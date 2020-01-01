Алёна Морозова «Вопросы эффективного использования ресурсов и сохранения природы останутся актуальными долгое время» Депутат краевого Заксобрания Александр Бойченко — об эффективном обращении с отходами и о популяризации экокультуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бойченко

Максим Кимерлинг

— Александр Юрьевич, вы почувствовали, что в последнее время актуализировалось отношение государства к теме экологии?

— Это видно как в теории, так и на практике. Во-первых, у нас в стране с 2019 года реализуется национальный проект «Экология». Он нацелен как раз на эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, экологическое оздоровление водных объектов.

Во-вторых, переход к экономике замкнутого цикла обозначен в числе приоритетных задач в Послании Президента РФ Федеральному собранию в январе прошлого года. Ну и в-третьих, у нас на территории Пермского края уже существуют положительные примеры создания эффективной системы обращения с отходами потребления.

— Прежде чем перейдём к конкретным примерам, объясните, пожалуйста, что означает термин «экономика замкнутого цикла»?

— Если в целом, то речь идёт о возобновлении ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе от добычи углеводородов к использованию возобновляемых источников энергии. Построение такой экономики, где приветствуются социально ответственные модели бизнеса. То, за что ратуют во всём мире «зелёные». До недавнего времени у нас это всё фокусировалась в основном на проблеме уменьшения объёмов захоронения бытовых отходов. Свалки, в том числе несанкционированные, — это действительно бич России. Но сейчас эту экономическую систему государство рассматривает куда шире.

Создание экономики замкнутого цикла — это не столько создание отраслей по переработке и транспортировке мусора, сколько изменение образа мышления. Причём у всех — у власти, у населения, у бизнеса. На это нужно не одно десятилетие. Но то, что первые шаги в этом направлении сделаны, — очевидно.

— Стимулирование бережного обращения с бумагой в Пермском крае уже началось? Имею в виду недавнее трёхстороннее соглашение между краевым министерством ЖКХ, «Теплоэнерго» и ПЦБК о взаимодействии в части раздельного сбора и утилизации отходов бумаги и картона в Перми.

— Да, это пилотный проект. Соглашение появилось в рамках поручения главы Пермского края Дмитрия Махонина по увеличению доли перерабатываемых отходов на территории региона. Ведь увеличение объёмов переработки мусора в регионе позволит беречь природу и снижать нагрузку на полигоны.

В Европе доля переработки макулатуры около 90%, а у нас в стране перерабатывается чуть более половины отходов бумажной продукции. Сейчас в этот процесс мы хотим сильнее вовлечь жителей Перми.

— В чём суть этого проекта и кто получит пользу?

— Выгодно будет всем. На территории краевого центра уже началась установка контейнеров для сбора бумаги и картона. Они расположены на тех же площадках, где собирает мусор «Теплоэнерго». Цели преследуются благие: глобальная — улучшение экологии и снижение нагрузки на полигоны, экономическая — планируется снизить плату населения за вывоз ТКО. Если жители будут вторсырьё собирать отдельно по видам, то и оплата для них должна быть меньше.

Получит развитие малый бизнес, который займётся сортировкой отходов бумаги и картона и доставкой их до переработчика. В Прикамье крупнейший переработчик макулатуры — ПЦБК. Сюда и будет доставляться вторсырьё.

— Эта работа ведётся в рамках упомянутого национального проекта «Экология»?

— Безусловно, что даёт гарантию особого внимания к этой проблематике со стороны государства. Это не разовая акция, а планомерная работа, на которую региональные власти отводят десять лет. Почему такие сроки? Просто раздельный сбор отходов — это очень сложный процесс, его нельзя осуществить в течение года-двух. В Скандинавских странах, например, десятилетие ушло на то, чтобы приучить население и наладить систему переработки.

Раздельный сбор ТКО — одна из задач нацпроекта «Экология». В Прикамье разработана соответствующая региональная программа в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Она намерена придать сбору мусора цивилизованные рамки и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов за счёт разделения, возвращения вторсырья в промышленный оборот.

— Снижение финансовой нагрузки на жителей — это добрая воля бизнеса, занимающегося переработкой вторсырья, или некое обременение со стороны государства?

— Это двусторонний процесс. Если вы следили за последней большой пресс-конференцией Президента России Владимира Путина, то наверняка помните, что глава государства призвал перенести нагрузку на утилизацию мусора с жителей на производителей упаковки. Но бизнес давно уже был готов к такому повороту событий. Вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко недавно был утверждён состав рабочей группы по подготовке концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортёров товаров. Так вот уже сейчас от бизнеса в адрес правительства поступает масса предложений. Добавлю лишь, что оперативный запуск системы РОП в России имеет принципиальное значение для улучшения ситуации в сфере обращения отходов.

— Думаю, вы со мной согласитесь, что реформа отрасли обращения с отходами началась в России, по своей сути, лишь в 2019 году. Почему не раньше?

— Может быть, и затянули, соглашусь. Но основной проблемой долгого перехода России к принципам экономики замкнутого цикла являлась вторичность экологических целей по отношению к экономическим. Но в этом, как ни странно, было наше конкурентное преимущество. Не стоит думать, что сплошная экологичость продукции — это панацея, нет. Экономика замкнутого цикла свойственна главным образом промышленно развитым государствам Европы и Северной Америки. Для бедных стран она бесполезна — у них другие проблемы. А вот государства с переходной экономикой действительно могут совершить рывок.

Но меня больше волнует не вопрос «Почему не раньше?». А другой — «Что дальше?». На мой взгляд, пандемия открыла возможности для скорейшего развития экономики замкнутого цикла. Самоизоляция, карантин, локдаун, — всё это, похоже, разбудило людей, показав, насколько нестабилен и небезопасен мир, в котором мы живём. Риски, угрожающие существованию человечества, стали более осязаемы, поэтому люди начали серьёзнее относиться к своему здоровью и благополучию, стремиться к тому, чтобы снизить уровень различных неблагоприятных воздействий.

— Кто должен стать драйвером в экологической повестке?

— Участвовать должны все — власть, потребители и бизнес. У каждого своя роль. Правительство — создавать условия и предоставлять компаниям, занятым сортировкой, переработкой и утилизацией вторсырья, определённые преференции, в том числе налоговые. Люди должны просто беречь природу. А предприятия — разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Ну и, разумеется, популяризировать данную экономическую модель, заниматься просвещением населения. Кто окажется в мейнстриме новой экономической реальности, тот в перспективе и выиграет больше других.

— Следовательно, участники пилотного проекта в Пермском крае работают на перспективу?

— Именно так. Группа предприятий ПЦБК — один из ведущих игроков отрасли, входит в пятёрку крупнейших переработчиков макулатуры в стране. Постоянно модернизирует производство. Предприятие, реализуя инвестпроекты, всегда закладывает расходы на уменьшение воздействия на окружающую среду. Только за последние два года были усовершенствованы две машины — картоноделательная КДМ-1 и бумагоделательная БДМ-2. За счёт увеличения их мощности удалось нарастить объёмы переработки макулатуры. Причём картоноделательная машина выпускает продукцию исключительно из переработанного вторсырья. Сейчас ПЦБК перерабатывает свыше 300 тыс. т макулатуры в год, что составляет более 5% всей собранной макулатуры в России.

Также ПЦБК повышает качество работы биологических очистных сооружений. Была обновлена система аэрации, а также прошла реконструкция первичных и вторичных отстойников, установлены локальные системы очистки стоков непосредственно в цехах. Что позволило существенно улучшить показатели качества очистки сточных вод. В планах группы предприятий — увеличение объёмов инвестиций на продолжение реконструкции очистных сооружений.

Не забывают на предприятии и о популяризации экокультуры и раздельного сбора отходов: проходят различные акции, в общеобразовательных школах — экоуроки, размещаются просветительские ролики на YouTube.

— В России в прошедшем году произошли несколько крупных экологических катастроф. Напомню хотя бы про разлив дизельного топлива в Норильске и гибель рыб и морских животных на Камчатке. Общественный резонанс, вызванный этими событиями, показал, что людей начинают волновать экологические вопросы. Может ли у нас появиться политическая сила, наподобие Союза-90 в Германии, когда активисты протестного экологического движения попали в бундестаг?

— Сомневаюсь. Вот вы привели в пример Германию. А, например, в соседней Австрии, где экологическое движение ещё посильней немецкого, на последних выборах в Национальное собрание партия «зелёных» набрала менее 4% голосов. Этого было недостаточно, чтобы пройти в парламент.

Вне всякого сомнения, вопросы эффективного использования ресурсов, сокращения уровня образования отходов и сохранения природы останутся актуальными долгое время. Но политическую повестку диктуют не «зелёные», а другие системные политические партии, которым есть что предложить своим избирателям.

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