Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Зима во сне и наяву

Частные галереи открывают предновогодние выставки

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Выставка Чудесна сдержанность неспешного пути

  Татьяна Пермякова

Ангелы большие и маленькие, ангелы живописные, керамические, эмалевые и даже текстильные — второй год подряд галерея «Марис-арт» делает Ангела главным героем своей предновогодней выставки-продажи. Впрочем, директор галереи Татьяна Пермякова, она же куратор выставки, считает, что эта экспозиция не просто предновогодняя. Она декабрьская. По мнению галеристки, декабрь несправедливо пропускают в предпраздничных хлопотах, но его умиротворяющая роль в природном круговороте и те изменения в жизненном укладе, которые происходят в декабре, достойны особого осмысления и обсуждения.

Выставка называется «Чудесна сдержанность неспешного пути» (0+) — это строчка из стихотворения Юлии Балабановой. Художники, чьи работы выставлены в «Марисе», рефлексируют по поводу домашнего уюта, женского рукоделия и, разумеется, всячески обыгрывают темы детства, ёлки и ёлочных игрушек.

Выставка Чудесна сдержанность неспешного пути

  Татьяна Пермякова

На афише выставки воспроизведена картина Михаила Павлюкевича «Лестница», которую Татьяна Пермякова считает предельным выражением детского счастья. Пухлый малыш (или не малыш, сложно что-то сказать по поводу возраста персонажа) сидит на лестнице в окружении столь же пухлого котика, фруктов и игрушек, а в руках у него крошечная ёлочка. Эта картина написана несколько лет назад, но никогда не выставлялась, а сейчас нашла своё место и стала центральной на этой выставке, которую так и хочется назвать «белой и пушистой».

Выставка Чудесна сдержанность неспешного пути

  Татьяна Пермякова

Работ Павлюкевича здесь вообще много: нежнейшие пастели, где мир предстаёт размытым, словно сквозь слегка подмёрзшее стекло. В основном пейзажи, но не только. Зимний пейзаж, разумеется, присутствует в экспозиции обильно: здесь и работы Николая Калабухова 1970-х годов, и свежие, только что написанные Константином Собяниным, Александром Гнётовым и тем же Павлюкевичем.

В экспозиции несколько визуальных центром. Кроме «Лестницы», это «У огня» Максима Нурулина, которая игриво перемигивается с языками пламени на картине классика Петра Оборина «Костёр». Рядом с нурулинской печкой сушатся «Кеды и носки» Татьяны Нечеухиной и разложен её же «Острый перчик». Всё как в жизни.

Тот же Максим Нурулин остроумно простился с годом Крысы в картине «Убывающая луна», где героиня — кошка, вожделеющая недоступную лунную мышь.

Выставка Чудесна сдержанность неспешного пути

  Татьяна Пермякова

Семь лет назад в эти же дни в «Марисе» открывалась выставка Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича «Обретение крыла», где пермские художники впервые начали воспроизводить в текстиле мотивы пермской деревянной скульптуры, и эта тема с тех пор является одной из центральных в их творчестве. Вот и нынче Ольга Субботина сделала серию текстильных путти — «Силы небесные». Пухлощёкие ангелы примеряют на себя современные визуальные стили — есть например, путти-панк.

Выставка Чудесна сдержанность неспешного пути

  Татьяна Пермякова

Учитывая «подарочную» специфику любой предновогодней выставки, понятно, что здесь много предметов декоративно-прикладного искусства и недорогой графики. Замечательные графические работы Марии Шляпиной, второй год подряд радующей посетителей «Мариса» лаконичными выразительными ангелами, и Юлии Лушниковой-Матвеевой. Вообще, здесь очень много работ художниц, причём не только живописных и графических. Женщины проявляют себя в эмали, керамике, текстиле и резьбе по камню.

С камнерезными работами всё хорошо, как всегда: обаятельные зверушки Степана Кривощёкова и Татьяны Овчинниковой-Дудник уже начали разбегаться из «Мариса» по подарочным пакетам, к счастью, их тут же пополняют новые, из запасников. Татьяна Овчинникова-Дудник, кроме того, что выдающийся камнерез, оказалась ещё и мастером оригинальной текстильной игрушки. Её слегка нелепые, ироничные куклы, зайцы и собачки устроились в центре галереи за длинным столом, покрытым керамическими изделиями Елены Синн и Елены Трушниковой. Казалось бы, традиционный детский сюжет — кукольное чаепитие. Но сколько сложных подтекстов! Здесь и керамические часы, и опять-таки ангелы — их крошечные фигурки тут и там выглядывают из-за чайных чашек.

Выставка Чудесна сдержанность неспешного пути

  Татьяна Пермякова

Вот несколько особых впечатлений от этой выставки:

• Инсталляция Татьяны Нечеухиной «Новый год»: ассамбляжи, сделанные по принципу девчачьих «секретиков» — под стеклом иконных киотов прячутся самые ценные воспоминания — старинные ёлочные игрушки на фоне пейзажей новогоднего города;

• Нежнейшие светильники в виде домиков — ювелирно-рукодельные произведения Лидии Ерохиной, драгоценные украшения для спальни, детской или даже для гостиной в Новый год;

• Бижутерия, созданная руками певицы Татьяны Каминской, пробующей себя в роли дизайнера, — по-настоящему театральная, броская, слегка карнавальная, безупречная с точки зрения мастерства изготовления;

• Потрясающие эмали Натальи Степановой — очень декоративные, покоряющие глубоким синим цветом. И на них снова ангелы.

выставка Сны в зимнюю ночь

  Вадим Зубков

С выставкой в «Марисе» «рифмуется» выставка «Сны в зимнюю ночь» (0+), недавно открывшаяся в новой галерее «Пермский период». Здесь не одна, а три экспозиции в трёх залах: персональная выставка пастелей Михаила Бондаренко, сборная выставка живописи и сборная же — графики и декоративно-прикладного искусства.

Самая весёлая, конечно, последняя. Здесь «солируют» керамистки Марина Еркович и Наталья Головкина. Обе проявили феерическую фантазию — не только по части сюжетов, но и по части фактур. У Еркович можно обнаружить, например, шамот с вкраплениями металлизированной красной глины, а у Головкиной — эффектную глазурь, полученную в результате применения бескислородного обжига по японской технологии раку.

выставка Сны в зимнюю ночь

  Вадим Зубков

Керамика здесь на все случаи жизни — вазы, чайники, тарелки, сосуды для вина, шкатулки, бокалы — но больше всё-таки декоративных вещей, в которых прикладного аспекта вовсе нет, или есть, но очень условный. Так, серии Марины Еркович «Шахматы» и «Мой друг Арлекин» — вроде бы предметы для быта, но в гораздо большей степени украшение интерьера. Еркович обратила внимание, что и в шахматах, и в костюме Арлекина главный элемент — чёрно-белая клетка, которая в её работах дополняется яркими цветными деталями.

Работы Натальи Головкиной поражают изобретательностью. Вот, к примеру, ваза «Цветущее дерево»: каждая веточка керамического дерева заканчивается цветочком, который можно достать и на его место вставить настоящий живой цветок. Или визитницы в виде газонной травы — таким «газоном» интересно декорировать, например, письменный стол.

Как и в «Марисе», здесь много женского и рукодельного, а в разделе графики бенефис у «детской» художницы Анастасии Столбовой, популярной своими книжными иллюстрациями. Её обаятельные персонажи так и видятся где-нибудь в комнате девочки.

выставка Сны в зимнюю ночь

  Вадим Зубков

Разумеется, новогодняя выставка в Перми не может обойтись без камнерезов. В «Пермском периоде» — огромный выбор работ знаменитого резидента Красного Ясыла Сергея Нечаева, именно выбор, потому что всё можно купить, в том числе небольшие фигурки животных по совсем символическим ценам. Нечаев знаменит кроме прочего тем, что, будучи в прошлом москвичом, осел в прикамской глубинке — поближе к природному камню. Похожая судьба у Виталия Гнатюка — он тоже учился в Москве, а затем приехал в Ясыл и там живёт и творит уже лет 20. Гнатюк создаёт скульптуры в технике каменной мозаики, соединяя слои камня разного цвета. Кроме обаятельного «Бегемота», который вертится на собственном животике и уже завоевал симпатии посетителей соцсетей, здесь есть не менее трогательные собачки и котики, в том числе созданные из редчайшего голубого ангидрита.

Как ни странно, именно здесь, в разделе ДПИ и графики, можно обнаружить живопись одного из самых тонких пермских художников, любимца знатоков и ценителей Аркадия Амирханова. Амирханов редко участвует в выставках, его работы продаются прямо из мастерской, однако куратору Вадиму Зубкову удалось вытащить нежнейшую серию миниатюр, персонажи которых — девочки на пороге взросления, верящие в чудо и ждущие счастья.

выставка Сны в зимнюю ночь

  Вадим Зубков

В живописной экспозиции серьёзные, монументальные работы Альберта и Игоря Турбина, классиков Александра Репина, Анатолия Тумбасова и Александра Зырянова «разбавлены» цветочными натюрмортами — акварелями Ольги Пешковой. Из неожиданных и ценных открытий — акварель соликамского художника Анатолия Мосянина: судя по этой единственной, но очень обаятельной работе, это акварелист той же прикамской школы, что и Константин Собакин и Виктор Кузин, причём и уровень мастерства не ниже.

По словам Вадима Зубкова, подбор картин здесь — это скромная попытка суммировать и анализировать первый год (точнее, учитывая «ковидные» перерывы, полгода) работы новой галереи: здесь собраны произведения художников, чьи выставки проводились в нынешнем году и немного тех, кого «Пермский период» намерен показать в ближайшем будущем.

Из этого же смыслового ряда — небольшая экспозиция Михаила Бондаренко, мастера пастельного пейзажа. Бывший офицер-ракетчик, Бондаренко на удивление лиричен в своих работах, а технику пастели освоил на уровне «приближение к богу». Его зимние пейзажи экспрессивны, в них чувствуется движение, драйв, ритм, заснеженные деревья и кусты причудливы, как узоры на морозном стекле, и в то же время каждая его картина строго реалистична.

На будущий год художнику исполняется 75 лет, и «Пермский период» планирует персональную выставку.

Как видите, имена авторов в двух галереях не пересекаются — галеристы строго соблюдают паритет, поэтому рекомендуется побывать в обеих, чтобы сложилась полная картина предновогодней Перми в работах местных авторов.

В обеих галереях много мелочей, которые можно приобретать в качестве подарков. Например, брошек: в «Марисе» это текстильные изделия Лидии Ерохиной, а в «Пермском периоде» — деревянные, от Анастасии Столбовой. Ёлочные игрушки тоже в изобилии — и там, и там. В обеих галереях активно проходят мастер-классы по акварели и рукоделию. В общем, «Марис» и «Пермский период» выступают предновогодним дуэтом, поющим почти в унисон.

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