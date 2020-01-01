Валерий Мазанов «Сейчас же между слушателем и музыкантами выстроена «стеклянная стена» Музыкальный эксперт, владелец магазина виниловых пластинок Борис Бейлин — о том, как пандемия отразилась на музыке, и почему не вся она идёт в онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Борис Бейлин

Константин Долгановский

— Борис, поскольку пандемия затронула все сферы жизни, она не могла не отразиться и на музыкальной индустрии. Какие изменения произошли в 2020 году?

— Для меня главная проблема 2020 года — в том, что качественно изменилось взаимодействие человека с музыкой. Конечно, все и раньше слушали музыку либо в сети, либо на носителях, но кульминацией всегда было ожидание встречи с живым исполнителем — посещение концерта. Сейчас же между слушателем и музыкантами выстроена «стеклянная стена».

И это проблема как слушателей, так и самих музыкантов. Ведь студия студией, но живые выступления позволяли артистам подпитываться эмоцией и энергией поклонников, и это для них являлось мощной движущей силой в творчестве. Если музыкант хороший — всё это затем отражалось в новых работах.

В 2020 мне всё чаще стало гораздо интереснее читать о музыке, нежели её слушать. Связано это с тем, что наконец-то в стране появилась генерация людей, которые стали интересно писать про музыку, анализировать её и вкладывать в контекст общего корпуса гуманитарных знаний: философии, социологии, психологии. Ранее такого в столь заметном масштабе не наблюдалось. Вся критика сводилась к обзору альбомов, историографии либо «описательной журналистике». Институт музыкальных инициатив в этом году выпустил интересный сборник статей: «Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки». Очень советую с ней ознакомиться всем, кому интересно как можно писать про музыку.

Отличной платформой для музыкальной журналистики и критики стал Telegram. Появилось очень много каналов, которые глубоко исследуют музыку. Жанры на любой вкус. Канал «Фермата» Алексея Мунипова посвящён академической музыке. Flesh of simorq увлекательно рассказывает о folk и world музыке. Есть канал, который описывает отношения российских рок и поп музыкантов и Запада. Они откапывают совершенно удивительные и небанальные истории о приключения Гребенщикова в Штатах, о визите Френка Заппы в Москву или про создание знаменитого альбома сборника Red Wave. Называется канал «Между Rolling Stones и Достоевским». Любителям всяческой радикальности посоветую провокационный и едкий Ain’t your pleasure Артема Абрамова.

Наконец, я бы ещё отметил появление такого сервиса как Spotify. Самой музыки здесь, может быть, меньше, чем в привычном ВКонтакте. Но есть очень интересные опции, которые позволяют в режиме реального времени видеть, что слушают твои подписчики и те, кто подписан на тебя, обмениваться треками и плейлистами и искать единомышленников. Это больше напоминает социальную сеть — тем и интересно.

Константин Долгановский

— Когда только начались ковид-ограничения и всё население планеты разогнали по домам, многие любители музыки прогнозировали: ну вот, сейчас музыканты вместо гастролей запрутся по студиям, начнут творить, и в конце года нас ждёт множество новых прекрасных альбомов. На дворе конец декабря, но чуда не случилось. Почему не оправдались ожидания?

— Оптимистичные ожидания не оправдались, возможно, потому что распалась классическая модель музыкального бизнеса. Музыкант записывает альбом, затем едет в промо тур, летом играет на фестивалях. Все это обсуждается, а потом и продаётся. И когда концерты и фестивали были отменены, вероятно, большие лейблы посчитали невыгодными вложения в дорогие проекты.

По той же причине отмены концертной деятельности даже те альбомы, которые записали в уходящем году «большие люди», особого фурора не произвели. Вышли, к примеру, новые альбомы AC\DC или Deep Purple — ну, вышли и вышли, их мало кто заметил.

Что послушать в праздники Рекомендации от пермских продавцов пластинок 10 лучших альбомов 2020 года по версии Бориса Бейлина, магазин Spin Salem, Fires in Heaven Nickolas Jaar, Cenizas Autechre, SIGN Senyawa & Stephen O'Malley, Bima Sakti Интурист, «Комфорт» Neptunian Maximalism, Eons Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways Thy Catafalque, Naiv Oranssi Pazuzu, Mestarin kynsi Shabaka And The Ancestors, We Are Sent Here By History Лучшие альбомы 2020 года по версии Вячеслава Панихина, магазин «АДК» (на основе покупательских предпочтений) Рок Deep Purple, Whoosh AC/DC, Power Up! Ozzy Osbourne, Ordinary Man Jazz Jazz Diana Krall, This Dream of You Melody Garson, Sunset In Blue> Till Brönner and Bob James, On Vacation Electronic Yello, Point Cerrone, DNA Pet Shop Boys, Hotspot Pop Savage, Love & Rain Andrea Bocelli, Believe Taylor Swift, Folklore Россия БГ, «Знак огня» «Би-2», New Best «Машина Времени», «В метре»

— Тем не менее, новая музыка появлялась…

— Конечно, появлялась, и её даже было много. Это большой бизнес, он не может сразу взять и остановиться. Существуют контракты, обязательства перед лейблами. Есть студии, они должны работать. Но вся музыка ушла в виртуальную реальность, стала жить в «цифре», что сказалось на общем впечатлении от этого года.

Формат отчуждения присутствовал во всём, в том числе и в студийной работе. Пол Макккартни записал альбом дома, в одиночку. Rolling Stones записывали свои песни из дома, каждый «сливал» свою партию по сети, где-то всё это сводилось… Не думаю, что это хорошая идея.

— Что из вышедшего в 2020 году ты бы отметил?

— Обзоры и рейтинги новых пластинок можно найти в музыкальных изданиях, или на том же Spotify. Понятно, что молодёжь в основном слушает музыку онлайн, 12-15 летние, думаю, вообще никаких изменений в музыкальном мире не заметили. Чарты для них выглядят соответствующе — с одной стороны, Моргенштерн, с другой — Билли Айлиш. Ничего плохого про них сказать не могу, но это для другой аудитории. Меня же взволновали в этом году только две работы. Они, на мой взгляд, лучше всего передают дух 2020 года.

Первая — это пластинка американцев Salem. Это они изобрели эфемерный жанр witch house и повлияли на весь саунд последнего десятилетия. Любопытно, что предыдущий их альбом вышел в 2010 году. Это, если помнишь, было время после кризиса 2008-09 годов, когда все были растеряны, многое в жизни разрушено, и альбом подчёркивал это настроение. Сейчас ситуация ещё хуже, в мире царят ожидания апокалиптических перемен и прощания с уютным «здоровым» миром, и Salem это очень хорошо отразили. Очень пронзительная и искренняя музыка.

Вторая пластинка — это альбом Cenizas чилийца Nickolas Jaar. Он хорошо известен всем любителям электронной музыки. Здесь та же самая история: прекрасно передано ощущение тревоги и ожидания. Музыка на стыке эмбиента и современной академической музыки.

На этом всё, больше я не могу назвать каких-то заметных явлений. Отмечу разве что ещё прекрасный альбом Тэйлор Свифт, он называется Folklore. В нём Свифт перешла от громких поп-хитов к очень спокойным, интимным акустическим вещам, которые «заточены» на прослушивание не на концертах, а как раз в онлайн.

Но в целом 2020 год (как, впрочем, и 2019-й) каких-то заметных явлений и тенденций не принёс. Думаю, что пока просто не все ещё смогли осознать масштаб перемен, проанализировать его и отразить в своём творчестве. Наверное, это произойдёт позже.

В то же время, если уйти из «большой» музыки в более узкие ниши, то там произошло много интересного.

— Например?

— Например, 2020 год стал ренессансом black metal. Сегодня эта музыка интересует уже не только слушателей, которые обычно с ней ассоциируются. Это стало явлением, по которому ведутся научные дискуссии, пишутся диссертации. Люди, которые сегодня определяют интеллектуальную повестку, поголовно обсуждают «металлические» релизы, в том числе самые радикальные и «дикие». Началось это движение не в этом году, но нынче просто вышло на пик. Уже даже начались разговоры о том, что не стоит популяризировать black metal, иначе он скоро станет просто попсой.

Причина взрывного роста популярности, как мне кажется, в том, что black ярче всего выражает эмоции, присущие текущему моменту: ярость, отрицание, нигилизм. При этом сами музыканты стали больше экспериментировать и нарушать границы жанра. Играть с джазом или классической музыкой, но не с пафосным Вагнером, а с тишайшим Мессианом, например. Конечно, не теряя при этом тяжкой брутальности и неприятия современного мира. Для меня black metal — музыкальный жанр года.

— А что «выстрелило» с коммерческой точки зрения?

— Итоги ещё не подводились, но уже и так понятно, что все в убытках.

Константин Долгановский

— Но есть ощущение, что такие магазины, как твой, стали пользоваться большей популярностью. Во всяком случае, иные твои коллеги говорят, что год был для них очень удачным.

— Не скажу, что рост продаж был каким-то взрывным, но в целом они шли неплохо — за исключением весны, конечно, когда всё просто было закрыто и ожидания были очень тяжёлыми. Но затем продажи пошли хорошо. Это совершенно естественно: музыка никуда не делась, и всеобщую депрессию люди пытаются ею как-то «полечить». Так что большое спасибо всем, кто приходит и покупает пластинки — за счёт этого мы выжили.

— В начале беседы ты отметил, что между музыкантами и слушателями выстроена стена. Как будет развиваться ситуация дальше?

— Этого никто не знает. У меня есть ощущение, что «отката к рабочим настройкам» уже не будет. Наверное, когда-то откроются границы, мы снова будем куда-то ходить и ездить, но всё это будет немного по-другому. Всё будет зависеть от биополитики, которая сегодня управляет всеми нами. Как оказалось, это очень удобный инструмент для Контроля с большой буквы, потому что он работает со всеобщим страхом и на самых разных уровнях. Введение любых запретов под самыми благовидными предлогами: мы заботимся о вашей безопасности, здоровье ваших детей и родителей, вот это всё. Ковид-19 когда-нибудь закончится, но может появиться какой-нибудь «ковид-20».

Если помнишь, весной были и оптимистичные настроения: пересидим все в онлайне. Учиться будем, кино смотреть будем и рубиться семейно на концертах в сети. Очень скоро оказалось, что чего-то не хватает. Понимаю, что можно слушать онлайн академическую музыку или камерный джаз. Но онлайн-концерт Napalm Death или Swans — это из разряда безалкогольного пива и резиновой женщины. Рок-концерт — это такой ритуал массового экзорцизма, в котором важны действия всех участников.

Конечно, если текущая ситуация продлится долго, может вырасти целое поколение, которое кроме «дистанта» ничего не знает. С другой стороны, шоу-бизнес — это огромная индустрия, где крутятся огромные деньги, а где большие деньги — там и серьёзное лобби. Не думаю, что эта индустрия будет долго терпеть колоссальные убытки.

Вполне возможно, возникнет «движение сопротивления» снизу — в виде «подпольных» концертов. Но опять же — как провести в подвале концерт, скажем, Metallica? Я это плохо представляю. Может быть, пройдёт всеобщая вакцинация или изобретут «супермаски», мощные противовирусные «облучатели» для огромных площадок...

Обо всём этом мы можем сегодня только строить предположения, в том числе из области конспирологии.

— Возможно, произойдут изменения в предпочтениях слушателей с точки зрения выбора носителя? Скажем, невооружённым взглядом виден массовый возврат слушателей к винилу.

— Действительно, продажи винила год от года растут. В 2020 году мировой объём продаж пластинок достиг уровня начала 1990-х — периода всеобщего перехода звукозаписывающих компаний с винила на CD. Сейчас продажи CD падают. Этот носитель попал в «зазор» между LP и современными цифровыми продажами. Конечно, доминирует сегодня всё-таки цифра и с большим отрывом, продажи винила составляют лишь небольшой процент от всего объёма. Особенно в России.

Связано это в первую очередь с экономикой. Скажем, российский лейбл Maschina Records переиздает альбомы «Кино» небольшим тиражом и с отпускной ценой, к примеру, 2000 руб. Магазин должен его закупить, привезти — цена для покупателя вырастает ещё больше.

Зарубежную музыку в России на виниле в принципе вообще не выпускают — это ещё более затратно, поскольку связано с лицензированием. Мы покупаем всё за рубежом. Курс рубля падает, и удовольствие слушать винил влетает в копеечку. Конечно, продавцы стараются более гибко вести продажи. Мы, например, можем привезти пластинки под заказ, предварительно обсудив цену с покупателем. Другой вариант — покупатель может сам освоить интернет-площадки, которые предлагают музыку, и покупать там. Таких интернет-магазинов сейчас много, и большинство из них абсолютно добросовестные, шанс нарваться на кота в мешке невелик.

Также стоит обратить внимание на выбор проигрывателя. Бывает, что приходит человек за пластинкой, и выясняется, что он купил, скажем, проигрыватель Crosley — китайское одноразовое барахло, по сравнению с которыми даже советские «Радиотехника» или «Арктур» были гораздо лучше. Ну не выпускал раньше никогда Китай проигрыватели! Человеку приходится это мягко объяснять, иначе он вообще не поймёт, в чём удовольствие от покупки винила.

В то же время я не считаю, что слушать надо только винил. Я совершенно спокойно слушаю музыку на любых носителях, за исключением, разве что, телефона.

Что касается тенденций, то здесь прогнозы давать гораздо проще, чем в случае с концертами или новыми альбомами. Люди будут слушать музыку всегда, значит она будет выпускаться на носителях и звучать в сети. Ну а если потухнет последняя лампочка, все начнут играть музыку сами. Что, в общем-то, может быть, совсем неплохо.

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