Пермь предновогодняя Фоторепортаж с улиц украшенного города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершено новогоднее оформление зданий, улиц, парков и скверов. Также оформлены 12 ледовых городков и ледовых пространств с 56 арт-объектами.

Главная тема праздничного оформления — космос. Приурочено всё к 60-летию полёта Юрия Гагарина, которое будет отмечаться в 2021 году. Космической теме посвящены восемь мест в Перми — в саду им. Миндовского, парке «Счастье есть», на площади перед Дворцом культуры «Урал», в парке им. Чехова, на площади перед клубом им. Златогорского, в сквере им. Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и УДС «Молот».

Другие новогодние места организованы в сквере им. Дзержинского, на набережной Камы, в Театральном сквере, на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова, на Соборной площади, эспланаде и так далее.

Из новинок — подсветка на Комсомольском проспекте, которая будет работать по специально разработанному новогоднему сценарию. В нём будут использованы белый, синий, голубой, фиолетовый цвета, а также цвет маджента. К Рождеству запустят подсветку с белыми, жёлтыми, оранжевыми цветами.

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