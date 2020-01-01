Елена Синица Инфраструктура, штрафы, туризм Какие вопросы рассмотрят депутаты краевого парламента на январской пленарке Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В четверг, 21 января, состоится первое в 2021 году заседание краевого Законодательного собрания. В связи с эпидемиологической ситуацией оно вновь состоится в формате видео-конференц-связи. В повестку включены 33 вопроса и правительственный час.

Обновлённая инфраструктура

В числе значимых вопросов — внесение изменений в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края. Так, предлагается уточнить местоположение некоторых объектов. Например, согласно предлагаемым изменениям, «Краевая музыкальная школа» будет располагаться в Дзержинском районе Перми (ранее предлагался Свердловский район).

Такое решение принято в связи с тем, что на участке в Свердловском районе отсутствует возможность выполнения требований по размещению разворотных площадок и парковочных мест. Это будет трёхэтажное здание на 350 учащихся, соединённое переходом с пищеблоком на 200 посадочных мест. Кроме того, в составе объекта планируется концертно-репетиционный комплекс вместимостью до 500 человек с отдельным входом (тоже связанным тёплыми переходами с другими зданиями), а также интернат на 100 мест.

Также изменения коснутся объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре. Срок реализации проекта будет продлён до 2024 года (ранее — 2021 год). Как сообщается в пояснительной записке к проекту, это связано с планируемым сроком получения заключения экспертизы ФАУ (первый квартал 2021 года), а также с учётом проведения конкурсных процедур и планируемым сроком выполнения работ.

Помимо этого, «Концертно-спортивный зал» переименуют в «Многофункциональную спортивную арену». В дальнейшем, благодаря этому объект может быть включён в инвестиционную адресную программу. В перечне также укажут адреса спортивной базы «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22) и универсального дворца «Молот» (ул. Лебедева, 13). В соответствии с законодательством, при строительстве, реконструкции, в том числе с элементами реставрации в перечне необходимо указывать и точное местоположение объекта. Управление аналитической и законотворческой деятельности отмечает, что проект является актуальным. Также ранее проект поддержали депутаты на заседании комитета по развитию инфраструктуры.

Меры поддержки

Некоммерческие организации (НКО) в сфере туризма могут войти в список организаций, претендующих на государственную поддержку. Законопроект об этом внёс в Законодательное собрание губернатор Дмитрий Махонин. В краевой закон «О государственной поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» внесены изменения, согласно которым НКО в сфере туризма смогут получать финансовую поддержку, например, субсидии и гранты на конкурсной основе из краевого бюджета.

Кроме того, такие организации могут претендовать на налоговые льготы, привилегии при аренде муниципального и регионального имущества, осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственной нужд, а также получать информационно-методическую и консультационную поддержку.

Для того чтобы претендовать на эту поддержку, социально-ориентированные НКО должны входить в краевой реестр. Отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.

Есть другие нововведения, касающиеся сферы туризма. Агентство туризма и молодёжной политики Пермского края переименовали в министерство по туризму и молодёжной политике. Проект закона предполагает объединение расходов агентства туризма и агентства по молодёжной политике. На данный момент ведётся работа по формированию организационно-штатной структуры и штатного расписания.

Штрафы

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях». Он предполагает введение новых штрафов за порчу фасадов и их ненадлежащее содержание, повреждение зелёных насаждений, а также купание в фонтанах и других не установленных для этого местах. Инициатором поправок выступила фракция «Единая Россия».

Юрий Борисовец, руководитель фракции «Единой России», ранее отмечал, что муниципальные образования «просят так или иначе эти нормы прописать в новой редакции закона».

«Принципиально важно, что мы не расширили перечень нарушений, они остались в прежнем объёме. Не увеличены и объёмы штрафных санкций, в ряде случаев они даже уменьшены. Ну и добавлена отдельная норма по нарушениям, связанная с распространением борщевика Сосновского», — заявил он. Юрий Борисовец сообщил, что не устанавливается административная ответственность в случае, если данные требования не прописаны в муниципальных правовых актах о правилах благоустройства. На законопроект получены положительные заключения губернатора Пермского края, государственно-правового управления. Представители прокуратуры также сообщили, не возражают против введения закона.

Инициативное бюджетирование

После рассмотрения всех вопросов повестки заседания состоится традиционный «правительственный час». В этот раз он будет посвящён инициативному бюджетированию. Стоит отметить, что ещё в 2016 году Пермский край первым в стране принял соответствующий закон. С 1 января 2021 года новая форма участия граждан в решении вопросов местного значения законодательно урегулирована на территории всей России.

«В Пермском крае уже существуют практики инициативного бюджета, когда жители разных территорий принимают прямое участие в определении приоритетных вопросов местного значения, и тем самым, участвуют в распределении части бюджетных средств. Они активно подключаются к общественному контролю реализации этих проектов. Очень многие проблемы местной инфраструктуры решались и решаются за счет этого механизма общественного участия. Например, благоустройство территорий, ремонт дорог, организация освещения, водоснабжения, строительство спортивных площадок», — поясняет председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

По его словам, ежегодно большинство муниципалитетов Пермского края участвуют в заявочной кампании. При этом, предпочтение отдаётся проектам по созданию комфортной среды в городах и сёлах. Подчеркнём, что краевой бюджет компенсирует до 90% от стоимости каждого проекта-победителя, остальное — средства населения.

В целом, депутаты Законодательного собрания отмечают, что конкурс остается востребованным среди жителей, а проекты становятся крупнее. Средняя стоимость проектов уже достигает отметки в 1 млн руб.

В течение последних четырёх лет бюджетная поддержка проектов со стороны края ежегодно увеличивалась. За этот период было реализовано 657 проектов, распределено 668,1 млн руб. Конкурсный отбор муниципальных проектов на 2021 год уже состоялся. Несмотря на сокращение расходов в связи с пандемией, финансирование инициатив населения из краевой казны выделяется в серьёзном объёме. С 2021 по 2023 годы на эти цели в краевом бюджете предусмотрено порядка 145 млн руб. ежегодно.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Для депутатского корпуса это особенный год, завершающий третий законодательный созыв. Это возлагает особую ответственность за своевременность и качественную проработку принимаемых законопроектов.

Так, большой блок повестки касается актуализации законодательства в связи с проведенными преобразованиями в территориях. Напомню, что с 2018 года в Пермском крае произошли изменения в сфере муниципального устройства. Ряд муниципалитетов был преобразован в городские округа. В 2019 году принят закон о введении в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования — муниципальных округов. Был установлен переходный период до 2025 года для актуализации законодательства на всех уровнях — от федерального до местного.

Но уже сегодня краевые депутаты готовы приступить к корректировкам действующих региональных законов. Это позволит оперативно создать условия для реализации отдельных государственных полномочий. Жители не должны ощущать никаких проблем с переходом своих муниципальных образований в новый статус. Они также вправе рассчитывать на качественные образовательные, медицинские, социальные, жилищно- коммунальные услуги. А у власти на местах не должно быть юридических препятствий для осуществления своих обязанностей.

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