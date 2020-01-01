Алёна Беляева «Экзамен на сердечность» Депутат краевого Заксобрания, руководитель регионального волонтёрского центра «Единой России» Александр Бойченко — о том, чем волонтёры помогли пожилым людям, врачам и законодателям, о преимуществах волонтёрского движения перед государством, а также о важности вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бойченко. Фото: Пермский региональный волонтёрский центр «Единой России»

— Александр Юрьевич, вы были одними из первых, кто отреагировал на главный вызов 2020 года — коронавирус. Если не ошибаюсь, то уже 24 марта в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» заработал волонтёрский центр. Сложно было перенастроить работу?

— Мы, по сути, продолжили заниматься тем, что делали раньше. Опыт работы с людьми старшего возраста существовал у нас ещё с 2013 года, когда я стал координатором федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае. А первыми под удар коронавируса весной прошлого года, как известно, попали как раз жители из категории 65+. Так что определённые компетенции в этой работе существовали. Понятно, что действовать приходилось в режиме ЧП, учитывать менталитет людей, их страх перед неизвестностью, но технологии в работе не изменились. Лишь команда пополнилась молодыми людьми — волонтёрами. С ними всё было энергично: вот тебе маска, дезинфицирующая жидкость, вперёд на задание!

Что симптоматично: если весной звонили в основном с просьбами привезти домой продукты и питьевую воду, то сейчас больше обращений касается доставки лекарств, в том числе по льготным рецептам.

— С какими трудностями столкнулись на первом этапе работы волонтёрского центра?

— Большой проблемой стало отсутствие медицинских масок в аптеках. Вначале даже появился некий эффект дежавю, словно оказались в восьмидесятых, в годы тотального дефицита. Решали эту проблему каждый по-разному. Знаю людей из директорского цеха, кто закупал маски по цене выше рыночной в несколько раз. Вели переговоры с предпринимателями из Китая, ездили в Москву. Мы в волонтёрском центре бросили клич. Откликнулись очень многие руководители — кто несколько медицинских масок принёс, кто несколько тысяч штук закупил. Понятно, что всё это капля в море. Но начало было положено.

Достаточно быстро, буквально через пару недель, премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ об ограничениях на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями. Документ касался распространения респираторов, масок, марли, медицинских перчаток и комплектов медицинской защиты и ввёл предельную наценку для розничной торговли на продажу этих изделий. После этого всё встало на свои места.

— То есть федеральные власти своевременно отреагировали на нехватку медицинских масок?

— Вы знаете, у нас многие привыкли кивать на органы власти, мол, система инертна и неповоротлива. Да, у нас наблюдается излишняя бюрократизация, собственно, как и в любой другой экономически развитой стране. Но об эффективности органов государственной власти нужно судить по тому, как они действуют в критических положениях. Коронавирус — это чрезвычайная ситуация. И, на мой взгляд, те меры, которые предприняла власть для обуздания пандемии, адекватны, своевременны и достаточны.

Ведь что стояло за этим правительственным постановлением? Государство своей железной рукой в сложный для страны период определило стоимость необходимых товаров. На рынке, где всё регулируется спросом! Медицинские маски, к слову, не должны были превышать 10 копеек наценки за единицу. Причём это требование распространялось и на товары, произведённые до вступления в силу документа.

Губернаторы должны были в течение трёх дней представить информацию о наличии в своих регионах указанных товаров и возможном дефиците. Также региональные чиновники обеспечивали круглосуточный контроль за соблюдением новых правил. Вот так элементом госрегулирования удалось не допустить создания дефицита.

— Раз уж мы заговорили о власти, то расскажите, пожалуйста, о пакете социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан, представленных «Единой Россией».

— Эти инициативы, кстати, неотделимы от волонтёрской работы. Точнее, появились благодаря ей. Вы наверняка знаете, что 14 декабря «Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум, где собрались добровольцы со всей страны. Участие в мероприятии принял президент страны Владимир Путин. И он дал высокую оценку нашей работе, поблагодарил, а также отметил, что добровольчество — это крайне важное направление.

В ходе онлайн-форума мы обменялись с коллегами из других регионов примерами оказания помощи гражданам и медикам. И этот опыт лёг в основу пакета новых социальных инициатив партии. «Единая Россия» предложила страховать от коронавируса учителей и немедицинских работников, упростить требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств, сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу её применения, а также установить беззаявительный порядок предоставления льгот на ЖКУ через «Госуслуги». Владимир Владимирович поддержал все эти предложения «Единой России».

— Вы упомянули, что на Социальном онлайн-форуме вы обменивались практиками с коллегами из других регионов. А что полезного они вынесли из опыта Пермского края? Было у нас какое-то ноу-хау?

— Надо понимать, что помощь пожилым гражданам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям оказывали волонтёры, которых объединило всероссийское движение «Мы вместе». Но вместе с тем в каждом регионе и городе существовали и некоторые отличия и особенности. Мы исходили из потребности и здравого смысла. К примеру, ПЦБК всегда помогал шестой горбольнице. Когда началась эпидемия, на предприятии было принято решение о доставке врачам ежедневно горячего питания. Это был запрос от самого медучреждения. Сарафанное радио сработало безотказно. Знаю, что некоторые руководители предприятий договорились с близлежащими медицинскими учреждениями и тоже организовали им доставку горячего питания. Этот опыт взяли на вооружение и многие коллеги из других регионов.

— Неужели региональный минздрав не мог организовать эту работу?

— В министерствах и ведомствах работают не волшебники, а обычные люди, к тому же обременённые правилами и формулярами. Не предусмотрено по этой статье расходов средств в бюджете? Значит, нет. Даже если у руководителя огромное доброе сердце, он не сможет выделить ни одной лишней копейки. Потому что это будет расцениваться как нецелевое использование средств. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому так важна волонтёрская работа, которая находится на стыке государственных интересов и частной инициативы. В рамках волонтёрского движения не препятствие ни 44-й Федеральный закон «О закупках», ни строчки в бюджетах. В этом наше преимущество. Можно многое решать, многое делать.

— Нагрузка на врачей легла колоссальная. Возросло количество вызовов от пациентов. И волонтёрский центр вместе с партнёрами-предприятиями тоже на это отреагировал…

— Сейчас, в компьютерный век, оцифровать можно всё что угодно. Сколько врач тратит времени на приём больного. На постановку диагноза. И оказалось, что много времени у врачей занимает дорога к месту работы. Поэтому было принято решение на ПЦБК выделить два автомобиля упомянутой горбольнице №6 на сопровождение врачей. Более уверенно себя чувствуют, когда сталкиваются с какими-то угрозами, это всё-таки сотрудники службы безопасности. Вот мы их укомплектовали средствами индивидуальной защиты, и они еженедельно доставляют докторов до пациентов. Таким образом, дополнительно удаётся обслужить до 150 вызовов. Тут главное было понимать запросы больниц и поликлиник. Также были предоставлены автомобили в поликлиники на улицах Крупской, 57а и Грачёва,12д.

— Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране вакцинировались от коронавируса более 800 тыс. человек. Какую долю в этом количестве занимают жители Пермского края?

— Точными данными наверняка владеет региональный минздрав. Если же говорить о моём отношении к вакцинации, то прививаться, безусловно, нужно. Главное условие для победы над пандемией — это вакцинация. Помимо всего прочего, это свидетельствует ещё и об ответственном отношении человека к обществу. Заметьте, цифры заболевших замедлились, когда люди стали соблюдать меры профилактики: использовать средства индивидуальной защиты и дистанцирование.

Неслучайно государство так серьёзно относится к масштабной вакцинации населения. Чтобы провести её эффективно, разработан график поставки препарата по стране. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники.

— А вы не чувствуете некоего диссонанса? Весной у нас был, по сути, локдаун. Многие сидели дома, на улицах пусто, но заболевало по 50 человек. Сейчас же деловая активность, но заболевших в разы больше…

— Послушайте, никто ведь не знал, что это такое — коронавирус. Сначала нужно было оценить, что называется, масштаб бедствия, степень угрозы. Сейчас другая ситуация: есть препараты, медикаменты, вакцина. Считаю, что всё было сделано правильно. Карантина, как весной, уже не будет. Но точечные меры, которые мы наблюдаем в отдельных регионах, оправданны. Тем более что введение каких-то новых ограничений обсуждается с бизнесом. Главное — что в прошлом году, что в этом — соблюдение мер предосторожности.

— Александр Юрьевич, вы как председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению краевого парламента привнесли что-то из депутатского опыта в работу волонтёрского центра?

— Не разделяю себя — здесь я депутат, тут руководитель региональной общественной приёмной, а здесь координирую работу волонтёрского центра. Вся деятельность, несмотря ни на какие должности, была сконцентрирована на борьбе с коронавирусом. Хотя, действительно, многие наработки из моей депутатской деятельности нашли воплощение и продолжение в волонтёрском центре.

Так, например, у меня в округе давно организованы курсы так называемой мобильной грамотности для старшего поколения. Мои помощники помогали пожилым людям элементарно разобраться с настройками в мобильном телефоне, с другой бытовой техникой в доме. Этим занимались ребята из молодёжного крыла партии. И когда появился волонтёрский центр, то, наряду с доставкой продуктов и лекарств, эта услуга оказалось востребованной.

Или другие акции, которые на слуху у жителей Мотовилихи, — «Дворовый тренер», например. Нужна была лишь небольшая корректировка, учитывая специфику волонтёрской работы, и на её базе появилась другая программа — «Волонтёр культуры». Тоже организация досуга, но в другом качестве с иной аудиторией. Волонтёры устроили детишкам своеобразный новогодний экспресс. Тринадцать заявок поступило. Давайте умножим дворы на количество домов и получим охват — около 4000 человек. И это всё за предновогоднюю неделю. Поэтому волонтёрский центр стал таким своеобразным местом притяжения, куда поступали идеи, а мы с учётом опыта, наработок и компетенций их «упаковывали».

Отдельных добрых слов заслуживают и сотрудники региональной общественной приёмной председателя партии «Единой России». У них давно наработаны механизмы обратной связи с министерствами и ведомствами, в том числе федеральными. Поэтому консультационная помощь для людей старшего возраста оказалась как нельзя кстати. Она уже исторически сложилась в общественной приёмной. Тоже пример синергетического эффекта. Шутка ли сказать — за время коронавируса в волонтёрский call-центр поступило более 80 тыс. обращений граждан. Какой-то части звонивших пенсионеров хотелось просто поговорить по душам, снять тревогу. Поэтому сотрудники центра тут выступали в роли громоотводов, домашних психологов.

А вообще мы рады любой помощи, любой компетенции. Хоть водитель предложит свои услуги, хоть дипломированный специалист. Неслучайно у нас в волонтёрском центре закрепился негласный призыв: «Нужна помощь — звони, можешь помочь — приходи!».

— Каков он — портрет современного волонтёра?

— Это студенты, вчерашние выпускники, девчонки и ребята, но главное — неравнодушные люди. Люди с активной жизненной позицией. Отзывчивые жители города. Они не пройдут мимо, когда кому-то плохо. Очень активные. Они хотят приносить пользу. Хорошая молодёжь. Она активно включилась в работу. Осуществляли доставку бесплатных лекарств пациентам и проходящим лечение в домашних условиях. Продукты — пожилым людям. Помогали медперсоналу. Порядка 800 человек по краю занимались и продолжают заниматься волонтёрством. Всегда же так было: кто-то ехал в стройотряд, а кто-то отлынивал. Одни ребята шли служить в армию, другие «косили». Сейчас для них такая же служба. Только полем боя в этот период, к сожалению, стали наши города, где сотни людей ежедневно заболевают неизвестным вирусом.

Но вы знаете, повседневная работа рядом с ними на протяжении многих месяцев — это такая эмоциональная подзарядка. И возможность оценить, кто чего из них стоит. Для них же самих — уникальная школа жизни, экзамен на сердечность. Большинство из них его уже сдали на «отлично». И это вселяет надежду, что они вырастут достойными гражданами своей страны.

Жители Пермского края могут позвонить по телефонам регионального волонтёрского центра «Единой России» 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи. Дополнительная информация, подробности работы и другие материалы для публикации можно взять здесь: https://rop59.ru/kto-esli-ne-oni/

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