем (Мильграмом, художественным руководителем Театра-Театра. — Ред.), может, мы с ним чего-нибудь придумаем. Я с удовольствием работаю в Перми и буду рад поработать ещё, если будут предложения.

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