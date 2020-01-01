Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Антон Пимонов рассмотрит «Спящую красавицу» под микроскопом Стали известны постановочные планы худрука Пермского балета Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Пимонов

Андрей Чунтомов

В дни, когда балетоманы обсуждают и оценивают первую работу хореографа Антона Пимонова в качестве художественного руководителя Пермского балета, пресс-служба театра поделилась его дальнейшими постановочными планами.

В мае 2021 года планируется выпуск вечера одноактных балетов (12+) на музыку русских композиторов. Откроет вечер Польский бал из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки в хореографии Андрея Лопухова и Сергея Кореня. Постановку 1939 года на пермскую сцену перенесёт балетмейстер Елена Шерстнёва, некогда солистка Мариинского театра, а ныне педагог-репетитор, специалист в области характерного танца. Во втором отделении будут исполнены «Вариации на тему рококо» на музыку Петра Чайковского в постановке Алексея Мирошниченко. Третьим балетом вечера станет премьера Антона Пимонова «Вечеринка на Луне» на музыку Концерта для фортепиано с оркестром №6 Александра Черепнина.

Александр Черепнин — сын русского композитора Николая Черепнина и внучатый племянник художника Александра Бенуа. Национальную принадлежность его определить трудно: годы его становления пришлись на Париж, раннее творчество принадлежит Китаю и Японии, а зрелые годы он провел в США. Его музыка редко исполняется не только в России, но и в мире, так что премьера Пимонова будет интересна как с точки зрения хореографии, так и для меломанов. В Перми концерт Черепнина-сына прозвучит в исполнении оркестра Пермского театра оперы и балета и Артёма Абашева.

Антон Пимонов

Ольга Рунёва

Осенью 2021 года планируется премьера спектакля большой формы «Путеводитель по балету» (6+). Его замысел принадлежит хореографу-постановщику Антону Пимонову и куратору проекта Богдану Корольку, с которым вместе Пимонов работал в Екатеринбурге. Постановка будет адресована семейной аудитории.

По сценарию, первое действие решено как изучение «под микроскопом» танцевальных движений и композиций — что-то вроде класс-концерта в его предельно просветительском варианте. По словам руководителя PR-департамента Пермского театра оперы и балета Натальи Овчинниковой, это «как если бы мы оказались внутри механической шкатулки под названием «балет» и увидели вблизи, как работают все её винтики». Этот акт спектакля представит собой драматургически выстроенную последовательность аттракционов и показательных моментов. Эффект погружения внутрь «механизма» будет усиливаться за счёт экранов, установленных на сцене, на которые будут транслироваться крупным планом балетные позиции.

Репетиция «Озорных песен»

Ольга Сорокина

Музыку для первого действия театр заказал композитору из Санкт-Петербурга Настасье Хрущёвой. Лауреат нескольких премий, резидент Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича в недавнем прошлом и доцент кафедры истории зарубежной музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Настасья Хрущёва на сегодня автор музыки к 25 драматическим спектаклям, среди которых спектакли Валерия Фокина, Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Семёна Александровского. Пермские любители современной музыки знают её по участию в проекте Игоря Машукова Sound 59.

Второе действие включает хореографию третьего акта балета-феерии «Спящая красавица» Чайковского — Петипа, а именно бал сказочных персонажей на свадьбе принцессы Авроры и принца Дезире. Зрители увидят, как pas, изученные ими до антракта, получают применение на практике в виде целостного танцевального рисунка. Именно в заключительном акте «Спящей красавицы» как нигде можно наблюдать все направления танца в балетном театре: классику, гротеск, характерный, историко-бытовой и пр.

Уже известны имена участников проекта. Кроме вышеперечисленных задействованы музыкальный руководитель постановки и дирижёр Артём Абашев, художник-постановщик Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефёдова и художник по свету Сергей Васильев.

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