Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зима во сне и наяву Частные галереи открывают предновогодние выставки Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Пермякова

Ангелы большие и маленькие, ангелы живописные, керамические, эмалевые и даже текстильные — второй год подряд галерея «Марис-арт» делает Ангела главным героем своей предновогодней выставки-продажи. Впрочем, директор галереи Татьяна Пермякова, она же куратор выставки, считает, что эта экспозиция не просто предновогодняя. Она декабрьская. По мнению галеристки, декабрь несправедливо пропускают в предпраздничных хлопотах, но его умиротворяющая роль в природном круговороте и те изменения в жизненном укладе, которые происходят в декабре, достойны особого осмысления и обсуждения.

Выставка называется «Чудесна сдержанность неспешного пути» (0+) — это строчка из стихотворения Юлии Балабановой. Художники, чьи работы выставлены в «Марисе», рефлексируют по поводу домашнего уюта, женского рукоделия и, разумеется, всячески обыгрывают темы детства, ёлки и ёлочных игрушек.

Татьяна Пермякова

На афише выставки воспроизведена картина Михаила Павлюкевича «Лестница», которую Татьяна Пермякова считает предельным выражением детского счастья. Пухлый малыш (или не малыш, сложно что-то сказать по поводу возраста персонажа) сидит на лестнице в окружении столь же пухлого котика, фруктов и игрушек, а в руках у него крошечная ёлочка. Эта картина написана несколько лет назад, но никогда не выставлялась, а сейчас нашла своё место и стала центральной на этой выставке, которую так и хочется назвать «белой и пушистой».

Татьяна Пермякова

Работ Павлюкевича здесь вообще много: нежнейшие пастели, где мир предстаёт размытым, словно сквозь слегка подмёрзшее стекло. В основном пейзажи, но не только. Зимний пейзаж, разумеется, присутствует в экспозиции обильно: здесь и работы Николая Калабухова 1970-х годов, и свежие, только что написанные Константином Собяниным, Александром Гнётовым и тем же Павлюкевичем.

В экспозиции несколько визуальных центром. Кроме «Лестницы», это «У огня» Максима Нурулина, которая игриво перемигивается с языками пламени на картине классика Петра Оборина «Костёр». Рядом с нурулинской печкой сушатся «Кеды и носки» Татьяны Нечеухиной и разложен её же «Острый перчик». Всё как в жизни.

Тот же Максим Нурулин остроумно простился с годом Крысы в картине «Убывающая луна», где героиня — кошка, вожделеющая недоступную лунную мышь.

Татьяна Пермякова

Семь лет назад в эти же дни в «Марисе» открывалась выставка Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича «Обретение крыла», где пермские художники впервые начали воспроизводить в текстиле мотивы пермской деревянной скульптуры, и эта тема с тех пор является одной из центральных в их творчестве. Вот и нынче Ольга Субботина сделала серию текстильных путти — «Силы небесные». Пухлощёкие ангелы примеряют на себя современные визуальные стили — есть например, путти-панк.

Татьяна Пермякова

Учитывая «подарочную» специфику любой предновогодней выставки, понятно, что здесь много предметов декоративно-прикладного искусства и недорогой графики. Замечательные графические работы Марии Шляпиной, второй год подряд радующей посетителей «Мариса» лаконичными выразительными ангелами, и Юлии Лушниковой-Матвеевой. Вообще, здесь очень много работ художниц, причём не только живописных и графических. Женщины проявляют себя в эмали, керамике, текстиле и резьбе по камню.

С камнерезными работами всё хорошо, как всегда: обаятельные зверушки Степана Кривощёкова и Татьяны Овчинниковой-Дудник уже начали разбегаться из «Мариса» по подарочным пакетам, к счастью, их тут же пополняют новые, из запасников. Татьяна Овчинникова-Дудник, кроме того, что выдающийся камнерез, оказалась ещё и мастером оригинальной текстильной игрушки. Её слегка нелепые, ироничные куклы, зайцы и собачки устроились в центре галереи за длинным столом, покрытым керамическими изделиями Елены Синн и Елены Трушниковой. Казалось бы, традиционный детский сюжет — кукольное чаепитие. Но сколько сложных подтекстов! Здесь и керамические часы, и опять-таки ангелы — их крошечные фигурки тут и там выглядывают из-за чайных чашек.

Татьяна Пермякова

Вот несколько особых впечатлений от этой выставки:

• Инсталляция Татьяны Нечеухиной «Новый год»: ассамбляжи, сделанные по принципу девчачьих «секретиков» — под стеклом иконных киотов прячутся самые ценные воспоминания — старинные ёлочные игрушки на фоне пейзажей новогоднего города;

• Нежнейшие светильники в виде домиков — ювелирно-рукодельные произведения Лидии Ерохиной, драгоценные украшения для спальни, детской или даже для гостиной в Новый год;

• Бижутерия, созданная руками певицы Татьяны Каминской, пробующей себя в роли дизайнера, — по-настоящему театральная, броская, слегка карнавальная, безупречная с точки зрения мастерства изготовления;

• Потрясающие эмали Натальи Степановой — очень декоративные, покоряющие глубоким синим цветом. И на них снова ангелы.

Вадим Зубков

С выставкой в «Марисе» «рифмуется» выставка «Сны в зимнюю ночь» (0+), недавно открывшаяся в новой галерее «Пермский период». Здесь не одна, а три экспозиции в трёх залах: персональная выставка пастелей Михаила Бондаренко, сборная выставка живописи и сборная же — графики и декоративно-прикладного искусства.

Самая весёлая, конечно, последняя. Здесь «солируют» керамистки Марина Еркович и Наталья Головкина. Обе проявили феерическую фантазию — не только по части сюжетов, но и по части фактур. У Еркович можно обнаружить, например, шамот с вкраплениями металлизированной красной глины, а у Головкиной — эффектную глазурь, полученную в результате применения бескислородного обжига по японской технологии раку.

Вадим Зубков

Керамика здесь на все случаи жизни — вазы, чайники, тарелки, сосуды для вина, шкатулки, бокалы — но больше всё-таки декоративных вещей, в которых прикладного аспекта вовсе нет, или есть, но очень условный. Так, серии Марины Еркович «Шахматы» и «Мой друг Арлекин» — вроде бы предметы для быта, но в гораздо большей степени украшение интерьера. Еркович обратила внимание, что и в шахматах, и в костюме Арлекина главный элемент — чёрно-белая клетка, которая в её работах дополняется яркими цветными деталями.

Работы Натальи Головкиной поражают изобретательностью. Вот, к примеру, ваза «Цветущее дерево»: каждая веточка керамического дерева заканчивается цветочком, который можно достать и на его место вставить настоящий живой цветок. Или визитницы в виде газонной травы — таким «газоном» интересно декорировать, например, письменный стол.

Как и в «Марисе», здесь много женского и рукодельного, а в разделе графики бенефис у «детской» художницы Анастасии Столбовой, популярной своими книжными иллюстрациями. Её обаятельные персонажи так и видятся где-нибудь в комнате девочки.

Вадим Зубков

Разумеется, новогодняя выставка в Перми не может обойтись без камнерезов. В «Пермском периоде» — огромный выбор работ знаменитого резидента Красного Ясыла Сергея Нечаева, именно выбор, потому что всё можно купить, в том числе небольшие фигурки животных по совсем символическим ценам. Нечаев знаменит кроме прочего тем, что, будучи в прошлом москвичом, осел в прикамской глубинке — поближе к природному камню. Похожая судьба у Виталия Гнатюка — он тоже учился в Москве, а затем приехал в Ясыл и там живёт и творит уже лет 20. Гнатюк создаёт скульптуры в технике каменной мозаики, соединяя слои камня разного цвета. Кроме обаятельного «Бегемота», который вертится на собственном животике и уже завоевал симпатии посетителей соцсетей, здесь есть не менее трогательные собачки и котики, в том числе созданные из редчайшего голубого ангидрита.

Как ни странно, именно здесь, в разделе ДПИ и графики, можно обнаружить живопись одного из самых тонких пермских художников, любимца знатоков и ценителей Аркадия Амирханова. Амирханов редко участвует в выставках, его работы продаются прямо из мастерской, однако куратору Вадиму Зубкову удалось вытащить нежнейшую серию миниатюр, персонажи которых — девочки на пороге взросления, верящие в чудо и ждущие счастья.

Вадим Зубков

В живописной экспозиции серьёзные, монументальные работы Альберта и Игоря Турбина, классиков Александра Репина, Анатолия Тумбасова и Александра Зырянова «разбавлены» цветочными натюрмортами — акварелями Ольги Пешковой. Из неожиданных и ценных открытий — акварель соликамского художника Анатолия Мосянина: судя по этой единственной, но очень обаятельной работе, это акварелист той же прикамской школы, что и Константин Собакин и Виктор Кузин, причём и уровень мастерства не ниже.

По словам Вадима Зубкова, подбор картин здесь — это скромная попытка суммировать и анализировать первый год (точнее, учитывая «ковидные» перерывы, полгода) работы новой галереи: здесь собраны произведения художников, чьи выставки проводились в нынешнем году и немного тех, кого «Пермский период» намерен показать в ближайшем будущем.

Из этого же смыслового ряда — небольшая экспозиция Михаила Бондаренко, мастера пастельного пейзажа. Бывший офицер-ракетчик, Бондаренко на удивление лиричен в своих работах, а технику пастели освоил на уровне «приближение к богу». Его зимние пейзажи экспрессивны, в них чувствуется движение, драйв, ритм, заснеженные деревья и кусты причудливы, как узоры на морозном стекле, и в то же время каждая его картина строго реалистична.

На будущий год художнику исполняется 75 лет, и «Пермский период» планирует персональную выставку.

Как видите, имена авторов в двух галереях не пересекаются — галеристы строго соблюдают паритет, поэтому рекомендуется побывать в обеих, чтобы сложилась полная картина предновогодней Перми в работах местных авторов.

В обеих галереях много мелочей, которые можно приобретать в качестве подарков. Например, брошек: в «Марисе» это текстильные изделия Лидии Ерохиной, а в «Пермском периоде» — деревянные, от Анастасии Столбовой. Ёлочные игрушки тоже в изобилии — и там, и там. В обеих галереях активно проходят мастер-классы по акварели и рукоделию. В общем, «Марис» и «Пермский период» выступают предновогодним дуэтом, поющим почти в унисон.

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