Мария Сыропятова Подъём в гору Пандемийные ограничения могут на треть увеличить число туристов на пермских горнолыжных курортах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Активный и экскурсионный туризм в Пермском крае в новогодние праздники ожидает подъём спроса от 20% до 30% относительно уровня прошлого года. По мнению участников рынка, причина — в опасениях пермяков ездить далеко, плюс относительно низкие цены на эти поездки.

В турфирмах говорят, что повышенным спросом пользуются, прежде всего, однодневные и двухдневные туры по Пермскому краю, в то время как поток в другие города России упал в несколько раз.

«Люди опасаются ездить далеко, потому что всегда есть возможность попасть в неясную ситуацию, — отмечает президент Пермской туристической гильдии Данил Поздеев. — Непонятно, что через день или два могут предпринять власти принимающего туристов региона. Поездки по Пермскому краю выглядят более предсказуемыми, поскольку совершаются на более короткие расстояния. Кроме того, они ещё и дешевле, а значит, турист меньше опасается их потерять».

По мнению руководителя турфирмы «Пять сезонов» Ольги Слуховой, работает и фактор падения покупательской способности населения.

«Интерес пермяков к турпоездкам в соседние регионы в новогодние праздники упал примерно вдвое, — отмечает Ольга Слухова. — Особенно заметно упал интерес на поездки из Перми, например, в Великий Устюг, Сочи и Екатеринбург».

Однодневный или двухдневный тур в Каменный город, на Усьвинские столбы или в Качканар из Перми обойдётся примерно от 2 тыс. до 4 тыс. руб. Примерно во столько же обойдётся на одного человека и однодневная поездка из Перми на горнолыжные склоны в Губаху без аренды борда или горных лыж. Пригородные «горнолыжки» обойдутся ещё дешевле — от 600 руб. до 1,5 тыс. руб

Константин Долгановский

Перераспределение спроса

Владельцы горнолыжных курортов Перми и пригородов на текущий сезон смотрят с осторожным оптимизмом. По мнению директора горнолыжного центра «Иван-гора» Александра Котельникова, в этом сезоне из-за закрытия зарубежных курортов возможна ротация между любителями «горнолыжки»: в результате роста спроса на Красную поляну часть её традиционных клиентов поедет на другие российские горнолыжные курорты.

«Мы только начали работать, и пока ещё рано делать выводы о предстоящем сезоне, — говорит Александр Котельников. — Но, судя по первым дням работы, он точно не должен быть хуже прошлого. Люди засиделись дома, поэтому, конечно, можно ожидать увеличения активности. Главное, чтобы этому способствовали погодные условия».

Пока работа ГЛЦ «Иван-гора» приостановлена до конца декабря, причина — в резком похолодании.

В парке активного отдых «Жебреи» ситуацию оценивают более оптимистично.

«В новогодние праздники ждём увеличения числа посетителей на 20–25%, — отмечает директор парка активного отдыха «Жебреи» Татьяна Ходырева. — Из-за небольшого количества снега в декабре, конечно, мы потеряли часть сезона. Но после открытия уже видим, что количество людей примерно такое же, что и в прошлом году. Многие соскучились по склону, видим много семей с детьми или просто заезжающих после работы».

В горнолыжном центре «Губаха» ждут притока туристов в этом зимнем сезоне не только из Перми, но и из городов соседних регионов — Казани, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. И это несмотря на то, что старт сезона в этом году был отложен из-за небольшого количества снега на склонах в первой половине декабря.

«На январские праздники у нас уже практически 100% бронь на номера, остались один или два в отдельные даты, — отмечает директор горнолыжного центра «Губаха» (ООО «Карусель Сити») Иван Малахов. — Границы в основном закрыты, во многих регионах России введены более жёсткие ограничения, чем у нас. Поэтому ждём в новогодние праздники туристов на 20–30% больше, чем было в прошлом году».

Таким образом, по оценке руководства курорта, общее число туристов в ГЛЦ «Губаха» в этом сезоне должно достигнуть 120–130 тыс. человек. Общие инвестиции для подготовки к нему составили более 120 млн руб. Главной новинкой должен стать кресельный подъёмник, открытие которого для туристов запланировано на начало января 2021 года.

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