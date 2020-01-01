Лара Павлова Смерть, брак, искусство 10 важных книг 2020 года по версии независимого книжного магазина «Пиотровский» Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Консультанты «Пиотровского» Сергей Панин и Анна Чащухина рассказали, какие книги, вышедшие в 2020 году, заслуживают особого внимания читателей. Здесь всё, что сейчас кажется по-настоящему актуальным: смерть, тревож­ный поиск смысла жизни, близкие отношения, искусство как способ осмысления реальности, судьба России и биографии людей, пышущих энергией вопреки всем законам природы.

1. «История смерти. Как мы боремся и принимаем» (18+), Сергей Мохов. Тема смерти долго оставалась табуированной. Это явление всё время рядом с нами, но о нём часто умалчивают. А в 2020 году нам пришлось столкнуться с большой смертностью, поэтому академическая дискуссия об этом представляется очень полезной.

Сергей Мохов — довольно известный антрополог, исследователь, который изучает, как конструируется представление о смерти в различных культурах и обществах. Можно сказать, что он в числе прочего последователь постмодернизма. В России Мохов один из самых известных специалистов, он очень растиражирован в медиа, часто проводит публичные дискуссии и встречи. Его новая книга рассматривает наше отношение к смерти: как мы принимаем горе, чем смерть и захоронение в Средневековье отличаются от современных представлений, как мы обращаемся с трупами, и как телесность находит себя в этих проявлениях. Отдельная часть книги посвящена Ленину и тому, как так случилось, что вдруг стало нормальным выставлять тело мёртвого человека напоказ.

2. «Брак как произведение искусства» (16+), Юлия Кристева, Филипп Соллерс. Оба автора — известные французские философы. Юлия — беженка из Восточной Европы, Филипп — типичный француз. Однажды они встретились, полюбили друг друга, поженились и до сих пор радостно сообщают об этом миру. Книга хороша тем, что авторы не только рассказывают о том, почему они вместе, но и пытаются философствовать об отношениях вообще — своих и чужих, включая Сартра и Бовуар. Это сборник интервью и статей о браке. У авторов свободные взгляды и нетрадиционное мышление. И это люди, склонные к анализу, поэтому даже простые и вроде бы случайные вещи они пытаются анализировать и встраивать в общие законы. В книге есть отличная мысль о том, что создание семьи — это на самом деле создание анархистской ячейки. То есть ты создаёшь нечто важное для себя и способное в чём-то противостоять государству, поэтому должна присутствовать внутренняя свобода. Брак — это всё-таки не просто форма денежных и родственных отношений, это человеческий выбор и личное дело каждого. Поэтому здесь важна осторожность, продуманность и понимание того, зачем ты это делаешь. Местами книга очень смешная. А для людей, переживших карантин в браке, ещё и весьма актуальная.

3. «Кладбище с вайфаем» (18+), Лев Рубинштейн. В название вынесен образ, который у автора стойко ассоциируется с нынешним состоянием России. Книга состоит из очень коротких текстов, иногда это буквально пара предложений, а иногда развёрнутая на пару страниц история. Лев Рубинштейн — известный поэт-концептуалист. Раньше он писал на карточках, если кто не помнит. У него был специально разработанный жанр: перебирая карточки, он создавал художественный текст. Со стороны это выглядело как работа библиотекаря или словно какой-то буддийский монах сидит со своими мантрами. А там просто создавался текст про нашу жизнь.

Если раньше, с карточками, это было больше о повседневности, даже визуально, то сейчас у него получаются более философские работы. Обобщения уже идут на афористическом уровне. При этом у него яркий художнический взгляд, он рождает очень ёмкие и живописные образы. Книга даёт срез настроения, которое сейчас висит в воздухе, но которое бывает сложно уловить. Рубинштейн — журналист с набитой рукой, поэт и картограф, собиратель архивных вещей. Это странное соединение порождает необычный взгляд и подходы, которые позволяют углубиться в то, что сразу незаметно.

4. «Современное городское планирование» (16+), Джен М. Леви. Главный учебник по одноимённой дисциплине в Америке. В России книгу издала Strelka Press — одна из самых крупных урбанистических институций страны. В своём пособии профессор Политехнического университета Виргинии Джон М. Леви описывает историю, правовые и экономические обоснования, практические методы и теорию современного городского планирования в США, затрагивая актуальные вопросы реурбанизации, государственного регулирования жилищного рынка, а также новейших разработок в области экологической политики, зелёного строительства и беспилотного транспорта.

Это объёмное пособие может быть интересно всем, кто увлекается устройством городского пространства и готов узнать неприятный факт: зачастую планировочные решения связаны с политическими, на них могут влиять идеологические разногласия внутри конкретного города, а те акторы, которые действительно должны иметь право голоса, в реальности оказываются отстранены от происходящего.

5. «Автономные зоны: временные и пос­тоянные» (16+), Хаким Бей. Книга вышла в издательстве Chaosss/Press, которое печатает исключительно маргинальную литературу: малоизвестных писателей, радикальных мыслителей, очень странную фантастику. И хотя они выбирают авторов по принципу маргинальности, всё-таки учитывают их значимость для культуры.

Хаким Бей — индивидуалист, анархист, мис­тик, поэт, исследователь суфизма и пиратских утопий. Когда в 1968 году на баррикадах Парижа стояло всё студенчество и прогрессивная творческая интеллигенция, Бей был одним из идеологов многообразия парижской революции. Он выпустил кучу манифестов, состоял в Ситуационист­ском интернационале, выступал за сближение (довольно парадоксальное тогда, а сейчас уже обычное) Востока и Запада. У него даже псевдоним восточный, хотя он вполне западный человек. После 1968-го мир очень сильно изменился, стал поворачиваться в традиционную сторону, но Бей продолжает заниматься своими изысканиями из области автономных зон, то есть зон, которые не включены в мейнстрим и существуют параллельно, самодостаточно. Причём выбор у него очень большой, начиная от пиратских республик, которые тоже существовали сами по себе, такие вот зоны вольности человеческой, и заканчивая зонами вольности уже духа — он изучает буддийские практики, психоделические эксперименты. И зону освобождения человека внутри и снаружи: как человек выстраивает отношения с обществом, когда свободен внутри, — сосуществует или полностью игнорирует?

6. «Crudo» (16+), Оливия Лэнг. Оливия — известная эссеистка, пишущая об архитектуре, урбанистике и отношениях людей в городах. Лэнг пишет с социологическим уклоном, «Crudo» — её первый роман. Повествование ведётся от лица девушки Кэти, которая очень напоминает скандально известную писательницу Кэти Акер, хотя там нигде не сказано, что эта книга про неё, но есть прямые цитаты из текстов Акер.

Главная героиня собирается замуж, встречается со своим будущим кавалером, обдумывает, нужно ли ей это, а если нужно — зачем. Попутно разворачивается вся её жизнь, жизнь её круга, и современный мир. Фоном постоянно включён телевизор, а там реальность — Трамп, взрывы... И это постоянно выдёргивает её из размышлений о красивых, почти потусторонних вещах: Италии, памятниках архитектуры, прогулках по фонтанам принцессы Дианы. Героиня мечется между раздумьями о смысле своей жизни, о реальности искусства, красоте вечного, по которому она ходит и где пытается существовать, и сиюминутной новостной реальностью. Написано нервно, правдиво, местами жёстко.

7. «Детство» (16+), Тове Дитлевсен. Книга вышла в No Kidding Press — небольшом издательстве, которое появилось пару лет назад. Его специфика в том, что оно издаёт книжки, как правило, написанные авторами-женщинами, с феминистской и гендерной проблематикой, затрагивающие тему ЛГБТ.

«Детство» написала почти неизвестная в России писательница, которая в родной Дании считается признанным классиком. В книге Тове Дитлевсен рассказывает о собственном детстве и описывает социальную реальность женщин-рабочих в 1940-х годах. Это первая изданная часть «копенгагенской трилогии» автора, но её можно читать как самостоятельный роман воспитания — книга насыщена трогательными эмоциональными описаниями детства, дружбы, любви и наполнена иронией... Но и печалью и одиночеством — хорошо знакомыми главной героине чувствами.

8. «Иррациональный модернизм. Неврастеническая история нью-йоркского дада» (18+), Амелия Джонс. Это книга с главной героиней баронессой Эльзой фон Фрейтаг-Лоринг­хофен, поэтессой и художницей, вошедшей в культурную среду Нью-Йорка в середине 1910-х годов. Баронесса — международный авантюрист, фрик для своего времени, считалась просто сумасшедшей. Она не входила в топы популярных авангардистов, её вообще мало кто упоминал. До недавнего времени про неё не было ни одного большого текста на русском, лишь отдельные упоминания в статьях про дадаизм. Автор книги Амелия Джонс случайно наткнулась на эту фигуру и выстроила вокруг неё всю историю раннего американского авангарда, то есть ту эпоху, которая дала Ман Рэя, Дюшана и кучу других интересных имён.

Баронесса вобрала в себя вообще все тогдашние противоречия и безумный талант при совершенном отсутствии внутренних тормозов. Существует убедительная версия, что самые знаменитые произведения Дюшана, включая «Фонтан», на самом деле сделала она. Для автора книги, феминистки, её биография — повод поговорить о том, что мужской шовинистический взгляд влиятелен даже в среде людей, которые вроде без тормозов и очень прогрессивные. И поэтому мужчины задвигают своих подружек на задний план, а как художников, равных соавторов и тем более авторов, уже не воспринимают. Это очень феминистическая, даже злая книга о нью-йоркском авангарде начала XX века, попытка описать консервативный мир Америки того времени, и странное, но вместе с тем интересное и важное высказывание. Тем более сейчас, когда многие оценки пересматриваются, акценты смещаются и когда феминизм очень сильно начинает рулить.

9. «Эксгибиционист» (18+), Павел Пепперштейн. Павел — классик второй волны концептуализма, известен как организатор арт-группы «Инспекция «Медицинская герменевтика», которая проводила разные, очень странные акции. При этом он из хорошей семьи, его папа Виктор Пивоваров — прекрасный художник-концептуалист, детский художник-иллюстратор. Паша рисует с 13 лет и его первые опубликованные рисунки напоминают работы отца, только более сюрреалистические. Но по техничности они на вполне профессио­нальном уровне. То есть он с самого детства хорошо чувствует тонкости искусства, в том числе пространство и линию. Это проявилось и в других видах деятельности: акциях, кино, книгах. У него всегда очень визуальное, очень прочувствованное искусство — многое на эротическом уровне, из-за чего его часто обвиняют в порнографии.

Но название книги в чём-то пародийно, потому что там есть очень интересный пассаж о том, что писатель больше любит наблюдать, чем показывать себя. В то же время он такой лицедей, всё время в какой-то роли. Ему интересно быть актёром, и поэтому его интересно читать — как будто присутствуешь при каком-то спектакле, где Арлекин может неожиданно переодеться в Пьеро. Есть элемент неожиданности и новизны. На первый взгляд книга выглядит как роман художника современного искусства, в какой-то момент читается как мемуары, в какой-то — как Сорокин или Пелевин. Довольно неожиданные переходы от одного к другому, что-то происходит, и непонятно, что случилось на самом деле, а что придумано. Текст иллюстрируется фотографиями, работами самого Павла и его друзей. Очень чувственный и стёбный роман.

10. «Игги Поп. Вскройся в кровь» (18+), Пол Трынка. Книга с очень подробной биографией Игги Попа — дедушки панк-рока. На заре этой музыки, когда будущие панки ещё не родились на свет, Игги уже играл в маленьких американских клубах и позволял себе такие вещи, которые многие до сих пор себе не позволяют. Он съел все психотропные вещества на этом свете, выпил всё, что льётся, вскрывал себе вены на сцене, прыгал в зал очертя голову. При этом он до сих пор жив, здоров и бодр так, как многие 20-летние не бодры. Это человек, который излучает энергию, пышет ею. Он чуткий музыкант, который прислушивается к новым явлениям, пытается работать с новыми стилями. Он может исполнять красивые блюзовые баллады, делать почти джазовые вещи, но в основном — драйвовый жёсткий рок-н-ролл. Игги Поп смело идёт на любые эксперименты, ничего не боится и продолжает существовать вопреки всему, в том числе физическим законам природы.

Книга любовно переведена известной мос­ковской писательницей и музыкантом Анной Герасимовой (Умка). Аня сама очень любит Игги Попа и культуру, которая его взрастила. Он вырос на битниках, постхиповских элементах, при этом сам стал заниматься совершенно другими вещами. Книга не просто описывает его карьеру, она о том, что было вокруг героя в то время, что значимо до сих пор.

Анна Чащухина и Сергей Панин

Евгений Дёмшин

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