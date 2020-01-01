Алексей Чусовитин политтехнолог Система Махонина: новые клавиатуры управления Прикамьем Политтехнолог Алексей Чусовитин — об основных контурах и специфике работы губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

— Меньше ошибаться. Задача системы Махонина — в перспективе стать системой Прикамья. Создать порядок, который при любых социально-экономических и политических раскладах, независимо от конкретных чиновников или амбиций элит, независимо от ошибок и успехов будет обеспечивать годные для региона решения и уменьшит ошибки.

— Теория систем для «чайников». Люди ошибаются, системы нет. Система — необходимый элемент управления. Эффективность системы противоположна случайностям «профессионализма» отдельных экспертов, чиновников и прочих умников. Система всегда больше, чем ее отдельные части. Пример. Человек как система больше, чем набор его частей, мозг, печень, сердце, мышцы и т.д. Управленческая система — более высокая степень организации, чем ее части. Искусство руководителя объединяет части в единое целое.

— Клавиатура власти. Там, где есть власть — есть клавиатура (синонимы: панель, программа, интерфейс, язык, вертикаль и т.д.) управления властью. Клавиатура — это управленческий интерфейс, язык, набор программ, отношений, людей с их навыками и опытом. Создание клавиатуры управления институтами сложная/длительная задача. Только ключевые федеральные и региональные институты обладают собственными клавиатурами. Большинство региональных институтов Прикамья не имеют клавиатур, а значит, это случайное собрание не объединенных в команду.

— Общероссийский кризис в Прикамье. Условия, в которых губернатор вынужден строить свою систему, описываются пессимистичным рядом: кризис, нехватка, раздражение, политизация, лоббизм. Социально-экономические кризисные факторы объективны. Субсидий, которые дает «Москва» Прикамью недостаточно.

— Политика 2021 — ключевой риск системы. Политика является главной угрозой системе Махонина. Она триггер ухудшения ситуации. В контексте супер выборов 2021 года именно политика, а не экономика, которая с апреля следующего года начнет расти, будет негативно влиять на жизнь региона.

— Патриотизм — идеология системы Махонина. Основной идеологический вектор системы Махонина — региональной патриотизм. При всех развилках губернатор выбирает приоритет региона: защита бедных и людей труда; отстаивание интересов регионального бизнеса; сохранение и модернизация производственной базы (пусть и потрепанной временем); поддержка региональной истории и культуры; конструктивный «торг с федералами» по всем значимым вопросам; хозяйское отношение к региону.

— Язык системы Махонина. Система зарождается, улучшается, накапливает доверие. Весь этот процесс отражается в языке системы. Язык — инструмент коммуникации между губернатором, элитами и избирателями. Технологическая задача Махонина заключить с региональными элитами договор. При этом лояльность элит не гарантирована. Если Махонин потеряет доверие медианного избирателя — элиты его сдадут. Лидерство — это практика и действие. Чтобы его сохранить надо говорить с людьми на одном языке. Технологической ошибкой Махонина будет — «обнуление» языка и излишний креатив.

— «Обживание» актуальной повестки. Два способа сохранения лидерства: внешний страшный враг и реакция на актуальные проблемы людей. На сейчас внешнего врага нет. Он появится только тогда, когда рейтинг Махонина существенно снизится. Поэтому так важно взять актуальную повестку 2021 года: надежды на лучшее, борьба с ковидом, реакция на рост бедности и безработицы, недофинансирование проектов, защиту людей труда, боль за регион и критику чиновников.

— Новые центры влияния и кадровый застой. Кадровый тренд Махонина: создание нескольких центров влияния (по аналогии с «с кремлевскими башнями» — «башни Прикамья) у каждой из которых должна появиться своя клавиатура. Задача Махонина — создание клавиатур, способных решать проблемы и усиливающие влияние губернатора. Различные центры влияния — это еще работа с «кадровым застоем», перемещение управленцев по вертикали и горизонтали. Махонин сохраняет людей, но перемещает их с позиции на позицию. Окончательно расстается лишь в двух случаях: особые неприемлемые обстоятельства, либо актор ослабляет команду.

— Поиск наименее плохих решений. Цель новых клавиатур — эффективное решение проблем. Кадры, которые создают новые клавиатуры набираются по принципу личной лояльности и умению самостоятельно выполнять задачи. Отметим, назначение врио главы города Перми Алексея Демкина и врио председателя думы Перми Дмитрия Малютина. Также обратим внимание, что в команде сохранен экс-глава города Перми Дмитрий Самойлов, а в Минздрав резонансно возвращена Оксана Мелехова. Почему? Во-первых, теперь Махонин всегда может видеть ситуацию объемно. Прежний руководитель видит под одним углом, а нынешний под другим. Значит, наиболее безошибочное решение где-то по середине. Во-вторых, новые клавиатуры позволяют не бросать проекты на полпути. По принципу «умерла так умерла», что для Прикамья — настоящее бедствие. Ведь в регионе за десятилетия скопилось множество «проектов в шкафу».

— Виды региональных клавиатур и их цели. В приоритете клавиатура коммуникации с Администрацией Президента и Правительством РФ. Это важнейшая панель в руках губернатора. От ее работы зависит и политический, и экономический статус региона. Следующая во важности клавиатура — Правительство Пермского края. Она еще только создается. Есть способ ускорить ее формирование и кратно увеличить KPI работы Правительства. Для этого необходим отдельный 24/7 премьер-министр с кнутом. Сильный регион — сильный премьер-министр. Перечислим прочие клавиатуры, которые создает Махонин: партия «Единая Россия» (ответственная депутатская вертикаль Прикамья); Администрация Губернатора (высокий рейтинг губернатора, подбор эффективных глав МО); Законодательное Собрание края (обеспечение лояльности и продуктивности крупных региональных элит); мэрия Перми (точка притяжения региона, его визитная карточка); дума Перми (обеспечение лояльности и продуктивности городских элит); Общественная Палата региона (позитивное взаимодействие с гражданским обществом). Если функции клавиатур заметно пересекаются и конфликтуют между собой, призывая губернатора как арбитра, значит система региональных сдержек и противовесов работает.

— Время создания клавиатур. Потребуется от 3 до 4 лет. Примерно, 40 % системы будет создано после единого дня голосования 2021 года. Окончательно же система Махонина выстроится после выборов Президента 2024 года. Быстрее сформировать единую и эффективную команду трудно, так как команды создаются только в условиях политического стресса. Если система сформировалась, то она может работать как система Прикамья.

— Не раскачивать лодку. Субъективно прикамские элиты не заинтересованы в системе Махонина. Они мечтают о максимальных преференциях. «Забирание» всего, что плохо лежит в их природе. Объективно же, элиты заинтересованы в правилах игры. Стабильность приоритетнее риска. Кризисный период — время искушения элит. Они знают, что настоящие «тульские пряники» появляются тогда, когда рушатся балансы и противовесы. Именно поэтому, элиты всегда тайно заинтересованы раскачивать лодку, а губернатор им мешает.

— Плановое перемещение чиновников по горизонтали/вертикали. Одна из функций клавиатур — плановая замена (ротация) чиновников. Должен работать принцип: все ключевые руководители временны. Необходима плановая вертикальная и горизонтальная взаимозаменяемость чиновников. Например. Под смену глав муниципалитетов, заранее готовить преемников. Чего сейчас не делается. Далее. Конкуренция должна быть правилом в работе любого чиновника. Все прошлые и настоящие политические проблемы, которые возникают в регионе (Пермский район, Очер, Краснокамск, Чайковский, Кунгур и т.д.) — результат многолетнего нежелания заменять кадры. Риторический вопрос: почему Президент постоянно сортирует федеральные элиты и губернаторов, а многие руководители Прикамья на десятилетия прирастают к креслу?

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— Качели и «тепло — холодно» для золотой элиты. Система Махонина — это призыв к региональным «баронам» к сотрудничеству, но на дистанции. Губернатор не может не победить, не возвеличить не одного ключевого регионального игрока. Стратегия системы в общении с «золотой» элитой — качели. Отсюда основной принцип взаимодействия: детская игра «тепло — холодно».

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